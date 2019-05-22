Saudi Aramco отказалась от участия в СПГ-проекте НоватэкаКоммерсантъ вчера в 20:44

Saudi Aramco не устроили предлагаемые НОВАТЭКом условия сделки, саудитов беспокоили возможные санкционные риски, сообщил другой источник. НОВАТЭК не комментирует ход конкретных переговоров. В Saudi Aramco не ответили на запрос газеты.

Saudi Aramco отказалась от участия в СПГ-проекте Новатэка

Происшествия Заклинивший аппарат лучевой терапии убил пациентку в Воронеже Причиной гибели женщины в Воронежском областном онкодиспансере стал сбой подъемного механизма у аппарата лучевой терапии.

Происшествия В Хакасии на площадке детсада мужчина пытался задушить девочку Как сообщили в пресс-службе ведомства, днем 22 мая подозреваемый возле дошкольного учреждения схватил незнакомую 7-летнюю девочку, принудительно привел на веранду игровой площадки детсада и руками сдавил ей шею, причинив телесные повреждения.

Общество Российский Forbes назвал 20 самых богатых наследников Самым богатым наследником по версии журнала Forbes четвертый год подряд признается сын президента "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуф.

Происшествия Самолет экстренно сел в Сыктывкаре из-за отказа генератора Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Сыктывкара из-за отказа генератора.

Происшествия В Китае женщина отдала за автомобиль 66 мешков с мелочью Сообщается, что женщина для покупки автомобиля привезла в автосалон 66 мешков с мелочью на общую сумму в 131 492 юаня.

Общество Количество овощей с нитратами в России выросло Пресс-служба Роспортебнадзора проинформировала о том, что доля овощей с нитратами на территории России в прошлом году увеличилась.

Музыка Организаторы «Евровидения» пересчитали участникам баллы Баллы участников музыкального конкурса «Евровидение» скорректированы из-за допущенной во время шоу ошибки.

Политика В НАТО призвали Россию покинуть Крым НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.

Общество В Перми проверяют гимназию, где завысили проходной балл для девочек Сотрудники прокуратуры начали проверку информации, что приемная комиссия гимназии №4 Перми утвердила разный проходной балл для мальчиков и девочек, поступающих в первый класс, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ведомства.

Общество Владелец приморских косаток и белух не собирается их выпускать Летом и осенью 2018 года в Охотском море выловили почти 100 косаток и белух. Они содержатся в вольерах бухты Средней в Приморье.

Авто Рынок новых легковых автомобилей в Москве упал на 8% На второе место опустился KIA Rio, который за отчетный период приобрели 960 москвичей (-33%).

Шоу-бизнес Ирину Шейк и Брэдли Купера заметили вместе после слухов о расставании Челябинскую супермодель Ирину Шейк увидели на прогулке вместе с голливудским актером Брэдли Купером. Ранее сообщалось об их расставании.

Авто Составлен рейтинг лучших летних шин Проведя специальный онлайн-опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг лучших летних шин на рынке.

Политика Вступил в силу указ Зеленского о роспуске Рады Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским указ о роспуске Верховной рады вступил в силу, передает РИА "Новости".

Экономика Пенсионный фонд РФ предлагают преобразовать в публичную компанию Отмечается, что ранее идея преобразования ПФР в публично-правовую компанию уже обсуждалась в российском правительстве — ещё в декабре 2017 года.

Экономика Центробанк запретит банкноты «банка приколов» Центробанк вернулся к идее наказания за производство банкнот и монет, которые имеют сходство с билетами ЦБ, пишет «Российская газета».

Происшествия В ДТП с туристическим автобусом в Италии погибла россиянка В Италии туристический автобус попал в ДТП, в результате погиб один пассажир. Согласно последним данным, это женщина, гражданка России.

Политика Вице-премьер Белоруссии 23 мая встретится в Москве с Козаком Заместитель белорусского премьера Игорь Ляшенко в четверг, 23 мая, проведёт переговоры с вице-премьером России Дмитрием Козаком по нефтяным вопросам.

Происшествия В Пушкине обокрали больничный храм. Вор польстился на церковное золото Домовой храм при горбольнице №38 имени Н. А. Семашко в Пушкине обокрали в ночь на 22 мая.

Общество Ольга Васильева поздравила выпускников с последним звонком Министр просвещения РФ Ольга Васильева поздравила выпускников российских школ с последним звонком, отметив, что это важный день, открывающий дорогу в будущее.

Политика Германия отвергает санкции США против «Северного потока — 2» Германия отвергает экстратерриториальные санкции, которые могут быть введены со стороны США в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».

Общество Опубликованы снимки из удаленного Instаgrаm жены Зеленского В Интернете обсуждают удаленные фотографии жены Зеленского. Елена Зеленская избавилась от старой страницы в Инстаграм.

Экономика Центробанк разрешил АвтоВАЗу не раскрывать информацию Центробанк освободил АвтоВАЗ от необходимости раскрывать информацию. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Политика Поставщика спецсвязи для Кремля объявили в международный розыск Совладельца предприятия «Каскад», гражданина Израиля Чингиза Агаронова объявили в международный розыск по обвинению во взятках в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).