Впервые власти Саудовской Аравии объявили о планах проведения IPO Saudi Aramco в 2016 году Госнефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco возобновила подготовку к IPO. Компания провела переговоры с группой банков, которые будут готовить размещение акций, сообщает «Интерфакс».

Происшествия Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.

Происшествия В Кузбассе опекуны истязали и убили двух детей В Кемеровской области опекунов, которые истязали и убили двоих детей, приговорили к шестнадцати и пятнадцати годам лишения свободы.

Происшествия Пожар на складе хлебозавода в Иркутске локализован Локализован пожар на складе хлебозавода в Иркутске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Политика Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.

Авто Назвали трехлетние кроссоверы с лучшей остаточной стоимостью Проведя собственное исследование среди среднеразмерных кроссоверов, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг трёхлетних кроссоверов с наилучшей остаточной стоимостью.

Транспорт ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения "Руководитель Госавтоинспекции сообщил, что будет создана межведомственная рабочая группа, которая на основе коллегиального обсуждения вопросов нормативного правового регулирования сферы дорожной безопасности проведёт детальный анализ ПДД, а при необходимости - подготовит рекомендации по их улучшению", - приводятся его слова в Instagram ГИБДД.

Общество Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги в рамках нового флешмоба Актер Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги, приняв участие в новом флешмобе — Bottle Cap Challenge.

Политика Украина отозвала приглашение наблюдателям ПАСЕ на выборы Рады Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение для делегатов Парламентской ассамблеи Совета Европы для наблюдения за досрочными выборами в парламент.

Политика Киев согласился на обмен пленными в Донбассе Украинская сторона не возражает против обмена пленных в Донбассе в формате «все установленные на всех установленных».

Общество Появились первые кадры полного солнечного затмения В интернете появились фотографии и видеозаписи полного солнечного затмения. В частности видеозапись разместил канал ABC News.

Политика Страны Африки отменили безвизовый режим с Украиной Как выяснилось, две страны решили отказаться от безвизового режима с Украиной. Об этом свидетельствует обновленный индекс паспортов.

Общество Супруга Зеленского нарушила дресс‐код во время визита в Канаду Интернет-пользователи указали супруге президента Украины Владимира Зеленского на нарушение дресс-кода во время официального визита в Канаду.

Политика Лукашенко предложил белорусам выбирать между НАТО и Россией Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя критику поправок к закону о службе в армии, заявил, что у граждан, не желающих самим защищать страну, остается два варианта: или просить защиты у НАТО, или у России.

Происшествия Четыре человека пострадали при стрельбе в Калифорнии В результате стрельбы в торговом центре Tanforan в городе Сан-Бруно, штат Калифорния, пострадали четыре человека.

Кино Данила Козловский провел встречу с курчатовцами Как рассказал актер на встрече с курчатовцами, если съемки завершатся успешно, то фильм выйдет уже осенью 2020 года.

Финансы Рынок акций РФ обновил пик индекса МосБиржи за счет ослабления рубля Оптимизм на рынке стих после обновления индексом S & P500 накануне исторического максимума на фоне торгового перемирия США и Китая.

Авто Появилась первая фотография УАЗ «Патриот» с «автоматом» Бельгийский дилер УАЗа опубликовал снимок селектора автоматической коробки передач в «Патриоте».

Технологии Множество сайтов стали недоступны из-за сбоя в DNS-сервисе Cloudflare Крупнейший DNS-сервис Cloudflare сообщил о масштабном сбое в работе. Пользователи многочисленных интернет-ресурсов потеряли доступ к сайтам.

Политика Премьер Нидерландов тайно обсуждал с Путиным MH17 Нидерландский премьер Марк Рютте на G20 встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил MH17.