Экономика

Saudi Aramco возобновила подготовку к IPOOilCapital.ru вчера в 12:17

Впервые власти Саудовской Аравии объявили о планах проведения IPO Saudi Aramco в 2016 году Госнефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco возобновила подготовку к IPO. Компания провела переговоры с группой банков, которые будут готовить размещение акций, сообщает «Интерфакс».
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Hyundai планирует расширить применение неметаллических материалов

Plastinfo02:55

В Эр-Рияде возобновили подготовку к IPO Saudi Aramco

Интерфаксвчера в 07:08

Saudi Aramco возобновила подготовку к IPO

OilCapital.ruвчера в 12:17

Saudi Aramco возобновляет подготовку к IPO

Вести.Финансвчера в 10:50

Аль-Фалих: IPO Saudi Aramco ожидается в 2020-21гг

Financial Oneвчера в 10:39

СМИ узнали о возобновлении подготовки IPO Saudi Aramco

РБКвчера в 09:26

Saudi Aramco и General Electric создали исследовательский центр передовых технологий

ТАСС03:50
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Общество

Названы города России с самым высоким ростом зарплат

Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
Обновлено в 00:20
Транспорт

ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения

Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 19:18
Общество

Архангельскую продавщицу второй раз обвинили в неуважении к власти

Полиция в городе Котлас Архангельской области составила второй по счёту административный протокол о якобы «неуважении к власти» на местную продавщицу Светлану Бакшееву.
Обновлено вчера в 12:30
Финансы

Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей

Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
Происшествия

14 российских моряков погибли при пожаре на подлодке

Обновлено вчера в 09:34
Политика

ЦИК Украины может пересмотреть регистрацию Клюева и Шария

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины может пересмотреть свое решение о регистрации экс-главы администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария кандидатами в народные депутаты на внеочередных выборах Верховной рады.
Обновлено в 03:06
Политика

Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Беларуси

Президент России направил белорусскому лидеру поздравление с Днем независимости, сообщили в пресс-службе Кремля.
Обновлено в 03:37
Общество

Штормовое предупреждение объявлено в Бурятии

Спасатели объявили штормовое предупреждение в Бурятии, сообщая о возможном повышении уровня воды в реках из-за осадков.
Обновлено в 03:51
Экономика

Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми

Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
Обновлено вчера в 15:47
Экономика

Россия стала лидером по импорту грузинского вина в первом полугодии

В Штаты было поставлено более 354 тысяч бутылок. Всегда за полугодие Грузия оставила около 40,5 миллиона бутылок вина 44 странам.
Обновлено в 03:06
Авто

Toyota показала новую топовую версию пикапа Toyota Hilux

Компания Toyota в России начала прием заказов на новую топовую версию пикапа Toyota Hilux — Exclusive Black.
Обновлено вчера в 07:48
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у компании «Страховые инвестиции»

Компания занималась добровольным имущественным и личным страхованием, обе эти лицензии у компании отозваны.
Обновлено в 02:33
Армия и оружие

Боливия заинтересовалась закупкой российского оружия

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что заинтересован в закупке оружия из России и рассматривает возможность замены американских учебных самолетов Т-33 на российские.
Обновлено в 03:35
Экономика

«Красное & Белое» перерегистрировалось на Кипре

Сразу несколько основных операционных компаний сети «Красное & Белое» на прошлой неделе сменили владельца, следует из данных СПАРК.
Обновлено в 02:02
Здоровье

В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения

В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, следует из материалов «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте», направленных Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено в 00:30
Футбол

Реакция Месси на очередное поражение сборной Аргентины попала на видео

Обновлено в 02:48
Общество

В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности

Обновлено в 03:13
Экономика

Сбербанк выделит 39 млрд рублей на реконструкцию СК «Олимпийский»

Сбербанк предоставит компании «Киевская площадь» кредит 39 млрд руб. на десять лет.
Обновлено в 03:32
Экономика

Власти Екатеринбурга нашли деньги на строительство второй ветки метро

Администрация Екатеринбурга нашла дополнительные 150 млн рублей на программу развития метро до 2020 года, в том числе на проектирование второй ветки.
Обновлено в 03:49
Политика

Катамадзе упрекнули во лжи о проплаченных властями РФ концертах

Грузинскую певицу Нино Катамадзе уличили во лжи о неучастии в концертах, оплаченных госкорпорациями или властями РФ.
Обновлено в 00:01
Авто

В США умер создатель Ford Mustang Ли Якокка

В Калифорнии на 95-м году жизни скончался экс-глава корпорации Chrysler Ли Якокка, передаёт TMZ со ссылкой на члена семьи предпринимателя.
Обновлено вчера в 22:22
Авто

BMW официально презентовал новый BMW X6

Немецкий автопроизводитель представил кроссовер BMW X6 третьего поколения.
Обновлено в 00:14
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Общество

Журналист попросил СК проверить Навального и Волкова на мошенничество

Соколов обратился с заявлением в СК с просьбой проверить Навального и Волкова на предмет возможных мошеннических действий.
Обновлено в 03:15
Технологии

Руководство Microsoft беспокоится о ширящейся нехватке программистов

Руководство компании Microsoft не раз выступало с прогнозами о будущей нехватке программистов.
Обновлено вчера в 16:33
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров поддержал Николая Баскова в день похорон его отца

Обновлено в 03:42
Происшествия

В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей

Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
Обновлено в 02:22
Политика

Премьер Нидерландов заявил о секретном разговоре с Путиным об MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил о конфиденциальном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 о катастрофе рейса MH17.
Обновлено в 03:12
Музыка

Завтра в Екатеринбурге откроется Венский фестиваль музыкальных фильмов

С 3 по 27 июля в Екатеринбурге пройдет десятый юбилейный Венский фестиваль музыкальных фильмов.
Обновлено вчера в 10:04
Происшествия

Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге

Обновлено в 02:44
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Саудитская компания
Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. Крупнейшая нефтяная компания мира по показателю добычи нефти и размеру нефтяных запасов. По оценке газеты Financial Times на 2006 год, является крупнейшей компанией в мире по стоимости бизнеса. Штаб-квартира - в Дахране. В 2019-м году получила рекордную в мире прибыль - в 2018 году компания заработала $111 млрд при общей выручке $355,9 млрд, а EBITDA - $223,8 млрд.
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