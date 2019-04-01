Saudi Aramco стала самой прибыльной компанией в миреКоммерсантъ вчера в 05:06

Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco стала самой прибыльной компанией в мире по итогам 2018 года. Об этом в понедельник сообщили рейтинговые агентства Moody`s и Fitch. Чистая прибыль нефтяного гиганта в прошлом году достигла $111,1 млрд.

Saudi Aramco стала самой прибыльной компанией в мире

Общество Американского журналиста впечатлила популярность гематогена в России Анализируя эффект от употребления "шоколадки из крови", Хей в своей статье уверяет, что покупатели в СССР якобы не знали об составе гематогена, пишет "Вечерняя Москва", со ссылкой на портал Vice.

Авто Новый Chevrolet Trailblazer лишится рамы и станет дешевле По информации издания Autohome, "посвежевший" Trailblazer лишится рамы и предстанет в облике обычного кросса с несущим кузовом и достаточно простой муфтой подключения задних колес.

Технологии Депутаты предложили защитить Рунет с помощью отечественного шифрования Комитет Госдумы по информационной политике подготовил поправки ко второму чтению в так называемый законопроект о суверенном Рунете, которые обязывают передавать информацию в российском сегменте интернета с использованием отечественных средств шифрования.

Политика Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.

Армия и оружие Противоспутниковые испытания Индии могут угрожать МКС Индийские противоспутниковые испытания спровоцировали появление космического мусора на орбите.

Шоу-бизнес Меган Маркл запретили надевать тиару принцессы Дианы Свекор герцогини Сассекской Меган Маркл принц Чарльз запретил ей надевать бриллиантовую тиару, принадлежавшую его покойной супруге принцессе Диане, пишет Daily Mail.

Политика Помпео рассказал, какого сотрудничества США хотят от России Помпео подчеркнул, что диалог между Россией и США возможен в тех сферах, где интересы двух стран совпадают.

Шоу-бизнес Стефания Маликова подверглась критике из-за попыток выглядеть старше Стефания Маликова в очередной раз подверглась критике со стороны фанатов из-за попыток выглядеть старше своего возраста.

Гаджеты Microsoft обновляет Surface Book новыми процессорами Модель с i5-7300U процессором не исчезнет, но будет продаваться за 1299 долларов, а новая модель c Intel Core i5-8350U за 1499 долларов.

Политика Россияне высказались об объединении России и Белоруссии Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.

Экономика В правлении Газпрома провели новые кадровые назначения Андрей Круглов, который на протяжении последних десяти лет курировал финансы Газпрома, покидает пост заместителя председателя правления компании.

Общество ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов Минус 35 гектаров Сотрудники ФСБ изъяли документы, имеющие отношение к межеванию части земельного участка спецобъекта, граничащего с поселком Талалихино, сообщил РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела.

Общество Минтруд представил методику нематериальной мотивации госслужащих Министерство труда и социальной защиты опубликовало на своем сайте методику нематериальной мотивации государственных служащих в РФ.

Политика Белоруссия прекратит реэкспорт «санкционных» фруктов и овощей в Россию Минск прекратил сертификацию «санкционных» фруктов и овощей, поступавших в Белоруссию из других стран для дальнейшего реэкспорта в Россию.

Экономика Минфин предложил ввести новые налоги Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

Общество Собчак поддержала флешмоб учителей с фото в купальнике Учителя из разных регионов страны решили поддержать девушку: они стали массово публиковать в соцсетях свои фото в купальниках, добавляя тег #учителятожелюди.

Общество Названы самые высокооплачиваемые профессии в России Во ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий.

Экономика Орешкин сообщил о готовности дорожной карты развития туризма Минэкономразвития разработало дорожную карту развития туризма, включающую льготы для инвесторов в отрасль, введение электронных виз и другие меры, сообщил журналистам в понедельник глава ведомства Максим Орешкин.

Происшествия В Екатеринбурге разгромили офис представительства газеты «Коммерсантъ» В Екатеринбурге неизвестные устроили погром в офисе регионального представительства одной из федеральных газет.