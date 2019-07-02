Экономика
Saudi Aramco возобновила подготовку к IPOOilCapital.ru вчера в 12:17
Впервые власти Саудовской Аравии объявили о планах проведения IPO Saudi Aramco в 2016 году Госнефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco возобновила подготовку к IPO. Компания провела переговоры с группой банков, которые будут готовить размещение акций, сообщает «Интерфакс».
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 03:20, Вашингтон
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено вчера в 11:16
Общество
Уровень воды в реке Ия превышает критическую отметку на полметра
Уровень воды в реке Ия в Тулунском районе, где наблюдается наиболее сложная в Иркутской области паводковая обстановка, значительно снизился, но все равно превышает критическую отметку на полметра, сообщает администрация Тулуна.
Обновлено в 01:26
Происшествия
Трагедия на атомной подлодке: 14 моряков погибли
Обновлено вчера в 22:31
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено 01 июля в 18:46
Футбол
Бразильцы обыграли Аргентину и вышли в финал Кубка Америки
Футбольная сборная Бразилии обыграла в домашнем турнире аргентинцев в полуфинальном матче Кубка Америки на стадионе «Минейрао» в Белу-Оризонти.
Обновлено в 01:30
Общество
В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности
Из-за сильного дождя, который ожидается в столичном регионе в течение дня, в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности.
Обновлено в 03:13
Происшествия
В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей
Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
Обновлено в 02:22
Общество
Сахалинские рыбаки надеются на то, что горбуша придет
О подготовке к красной путине, перспективах лова в этом году и традиционных трудностях рыбаков в ходе пресс-конференции в Южно-Сахалинске рассказал президент ассоциации рыбопромышленных предприятий области Максим Козлов.
Обновлено в 00:23
Наука
Тайна причудливых кристаллов Мёртвого моря раскрыта
Обновлено вчера в 14:50
Политика
Зеленский назвал всех крымчан украинцами
Зеленский считает, что крымчане не должны терять связь с Украиной, и что сейчас жителям Крыма "страшно", поскольку "их пытаются запутать в вопросе, кто они", выдавая российские паспорта.
Обновлено в 02:11
Общество
Омичам предложили работу с зарплатой до 200 тысяч рублей
Омичам предлагают должность директора по продажам, в месяц ему готовы платить 200 тысяч рублей.
Обновлено в 00:43
Политика
Премьер Нидерландов заявил о секретном разговоре с Путиным об MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил о конфиденциальном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 о катастрофе рейса MH17.
Обновлено в 03:12
Общество
Названы города России с самым высоким ростом зарплат
В "Авито" отмечают, что самая высокая динамика роста зарплат во втором квартале отмечалась в Барнауле (11,6 процента), в Москве (10,9 процента), Тюмени (10,2 процента), Новосибирске (9,4 процента), Екатеринбурге (9,2 процента) и Тольятти (9 процентов).
Обновлено в 01:45
Авто
Новый Renault Duster показали на тизерном изображении
На опубликованном изображении видно, что серьезных перемен в экстерьере нового «Дастера» не произойдет, даже несмотря на то, что показана только передняя фара и часть решетки радиатора кроссовера.
Обновлено вчера в 00:45
Общество
Самозанятые в России смогут организовывать похороны
Как сказано в ГОСТе, услуги организаторов похорон могут предоставлять сотрудники похоронных организаций, индивидуальные предприниматели, а также самозанятые граждане.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге
Обновлено в 02:44
Происшествия
Пятеро пропавших при паводке в Иркутской области найдены живыми
Успехом увенчалась поисково-спасательная операция в зоне подтопления в Иркутской области - пятеро жителей, числившихся пропавшими без вести, оказались живы, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 02:15
Политика
Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия
Криминалисты считают, что семья пропавшего кассира из Башкирии может быть мертва
Обновлено в 02:18
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Здоровье
Трудоспособные женщины в России реже всего умирают на Северном Кавказе
Меньше всего женщин трудоспособного возраста в России умирает в республиках Северного Кавказа — в Ингушетии, Дагестане и Чечне.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено вчера в 08:52
Происшествия
В Якутии во время спортивных игр болельщики обрушили конструкцию
Девять человек пострадали при обрушении деревянной конструкции во время проведения VII Спортивных игр народов Якутии, которые проходят в селе Амга.
Обновлено в 00:37
Политика
Олег Дерипаска рассказал о контактах с ФБР
Российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью The Hill заявил, что в сентябре 2016 года беседовал с ФБР в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.
Обновлено в 01:14
Политика
Путин поручил повысить размер пособий по уходу за детьми
Отмечается, что изменения вступят в силу с 1 января 2020 года, а подготовка к повышению должна быть завершена до 1 октября 2019 года.
Обновлено вчера в 14:59
Хоккей
Панарин выбрал игровой номер в «Рейнджерс»
Обновлено вчера в 16:12
Гаджеты
Samsung уволила тысячу сотрудников из-за Xiaomi
Дела у Samsung пошли настолько плохо, что теперь она решила сократить тысячу рабочих мест, чтобы уменьшить расходы.
Обновлено вчера в 08:53
Общество
Губернатор Иркутской области запутался в своих словах о наводнении
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что оперативные службы не проинформировали власти региона о повышении уровня воды накануне наводнения.
Обновлено вчера в 06:13
Общество
Вильфанд рассказал об изменчивой погоде в июле
По уточненному прогнозу, практически на всей территории страны температура в июле ожидается около и выше нормы, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 22:00