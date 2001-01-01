Экономика
Saudi Aramco возобновляет подготовку к IPOВести.Финанс 10:50
Саудовская Аравия возобновляет подготовку к IPO государственной нефтяной компании Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco), сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:35, Вашингтон
Происшествия
В небе над Лондоном из самолета выпало тело безбилетного пассажира
Полиция считает, что речь идет о мужчине, который скрывался в нише шасси самолета "Кения Эйрвейз", вылетевшего из Найроби.
Обновлено вчера в 15:31
Происшествия
Число отравившихся шаурмой в Санкт-Петербурге увеличилось до 53
В Санкт-Петербурге количество пострадавших после посещения кафе «Евро Кебаб» увеличилось до 53. Ранее сообщалось о 33 отравившихся.
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес
Успенская объяснила заезд Пугачевой по перрону
Певица Любовь Успенская прокомментировала телеканалу РЕН ТВ поездку Аллы Пугачевой по перрону вокзала на автомобиле.
Обновлено вчера в 11:49
Политика
Среди погибших подводников оказались два Героя России
В результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ России погибли семь капитанов первого ранга, два Героя России.
Обновлено в 13:47
Происшествия
На Украине во время тренировочного полета разбился самолет
Крушение самолета Л-39 произошло во время учебно-тренировочного полета в Харьковской области, пилот катапультировался, сообщается во вторник на странице Харьковского национального университета воздушных сил в Facebook.
Обновлено в 11:23
Общество
Изучена причина наводнения в Иркутской области
Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
Обновлено в 05:40
Политика
Канада разрешила себе поставлять оружие на Украину
Канада теперь может поставлять оружие на Украину.
Обновлено в 16:23
Гаджеты
Xiaomi представила новую линейку смартфонов
Китайская компания Xiaomi представила новую линейку смартфонов Mi CC9, сообщает портал Gizmochina.
Обновлено в 15:53
Политика
Нино Катамадзе отказалась от выступлений в России
Обновлено 30 июня в 11:59
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи рассталась с молодым любовником
Моника Беллуччи рассталась с молодым любовником Итальянская актриса и модель рассказала о крахе очередного романа в интервью французскому журналу "F".
Обновлено в 10:28
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
Политика
Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда
Россия за последние 10 лет удвоила число стран, которые ее граждане могут посещать без оформления визы, сообщили аналитики консалтинговой компании Henley&Partners.
Обновлено в 03:09
Политика
Анонсированы новые протесты на Майдане
Украинские активисты анонсировали проведение протестной акции на майдане Незалежности в Киеве из-за решения Центральной избирательной комиссии о регистрации кандидатами в народные депутаты бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.
Обновлено в 12:25
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:07
Культура
Тамара Гвердцители высказалась о российско-грузинском конфликте
Тамара Гвердцители, народная артистка сразу двух вновь поссорившихся стран, рассказала «МК» о своих творческих планах.
Обновлено в 12:21
Политика
Медведев предложил уголовное наказание за срыв торгов по нацпроектам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам предложил ввести уголовную ответственность за демпинг и срыв торгов в ходе реализации нацпроектов.
Обновлено в 09:07
Общество
Россиянка с отрубленными мужем руками снялась в откровенной фотосессии
Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, которой ревнивый муж отрубил топором кисти рук, спустя полгода после трагедии решилась на откровенную фотосессию с бионическим протезом.
Обновлено в 13:03
Транспорт
В Чехии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний
"В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, Аэрофлот вынужден отменить следующие рейсы", - заявили в компании "Аэрофлот".
Обновлено в 04:16
Армия и оружие
Украинские военные понесли потери при попытке атаковать позиции ДНР
Бойцы ВСУ совершили очередную неудачную попытку атаковать позиции ДНР.
Обновлено в 16:22
Технологии
Пять российских компаний пожаловались на «Яндекс»
Компанию «Яндекс» обвинили в недобросовестной конкуренции пять российских онлайн-сервисов, включая сайт частных объявлений Avito и сайт по поиску недвижимости ЦИАН.
Обновлено вчера в 06:03
Теннис
Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне
Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.
Обновлено в 13:04
Общество
Госцентр современного искусства войдет в состав Пушкинского музея
ГЦСИ выстроена как сетевая структура с центрами в девяти городах России, государственный музей - иерархическая структура.
Обновлено в 14:41
Культура
Бари Алибасов не пришел на съемки на Первом канале
Обновлено вчера в 17:25
Наука
«Человек врет в двух измерениях»: о роли нейросетей в определении лжи
Б. Г.: Фальшивые отзывы только бизнесу были бы выгодны, а тут люди врут, чтобы получить деньги.
Обновлено вчера в 07:34
Авто
В сеть попали фотографии нового BMW X6
В расположении голландского издания Autoblog.nl оказались снимки BMW X6 2020 модельного года.
Обновлено в 04:20
Кино
У «Гремлинов» появится анимационный приквел
Обновлено в 16:15
Происшествия
Клад из монет XIX-XX веков нашли в центре Москвы
При раскопках в центре Москвы археологи обнаружили клад из монет XIX–XX веков. Об этом 2 июля сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 08:08