Экономика
Saudi Aramco возобновила подготовку к IPOOilCapital.ru вчера в 12:17
Впервые власти Саудовской Аравии объявили о планах проведения IPO Saudi Aramco в 2016 году Госнефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco возобновила подготовку к IPO. Компания провела переговоры с группой банков, которые будут готовить размещение акций, сообщает «Интерфакс».
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 01:48, Вашингтон
Армия и оружие
Reuters: Россия сообщила Норвегии о взрыве на подлодке
Российские власти сообщили Норвегии о взрыве газа на подводной лодке в районе Баренцева моря, сообщает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 14:46
Футбол
Бразилия обыграла Аргентину и оставила Месси без Кубка Америки
Аргентина сыграет в поединке за третье место, а Месси таким образом лишился очередного шанса выиграть первый Кубок Америки.
Обновлено вчера в 22:30
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия
Убитый в Екатеринбурге мужчина оказался экс-лидером уральских киргизов
Правоохранительные органы подтвердили информацию о том, что убитый — бизнесмен Камчыбек Каримов, бывший глава киргизской диаспоры в уральской столице, сообщает E1.
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия
В Хабаровске двое детей травмировались на карусели
Обновлено вчера в 14:16
Общество
Ученые объяснили, почему люди помешаны на кошках и собаках
Обновлено в 01:00
Общество
Вильфанд рассказал об изменчивой погоде в июле
По уточненному прогнозу, практически на всей территории страны температура в июле ожидается около и выше нормы, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Самозанятые в России смогут организовывать похороны
Как сказано в ГОСТе, услуги организаторов похорон могут предоставлять сотрудники похоронных организаций, индивидуальные предприниматели, а также самозанятые граждане.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В Якутии на соревнованиях обрушилась деревянная конструкция
Девять человек пострадали во время республиканских VII спортивных игр в Амгинском улусе Якутии из-за обрушения деревянной конструкции, сообщил РИА Новости спортивный обозреватель Александр Посельский.
Обновлено вчера в 23:48
Общество
Появились первые кадры полного солнечного затмения
В интернете появились фотографии и видеозаписи полного солнечного затмения. В частности видеозапись разместил канал ABC News.
Обновлено вчера в 22:09
Экономика
Минпромторг заключил контракты с автоконцернами
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия
Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца
Обновлено 30 июня в 16:45
Теннис
Шарапова не смогла завершить матч первого круга Уимблдона
Свой матч выиграли лишь Андрей Рублев и Варвара Флинк, а Мария Шарапова и еще целая группа игроков завершили борьбу В матче первого круга Мария Шарапова, лишь недавно восстановившаяся от травмы, проводила против француженки Полин Пармантье.
Обновлено вчера в 13:47
Общество
Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска
Обновлено вчера в 08:29
Армия и оружие
В Германии оценили преимущество ЗРК С-400 перед западными аналогами
Покупка Турцией российских зенитно-ракетных систем С-400 обусловлена преимуществами комплексов перед западными аналогами, сообщается в материале немецкой газеты Deutsche Welle, пишет «Звезда».
Обновлено вчера в 03:43
Политика
Зеленский рассмешил участников конференции в Торонто
Обновлено в 00:38
Общество
Таможенники усомнились в работе главного магазина люкса
Обновлено в 00:54
Шоу-бизнес
Отца Меган Маркл сочли опасным для ее сына
Почти два месяца уже прошло с того момента, как герцогиня Меган Маркл подарила своему супругу принцу Гарри первенца, сына Арчи.
Обновлено вчера в 07:23
Политика
Украина отозвала приглашение наблюдателям ПАСЕ на выборы Рады
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение для делегатов Парламентской ассамблеи Совета Европы для наблюдения за досрочными выборами в парламент.
Обновлено вчера в 10:46
Авто
Поставщик объяснил остановку поставки деталей на «АвтоВАЗ»
Обновлено вчера в 16:35
Политика
Люди с украинским флагом отняли у водителя в Грузии георгиевскую ленту
На видео грузины не дают проехать автомобилю, требуя от водителя отдать георгиевскую ленту.
Обновлено вчера в 16:45
Гаджеты
В продажу поступает смартфон LG G8s ThinQ
На выставке Mobile World Congress (MWC) 2019 года компания LG анонсировала смартфона LG G8 ThinQ, G8s ThinQ и LG V50 5G .
Обновлено в 00:46
Общество
РБК нашел аудиторскую оценку оспариваемой сделки «Рольфа»
Оценку компании «Рольф Эстейт», из-за продажи которой основателя «Рольфа» Сергей Петрова обвинили в выводе 4 млрд руб. за рубеж, готовила московская аудиторская компания ООО «Юрис, право и аудит», рассказал РБК представитель «Рольфа» и подтвердил гендиректор аудитора Игорь Тимошин.
Обновлено в 01:00
Общество
Названы города России с самым высоким ростом зарплат
Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
Обновлено в 00:20
Транспорт
Россия и Швейцария договорились об увеличении количества полетов
Россия и Швейцария увеличат число разрешений на полеты между двумя странами с 14 до 21 в неделю между Москвой и Женевой, также будут открыты рейсы из Жуковского.
Обновлено в 01:20
Общество
Специалисты установили причину сильного наводнения в Иркутской области
Специалисты географического факультета Иркутского государственного университета (ИГУ) установили причину сильнейшего наводнения в регионе.
Обновлено вчера в 06:58
Экономика
Банкам предложили увеличить налоговые выплаты в бюджеты регионов
Правительство России поддержало инициативу региональных депутатов, предложивших вновь обязать кредитные и некредитные финансовые организации уплачивать налог на недвижимость, которая не используется в основной деятельности.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Шесть человек погибли в результате прорыва дамбы в Индии
Шесть человек погибли и 18 пропали без вести в результате прорыва дамбы «Тиваре» в индийском штате Махараштра.
Обновлено в 01:39
Космос
Ученые объяснили, чем для людей обернется первый контакт с пришельцами
«СМИ любят манипулировать сознанием людей, сообщение о первом контакте с пришельцами может быть выдано за фейк или же спровоцировать панику в обществе», – рассказал эксперт.
Обновлено 01 июля в 05:39
Здоровье
В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения
Где в России необъявленная эпидемия ВИЧ В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, следует из материалов "Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте", направленных Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено в 00:30