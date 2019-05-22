Энергетика

Saudi Aramco раскрыла условия договора о поставках СПГ из СШАРБК 03:13

Saudi Aramco заявила о подписании документа об основных принципах соглашения (HOA) с американской Sempra Energy, сообщает пресс-служба компании из Саудовской Аравии. В соответствии с ним Saudi Aramco будет в течение 20 лет получать по 5 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год.
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Saudi Aramco отказалась от участия в СПГ-проекте Новатэка

Коммерсантъ20:44

Saudi Aramco раскрыла условия договора о поставках СПГ из США

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Финмаркет04:18

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Экс-министр Улюкаев разводится с женой

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Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
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Происшествия

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Рост промышленности в апреле ускорился до 4,9% в годовом сопоставлении – с мартовских 1,2%, сообщил Росстат.
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В конце 2019 года в продажу поступят новые российские электромобили. Каждый экземпляр Zetta будет стоит не менее 450 тысяч рублей.
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В НАТО призвали Россию покинуть Крым

«Просто, чтобы было понятно — Альянс не признаёт и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма и мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить его поддержку боевиков на востоке Украины», — заявил Пич в ходе заседания глав генеральных штабов стран-членов НАТО в Брюсселе.
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Энергетика

Компании планируют снизить добычу нефти в Мексике с 2027 года

Ассоциация углеводородных компаний Мексики (Amexhi) предупреждает о снижении добычи нефти частными компаниями страны с 2027 года в случае, если власти не проведут дополнительные торги по участкам, сообщила организация.
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МЮ в рекордные сроки продал 52 тысячи абонементов на следующий сезон

"Манчестер Юнайтед" продал все 52 тысячи абонементов на следующий сезон в рекордные сроки, несмотря на в целом провальную прошлую кампанию.
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Основатель Huawei заявил, что США недооценивают возможности компании

Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй уверен, что США недооценивают китайскую телекоммуникационную компанию, а введенные Вашингтоном ограничительные меры не нанесут ущерба развитию ею сетей 5G.
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Орлов — автор самого мощного результативного броска в групповом раунде ЧМ-2019

Пресс-служба ИИХФ назвала автора самого мощного результативного броска на групповом этапе чемпионата мира 2019 года по хоккею.
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Шойгу наградил российских журналистов за работу в Сирии

Восемь журналистов российских СМИ получили ведомственную награду "Участнику военной операции в Сирии".
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.
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Госкорпорация "Роскосмос" планирует провести летные испытания модернизированного разгонного блока "Фрегат" с новой системой управления во время пуска ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Восточный, говорится в материалах на сайте госзакупок.
Обновлено в 18:08
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В июне 2019 года на российском авторынке появится новый кросс-универсал LADA Granta Cross.
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Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей

Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
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Банки отдали на усмотрение работодателей

В марте правительство внесло в Госдуму законопроект, вводящий штрафы для работодателей за воспрепятствование выбора зарплатного банка.
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Порошенко отреагировал на возбуждение против него уголовных дел

Бывший президент Украины Петр Порошенко объяснил возбужденные против него уголовные дела началом избирательной кампании в парламент, сообщает в среду РИА «Новости».
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В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии

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ФСО охраняет офшоры — кому принадлежит тайная дача за 2 млрд

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В качестве примеров "вмешательства России" в демократические процессы других стран Хант приведет в пример якобы имевшие место попытки вмешательства в выборы на Украине и в США.
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Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. Крупнейшая нефтяная компания мира по показателю добычи нефти и размеру нефтяных запасов. По оценке газеты Financial Times на 2006 год, является крупнейшей компанией в мире по стоимости бизнеса. Штаб-квартира - в Дахране. В 2019-м году получила рекордную в мире прибыль - в 2018 году компания заработала $111 млрд при общей выручке $355,9 млрд, а EBITDA - $223,8 млрд.
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