Экономика

Saudi Aramco возобновила подготовку к IPOOilCapital.ru вчера в 12:17

Впервые власти Саудовской Аравии объявили о планах проведения IPO Saudi Aramco в 2016 году Госнефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco возобновила подготовку к IPO. Компания провела переговоры с группой банков, которые будут готовить размещение акций, сообщает «Интерфакс».
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Hyundai планирует расширить применение неметаллических материалов

Plastinfo02:55

Saudi Aramco возобновила подготовку к IPO

OilCapital.ruвчера в 12:17

В Эр-Рияде возобновили подготовку к IPO Saudi Aramco

Интерфаксвчера в 07:08

Saudi Aramco возобновляет подготовку к IPO

Вести.Финансвчера в 10:50

Аль-Фалих: IPO Saudi Aramco ожидается в 2020-21гг

Financial Oneвчера в 10:39

СМИ узнали о возобновлении подготовки IPO Saudi Aramco

РБКвчера в 09:26

Saudi Aramco продолжит переговоры с российскими компаниями об участии в СПГ-проектах

ТАССвчера в 10:54
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 03:20, Вашингтон
Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Обновлено вчера в 11:16
Общество

Уровень воды в реке Ия превышает критическую отметку на полметра

Уровень воды в реке Ия в Тулунском районе, где наблюдается наиболее сложная в Иркутской области паводковая обстановка, значительно снизился, но все равно превышает критическую отметку на полметра, сообщает администрация Тулуна.
Обновлено в 01:26
Происшествия

Трагедия на атомной подлодке: 14 моряков погибли

Обновлено вчера в 22:31
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В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

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Обновлено 01 июля в 18:46
Футбол

Бразильцы обыграли Аргентину и вышли в финал Кубка Америки

Футбольная сборная Бразилии обыграла в домашнем турнире аргентинцев в полуфинальном матче Кубка Америки на стадионе «Минейрао» в Белу-Оризонти.
Обновлено в 01:30
Общество

В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности

Из-за сильного дождя, который ожидается в столичном регионе в течение дня, в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности.
Обновлено в 03:13
Происшествия

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Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
Обновлено в 02:22
Общество

Сахалинские рыбаки надеются на то, что горбуша придет

О подготовке к красной путине, перспективах лова в этом году и традиционных трудностях рыбаков в ходе пресс-конференции в Южно-Сахалинске рассказал президент ассоциации рыбопромышленных предприятий области Максим Козлов.
Обновлено в 00:23
Наука

Тайна причудливых кристаллов Мёртвого моря раскрыта

Обновлено вчера в 14:50
Политика

Зеленский назвал всех крымчан украинцами

Зеленский считает, что крымчане не должны терять связь с Украиной, и что сейчас жителям Крыма "страшно", поскольку "их пытаются запутать в вопросе, кто они", выдавая российские паспорта.
Обновлено в 02:11
Общество

Омичам предложили работу с зарплатой до 200 тысяч рублей

Омичам предлагают должность директора по продажам, в месяц ему готовы платить 200 тысяч рублей.
Обновлено в 00:43
Политика

Премьер Нидерландов заявил о секретном разговоре с Путиным об MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил о конфиденциальном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 о катастрофе рейса MH17.
Обновлено в 03:12
Общество

Названы города России с самым высоким ростом зарплат

В "Авито" отмечают, что самая высокая динамика роста зарплат во втором квартале отмечалась в Барнауле (11,6 процента), в Москве (10,9 процента), Тюмени (10,2 процента), Новосибирске (9,4 процента), Екатеринбурге (9,2 процента) и Тольятти (9 процентов).
Обновлено в 01:45
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На опубликованном изображении видно, что серьезных перемен в экстерьере нового «Дастера» не произойдет, даже несмотря на то, что показана только передняя фара и часть решетки радиатора кроссовера.
Обновлено вчера в 00:45
Общество

Самозанятые в России смогут организовывать похороны

Как сказано в ГОСТе, услуги организаторов похорон могут предоставлять сотрудники похоронных организаций, индивидуальные предприниматели, а также самозанятые граждане.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге

Обновлено в 02:44
Происшествия

Пятеро пропавших при паводке в Иркутской области найдены живыми

Успехом увенчалась поисково-спасательная операция в зоне подтопления в Иркутской области - пятеро жителей, числившихся пропавшими без вести, оказались живы, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 02:15
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Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде

Обновлено вчера в 20:32
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Криминалисты считают, что семья пропавшего кассира из Башкирии может быть мертва

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Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Здоровье

Трудоспособные женщины в России реже всего умирают на Северном Кавказе

Меньше всего женщин трудоспособного возраста в России умирает в республиках Северного Кавказа — в Ингушетии, Дагестане и Чечне.
Обновлено в 02:10
Происшествия

Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено вчера в 08:52
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В Якутии во время спортивных игр болельщики обрушили конструкцию

Девять человек пострадали при обрушении деревянной конструкции во время проведения VII Спортивных игр народов Якутии, которые проходят в селе Амга.
Обновлено в 00:37
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Олег Дерипаска рассказал о контактах с ФБР

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Путин поручил повысить размер пособий по уходу за детьми

Отмечается, что изменения вступят в силу с 1 января 2020 года, а подготовка к повышению должна быть завершена до 1 октября 2019 года.
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Губернатор Иркутской области запутался в своих словах о наводнении

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Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. Крупнейшая нефтяная компания мира по показателю добычи нефти и размеру нефтяных запасов. По оценке газеты Financial Times на 2006 год, является крупнейшей компанией в мире по стоимости бизнеса. Штаб-квартира - в Дахране. В 2019-м году получила рекордную в мире прибыль - в 2018 году компания заработала $111 млрд при общей выручке $355,9 млрд, а EBITDA - $223,8 млрд.
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