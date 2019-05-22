Энергетика
Saudi Aramco раскрыла условия договора о поставках СПГ из СШАРБК 03:13
Saudi Aramco заявила о подписании документа об основных принципах соглашения (HOA) с американской Sempra Energy, сообщает пресс-служба компании из Саудовской Аравии. В соответствии с ним Saudi Aramco будет в течение 20 лет получать по 5 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 23:07, Ашберн
Общество
Экс-министр Улюкаев разводится с женой
Обновлено в 09:20
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено в 14:14
Шоу-бизнес
В тяжелом состоянии госпитализировали Вилли Токарева
После обследования певца оставили в больнице. В ней состояние звезды шансона ухудшилось, после чего Токарева перевели в реанимацию.
Обновлено в 05:39
Происшествия
В московском метро в тоннеле застряли три поезда с пассажирами
Сотрудники московского метро вывели на платформы всех пассажиров - около 1,2 тысячи человек - из трех поездов, остановленных в тоннеле Солнцевской линии.
Обновлено вчера в 15:49
Политика
Ведущий российского ТВ выгнал украинского эксперта
Михеев в передаче, запись которой доступна на YouTube, говорил о фальсификации истории о голодоморе, на котором украинские власти пытаются обосновать неприязнь к советскому периоду.
Обновлено в 14:08
Экономика
Рост промышленного производства ускорился до двухлетнего максимума
Рост промышленности в апреле ускорился до 4,9% в годовом сопоставлении – с мартовских 1,2%, сообщил Росстат.
Обновлено в 17:13
Общество
Участник протестов в Екатеринбурге пожаловался в Европейский суд
Участник несанкционированных акций из-за строительства храма Святой Екатерины около драматического театра Даниил Пугин, задержанный 14 мая, пожаловался в Европейский суд по правам человека на свой арест.
Обновлено в 22:58
Авто
Стала известна стоимость новых российских электромобилей Zetta
В конце 2019 года в продажу поступят новые российские электромобили. Каждый экземпляр Zetta будет стоит не менее 450 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 22:21
Наука
Апноэ во сне увеличивает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин
Ученые из университета Аристотеля в городе Салоники, в Греции, доказали, что во сне апноэ увеличивает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин.
Обновлено вчера в 14:07
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
«Просто, чтобы было понятно — Альянс не признаёт и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма и мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить его поддержку боевиков на востоке Украины», — заявил Пич в ходе заседания глав генеральных штабов стран-членов НАТО в Брюсселе.
Обновлено в 20:14
Энергетика
Компании планируют снизить добычу нефти в Мексике с 2027 года
Ассоциация углеводородных компаний Мексики (Amexhi) предупреждает о снижении добычи нефти частными компаниями страны с 2027 года в случае, если власти не проведут дополнительные торги по участкам, сообщила организация.
Обновлено в 20:27
Футбол
МЮ в рекордные сроки продал 52 тысячи абонементов на следующий сезон
"Манчестер Юнайтед" продал все 52 тысячи абонементов на следующий сезон в рекордные сроки, несмотря на в целом провальную прошлую кампанию.
Обновлено в 05:32
Политика
Основатель Huawei заявил, что США недооценивают возможности компании
Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй уверен, что США недооценивают китайскую телекоммуникационную компанию, а введенные Вашингтоном ограничительные меры не нанесут ущерба развитию ею сетей 5G.
Обновлено вчера в 01:45
Хоккей
Орлов — автор самого мощного результативного броска в групповом раунде ЧМ-2019
Пресс-служба ИИХФ назвала автора самого мощного результативного броска на групповом этапе чемпионата мира 2019 года по хоккею.
Обновлено в 15:13
Армия и оружие
Шойгу наградил российских журналистов за работу в Сирии
Восемь журналистов российских СМИ получили ведомственную награду "Участнику военной операции в Сирии".
Обновлено в 15:26
Общество
Предприятие «Роскосмоса» закажет около двух тысяч голодных пиявок
Предприятие "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева (входит в госкорпорацию "Роскосмос") закупит около двух тысяч голодных и здоровых медицинских пиявок, говорится в материалах на сайте госзакупок.
Обновлено в 07:16
Политика
Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.
Обновлено в 18:40
Космос
«Роскосмос» запустит с Восточного новый разгонный блок
Госкорпорация "Роскосмос" планирует провести летные испытания модернизированного разгонного блока "Фрегат" с новой системой управления во время пуска ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Восточный, говорится в материалах на сайте госзакупок.
Обновлено в 18:08
Авто
В АвтоВАЗе рассказали о новой Lada Granta Cross
В июне 2019 года на российском авторынке появится новый кросс-универсал LADA Granta Cross.
Обновлено в 13:39
Происшествия
Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей
Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
Обновлено в 09:32
Авто
«ТрансТехСервис» обновил автоцентр BMW в Казани
Обновлено в 08:20
Финансы
Банки отдали на усмотрение работодателей
В марте правительство внесло в Госдуму законопроект, вводящий штрафы для работодателей за воспрепятствование выбора зарплатного банка.
Обновлено в 18:09
Экономика
Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»
Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Порошенко отреагировал на возбуждение против него уголовных дел
Бывший президент Украины Петр Порошенко объяснил возбужденные против него уголовные дела началом избирательной кампании в парламент, сообщает в среду РИА «Новости».
Обновлено в 13:07
Происшествия
В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии
Четверо пострадавших в ДТП с участием автобуса с туристами в Италии находятся в тяжелом состоянии, сообщил пресс-атташе посольства РФ в республике Дмитрий Гурин.
Обновлено в 06:42
Общество
ФСО охраняет офшоры — кому принадлежит тайная дача за 2 млрд
Обновлено в 09:13
Авто
Составлен рейтинг лучших летних шин
Обновлено в 09:36
Политика
Глава МИД Британии обвинит Россию в «глобальной» киберкампании
В качестве примеров "вмешательства России" в демократические процессы других стран Хант приведет в пример якобы имевшие место попытки вмешательства в выборы на Украине и в США.
Обновлено в 19:05
Авто
АвтоВАЗ готовит 1,8-литровый мотор с безвтыковыми поршнями
Напомним, что с середины лета 2018 года «АвтоВАЗ» начал комплектовать 1,6-литровые двигатели «безвтыковыми» поршнями, которые исключают возможность удара клапана в поршень, например, при обрыве ремня ГРМ.
Обновлено в 03:58