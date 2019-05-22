Энергетика

Saudi Aramco раскрыла условия договора о поставках СПГ из СШАРБК 03:13

Saudi Aramco заявила о подписании документа об основных принципах соглашения (HOA) с американской Sempra Energy, сообщает пресс-служба компании из Саудовской Аравии. В соответствии с ним Saudi Aramco будет в течение 20 лет получать по 5 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год.
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«Ведомости»: Saudi Aramco решила не входить в «Арктик СПГ-2»

ТАСС19:42

Saudi Aramco договаривается о покупке до 25% проекта Port Arthur в США и СПГ с него

ПРАЙМ02:54

Американский газ предпочли российскому

Lenta.ru06:51

СМИ: Saudi Aramco определилась с закупкой СПГ в США

Росбалт06:04

Saudi Aramco может купить 25% СПГ-проекта в США

Финмаркет04:18

Saudi Aramco прекратила переговоры об участии в СПГ-проекте «Новатэка»

Ведомости17:05

Saudi Aramco раскрыла условия договора о поставках СПГ из США

РБК03:13
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Армия и оружие

МИД РФ заявил, что США обвинили Россию в ударах по объектам в Идлибе

Американские власти инициировали кампанию по обвинению России в ударах по гражданским объектам в провинции Идлиб.
Обновлено в 19:01
Футбол

Тульский «Арсенал» впервые сыграет в Лиге Европы

Тульский «Арсенал» примет участие в квалификации Лиги Европы в сезоне-2019/20.
Обновлено в 13:56
Политика

Миссия МВФ досрочно покидает Украину

Эксперты МВФ прибыли в Киев 21 мая. Миссия должна была принять решение о выделении Украине нового денежного транша в $1,3 млрд.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие

Четыре российских ракетоносца пролетели у побережья Аляски

Обновлено вчера в 09:31
Происшествия

В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии

Четверо пострадавших в ДТП с участием автобуса с туристами в Италии находятся в тяжелом состоянии, сообщил пресс-атташе посольства РФ в республике Дмитрий Гурин.
Обновлено в 06:42
Технологии

Устройства 5G будут работать по правилам

Сроки проведения публичного обсуждения проекта акта назначены до 7 июня 2019 г. Проект приказа вводит обязательные требования к абонентским терминалам (стационарным и мобильным устройствам), работающим в сети связи стандарта 5G.
Обновлено в 19:30
Политика

Основатель Huawei заявил, что США недооценивают возможности компании

Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй уверен, что США недооценивают китайскую телекоммуникационную компанию, а введенные Вашингтоном ограничительные меры не нанесут ущерба развитию ею сетей 5G.
Обновлено вчера в 01:45
Автоспорт

Квалификация Гран-при Монако может оказаться дождевой

Квалификация предстоящего этапа чемпионата Формулы-1 Гран-при Монако может оказаться дождевой, сообщает Planet F1.
Обновлено в 10:38
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 15:27
Экономика

Почти 24 миллиона работающих россиян могут лишиться пенсии

«Совершенно секретно»: Пенсионный фонд РФ не получает данные 24 работающих россиян.
Обновлено в 04:21
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено в 14:14
Авто

Началось производство Lada Granta Cross

Продажи «внедорожной» версии Лада Гранта стартуют в начале лета – тогда же будут объявлены цены.
Обновлено в 08:05
Политика

Госдеп США предупредил Турцию о негативных последствиях покупки С-400

Соединённые Штаты готовы сотрудничать с Турцией и намерены продолжить обсуждение вопроса приобретения Анкарой российских систем С-400, которое может привести к «крайне негативным последствиям».
Обновлено в 18:48
Общество

В Египте установилась рекордная жара

Рекордная для мая жара установилась в Египте, в четверг столбики термометров в столице страны Каире будут показывать плюс 45 градусов.
Обновлено в 19:20
Культура

Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 07:13
Политика

Порошенко прокомментировал возбуждение против него уголовных дел

Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возбуждение против себя очередного уголовного дела.
Обновлено в 12:32
Шоу-бизнес

У Антона Гусева объявился внебрачный сын: результаты ДНК-теста

Несколько лет назад Антон Гусев крутил роман с некой Дарьей Хладковой. Теперь же женщина утверждает, что родила сына экс-участнику «ДОМа-2».
Обновлено в 09:00
Происшествия

На западе Москвы столкнулись четыре автомобиля

Обновлено в 17:40
Футбол

Юнес Намли перешел в «Краснодар»

«Краснодар» объявил о переходе полузащитника «ПЕК Зволле» Юнеса Намли. 24-летний хавбек присоединится к клубу в июне.
Обновлено в 08:27
Наука

В Англии сортируют перепутанные кости средневековых королей

Обновлено в 06:00
Авто

АвтоВАЗ готовит 1,8-литровый мотор с безвтыковыми поршнями

Напомним, что с середины лета 2018 года «АвтоВАЗ» начал комплектовать 1,6-литровые двигатели «безвтыковыми» поршнями, которые исключают возможность удара клапана в поршень, например, при обрыве ремня ГРМ.
Обновлено в 03:58
Авто

Составлен рейтинг лучших летних шин

Обновлено в 09:36
Здоровье

Названы продукты, портящие зрение

Составлен список продуктов, который противопоказан людям с плохим зрением.
Обновлено в 11:12
Кино

Персонажей «Игры престолов» изобразили в стиле «Союзмультфильма»

Художник назвал эту серию работ "Игра мультфильмов".
Обновлено в 13:09
Политика

Трамп и Абэ вместе посмотрят турнир по сумо в Японии

Обновлено в 19:26
Общество

Екатеринбургская епархия прокомментировала опрос ВЦИОМ о храме

Екатеринбургская епархия обнародовала заявление в связи публикацией результатов опроса ВЦИОМ по строительству храма в Екатеринбурге, раскритиковав его результаты.
Обновлено в 17:49
Армия и оружие

СМИ узнали о планах США отправить на Ближний Восток до 10 тыс. военных

Источники Associated Press в Белом доме сообщают, что Пентагон представит в Белый дом планы по отправке на Ближний Восток до 10 тысю военнослужащих.
Обновлено в 17:59
Здоровье

Минздрав проверяет информацию об очередях за инсулином в Саратове

К сообщению приложена фотография, на которой запечатлена длинная очередь, как утверждает аноним, так выглядит очередь в первой горбольнице за инсулином.
Обновлено в 07:01
Общество

Экс-министр Улюкаев разводится с женой

Отбывающий наказание в колонии экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев разводится со своей женой Юлией Хряпиной.
Обновлено в 09:20
Происшествия

Два человека погибли в ДТП в Ростовской области

Обновлено в 15:55
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Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. Крупнейшая нефтяная компания мира по показателю добычи нефти и размеру нефтяных запасов. По оценке газеты Financial Times на 2006 год, является крупнейшей компанией в мире по стоимости бизнеса. Штаб-квартира - в Дахране. В 2019-м году получила рекордную в мире прибыль - в 2018 году компания заработала $111 млрд при общей выручке $355,9 млрд, а EBITDA - $223,8 млрд.
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