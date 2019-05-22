Энергетика

Saudi Aramco раскрыла условия договора о поставках СПГ из СШАРБК 03:13

Saudi Aramco заявила о подписании документа об основных принципах соглашения (HOA) с американской Sempra Energy, сообщает пресс-служба компании из Саудовской Аравии. В соответствии с ним Saudi Aramco будет в течение 20 лет получать по 5 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: Saudi Aramco определилась с закупкой СПГ в США

Росбалт06:04

Саудовская Аравия договаривается о покупке 25% в СПГ-проекте в США

Евразия Daily04:21

WSJ: Saudi Aramco решила покупать сжиженный природный газ в США

ТАССвчера в 23:54

Saudi Aramco договаривается о покупке до 25% проекта Port Arthur в США и СПГ с него

ПРАЙМ02:54

Saudi Aramco раскрыла условия договора о поставках СПГ из США

РБК03:13

WSJ узнала о планах Saudi Aramco закупать сжиженный природный газ в США

Ведомости01:27

Saudi Aramco может купить 25% СПГ-проекта в США

Финмаркет04:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 06:18, Ашберн
Политика

В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину

Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.
Обновлено в 04:16
Происшествия

В Италии перевернулся автобус с российскими туристами

В автобусе было не менее 50 туристов. Один человек погиб, несколько пассажиров автобуса получили ранения, добавляет Corriere Fiorentino.
Обновлено в 05:26
Происшествия

Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром

Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации террористов в городе Кольчугино Владимирской области.
Обновлено в 02:31
Происшествия

В России наркоторговец впервые получил пожизненный срок

В России впервые вступил в силу пожизненный приговор за торговлю наркотиками, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 04:41
Футбол

«Локомотив» и «Урал» прилетели в Самару на финальный матч Кубка России

Обновлено вчера в 13:51
Политика

Опубликованы первые рейтинги на выборах в Верховную Раду

Более 70 процентов украинцев поддерживают роспуск Верховной Рады и проведение досрочных парламентских выборов.
Обновлено в 05:52
Экономика

В России планируют выпускать ароматные вагоны

Обновлено в 05:23
Общество

Собянин провел личный прием граждан

Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес

Виторган посмеялся над Собчак после ее высказывания о доброте и мести

Телеведущая Ксения Собчак в Instagram порассуждала о таких понятиях, как доброта и месть.
Обновлено в 01:18
Шоу-бизнес

Татьяна Навка ослепила гостей вечера в Каннах своим вечерним нарядом

Кроме Татьяны Навки на мероприятии побывали топ-модели Адриана Лима и Каролина Куркова (которые, кстати, выбрали похожие костюмы), актер Колин Ферт с супругой Ливией и многие другие селебы.
Обновлено в 05:46
Политика

Гройсман подтвердил, что передаст в Раду заявление об отставке

Обновлено в 06:03
Политика

Парубий назвал незаконным указ Зеленского о роспуске Рады

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента незаконный и приведет страну к конституционному кризису.
Обновлено в 05:17
Экономика

ЦБ заявил о манипулировании акциями ряда компаний

По данным ЦБ, в рамках схемы проводились однотипные операции, оказывающие влияние на цены, что обеспечивало организаторам этих действий благоприятные условия для покупки или продажи крупных объемов ценных бумаг и получение дохода.
Обновлено в 05:17
Религия

Православные отмечают День Николая Чудотворца

Сегодня православные отмечают День Николая Чудотворца или праздник Николы Летнего.
Обновлено в 04:42
Спорт

Олимпийская чемпионка по плаванию Мейлутите завершила карьеру

Литовская пловчиха, олимпийская чемпионка 2012 года Рута Мейлутите решила завершить профессиональную спортивную карьеру в возрасте 22 лет.
Обновлено в 04:36
Хоккей

Россия обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею

Хоккеисты сборной России обыграли команду Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира (ЧМ).
Обновлено вчера в 16:37
Армия и оружие

Потерявшиеся бойцы ВСУ попали в плен к ополченцам Донбасса

Восемь бойцов Вооруженных сил Украины попали в плен к ополченцам Донбасса, сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции объединенных сил в среду, 22 мая.
Обновлено в 06:00
Происшествия

В Италии задержали уфимского бизнесмена Андрея Смышляева

20 мая в Италии по международному ордеру от России задержали бизнесмена Андрея Смышляева, экс-владельца сети шинных магазинов «Таганка».
Обновлено в 01:22
Авто

АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross

Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.
Обновлено в 02:17
Политика

Глава партии «Слуга народа» назначен замглавы СБУ

Владимир Зеленский назначил главу партии «Слуга народа» Ивана Баканова первым заместителем руководителя Службы безопасности Украины.
Обновлено в 06:00
Наука

Глобальное потепление сменит всемирное похолодание

Обновлено в 04:29
Экономика

Bloomberg назвало самого богатого человека в истории

Нефтяной магнат Джон Рокфеллер, живший в США на рубеже XIX и XX веков, является самым богатым человеком в истории.
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес

У пятого ребенка внучки Олега Стриженова были проблемы со здоровьем

Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес

На вопрос о госпитализации Вилли Токарева ответила представительница

Представительница Вилли Токарева была удивлена информацией о том, что певец попал в реанимацию.
Обновлено в 05:41
Экономика

ФСК в I квартале увеличила чистую прибыль по МСФО на 35%

Федеральная сетевая компания (ФСК) в первом квартале 2019 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 35% — до 27,4 миллиарда рублей, следует из отчета ФСК.
Обновлено в 05:07
Общество

Аналитики назвали самых желанных соседей для россиян

Меньше всего россиянам хотелось бы жить по соседству с членами религиозной секты (49 пунктов), гомосексуальной парой (69 пунктов) и неблагополучной семьей (77 пунктов), следует из материалов «Левада-Центра».
Обновлено в 04:23
Общество

Российские власти объявили об угрозе детям от группы «Френдзона»

Власти Москвы разослали в органы соцзащиты и муниципалитеты города письмо с рекомендацией опекунам, попечителям и приемным родителям предупредить детей о вреде творчества поп-группы «Френдзона».
Обновлено в 05:09
Происшествия

Суд арестовал замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша

Обновлено в 04:08
Политика

Кремль оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского о референдуме по вопросу проведения переговоров с Россией.
Обновлено в 05:00
Политика

Президент Конго охарактеризовал отношения с Россией как стратегические

Президент Конго Дени Сассу-Нгессо на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным назвал отношения с РФ стратегическими.
Обновлено в 05:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Saudi Aramco
Саудитская компания
Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. Крупнейшая нефтяная компания мира по показателю добычи нефти и размеру нефтяных запасов. По оценке газеты Financial Times на 2006 год, является крупнейшей компанией в мире по стоимости бизнеса. Штаб-квартира - в Дахране. В 2019-м году получила рекордную в мире прибыль - в 2018 году компания заработала $111 млрд при общей выручке $355,9 млрд, а EBITDA - $223,8 млрд.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное