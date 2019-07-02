Экономика
Saudi Aramco возобновила подготовку к IPOOilCapital.ru вчера в 12:17
Впервые власти Саудовской Аравии объявили о планах проведения IPO Saudi Aramco в 2016 году Госнефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco возобновила подготовку к IPO. Компания провела переговоры с группой банков, которые будут готовить размещение акций, сообщает «Интерфакс».
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:13, Вашингтон
Общество
Названы города России с самым высоким ростом зарплат
Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
Обновлено в 00:20
Транспорт
ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения
Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 19:18
Общество
Архангельскую продавщицу второй раз обвинили в неуважении к власти
Полиция в городе Котлас Архангельской области составила второй по счёту административный протокол о якобы «неуважении к власти» на местную продавщицу Светлану Бакшееву.
Обновлено вчера в 12:30
Финансы
Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей
Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на подлодке
Обновлено вчера в 09:34
Политика
ЦИК Украины может пересмотреть регистрацию Клюева и Шария
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины может пересмотреть свое решение о регистрации экс-главы администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария кандидатами в народные депутаты на внеочередных выборах Верховной рады.
Обновлено в 03:06
Политика
Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Беларуси
Президент России направил белорусскому лидеру поздравление с Днем независимости, сообщили в пресс-службе Кремля.
Обновлено в 03:37
Общество
Штормовое предупреждение объявлено в Бурятии
Спасатели объявили штормовое предупреждение в Бурятии, сообщая о возможном повышении уровня воды в реках из-за осадков.
Обновлено в 03:51
Экономика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми
Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
Обновлено вчера в 15:47
Экономика
Россия стала лидером по импорту грузинского вина в первом полугодии
В Штаты было поставлено более 354 тысяч бутылок. Всегда за полугодие Грузия оставила около 40,5 миллиона бутылок вина 44 странам.
Обновлено в 03:06
Авто
Toyota показала новую топовую версию пикапа Toyota Hilux
Компания Toyota в России начала прием заказов на новую топовую версию пикапа Toyota Hilux — Exclusive Black.
Обновлено вчера в 07:48
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у компании «Страховые инвестиции»
Компания занималась добровольным имущественным и личным страхованием, обе эти лицензии у компании отозваны.
Обновлено в 02:33
Армия и оружие
Боливия заинтересовалась закупкой российского оружия
Президент Боливии Эво Моралес заявил, что заинтересован в закупке оружия из России и рассматривает возможность замены американских учебных самолетов Т-33 на российские.
Обновлено в 03:35
Экономика
«Красное & Белое» перерегистрировалось на Кипре
Сразу несколько основных операционных компаний сети «Красное & Белое» на прошлой неделе сменили владельца, следует из данных СПАРК.
Обновлено в 02:02
Здоровье
В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения
В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, следует из материалов «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте», направленных Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено в 00:30
Экономика
Сбербанк выделит 39 млрд рублей на реконструкцию СК «Олимпийский»
Сбербанк предоставит компании «Киевская площадь» кредит 39 млрд руб. на десять лет.
Обновлено в 03:32
Экономика
Власти Екатеринбурга нашли деньги на строительство второй ветки метро
Администрация Екатеринбурга нашла дополнительные 150 млн рублей на программу развития метро до 2020 года, в том числе на проектирование второй ветки.
Обновлено в 03:49
Политика
Катамадзе упрекнули во лжи о проплаченных властями РФ концертах
Грузинскую певицу Нино Катамадзе уличили во лжи о неучастии в концертах, оплаченных госкорпорациями или властями РФ.
Обновлено в 00:01
Авто
В США умер создатель Ford Mustang Ли Якокка
В Калифорнии на 95-м году жизни скончался экс-глава корпорации Chrysler Ли Якокка, передаёт TMZ со ссылкой на члена семьи предпринимателя.
Обновлено вчера в 22:22
Авто
BMW официально презентовал новый BMW X6
Немецкий автопроизводитель представил кроссовер BMW X6 третьего поколения.
Обновлено в 00:14
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Общество
Журналист попросил СК проверить Навального и Волкова на мошенничество
Соколов обратился с заявлением в СК с просьбой проверить Навального и Волкова на предмет возможных мошеннических действий.
Обновлено в 03:15
Технологии
Руководство Microsoft беспокоится о ширящейся нехватке программистов
Руководство компании Microsoft не раз выступало с прогнозами о будущей нехватке программистов.
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия
В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей
Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
Обновлено в 02:22
Политика
Премьер Нидерландов заявил о секретном разговоре с Путиным об MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил о конфиденциальном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 о катастрофе рейса MH17.
Обновлено в 03:12
Музыка
Завтра в Екатеринбурге откроется Венский фестиваль музыкальных фильмов
С 3 по 27 июля в Екатеринбурге пройдет десятый юбилейный Венский фестиваль музыкальных фильмов.
Обновлено вчера в 10:04
Происшествия
Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге
Обновлено в 02:44