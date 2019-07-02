Экономика
Saudi Aramco возобновила подготовку к IPOOilCapital.ru вчера в 12:17
Впервые власти Саудовской Аравии объявили о планах проведения IPO Saudi Aramco в 2016 году Госнефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco возобновила подготовку к IPO. Компания провела переговоры с группой банков, которые будут готовить размещение акций, сообщает «Интерфакс».
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