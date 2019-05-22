Энергетика

Saudi Aramco отказалась от участия в СПГ-проекте НоватэкаКоммерсантъ вчера в 20:44

Saudi Aramco не устроили предлагаемые НОВАТЭКом условия сделки, саудитов беспокоили возможные санкционные риски, сообщил другой источник. НОВАТЭК не комментирует ход конкретных переговоров. В Saudi Aramco не ответили на запрос газеты.
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СМИ: Aramco прекратила переговоры с «Новатэком» об участии в «Арктик СПГ-2»

РИА Новости02:16

Saudi Aramco отказалась от участия в проекте НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2»: СМИ

Евразия Daily02:53

Saudi Aramco раскрыла условия договора о поставках СПГ из США

РБКвчера в 03:13

«Ведомости»: Saudi Aramco решила не входить в «Арктик СПГ-2»

ТАССвчера в 19:42

Saudi Aramco прекратила переговоры об участии в СПГ-проекте «Новатэка»

Ведомостивчера в 17:05

Американский газ предпочли российскому

Lenta.ruвчера в 06:51

Saudi Aramco прекратила переговоры с «Новатэком» об участии в «Арктик СПГ-2»

ПРАЙМ02:16
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 03:38, Ашберн
Происшествия

Заклинивший аппарат лучевой терапии убил пациентку в Воронеже

Причиной гибели женщины в Воронежском областном онкодиспансере стал сбой подъемного механизма у аппарата лучевой терапии.
Обновлено в 02:47
Армия и оружие

Восемь украинских военных попали в плен к противнику в Донбассе

Обновлено вчера в 06:31
Происшествия

В Хакасии на площадке детсада мужчина пытался задушить девочку

Как сообщили в пресс-службе ведомства, днем 22 мая подозреваемый возле дошкольного учреждения схватил незнакомую 7-летнюю девочку, принудительно привел на веранду игровой площадки детсада и руками сдавил ей шею, причинив телесные повреждения.
Обновлено в 02:47
Общество

Российский Forbes назвал 20 самых богатых наследников

Самым богатым наследником по версии журнала Forbes четвертый год подряд признается сын президента "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуф.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Самолет экстренно сел в Сыктывкаре из-за отказа генератора

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Сыктывкара из-за отказа генератора.
Обновлено в 02:33
Политика

Первый приговор причастному к убийству Гиви вынесли в ДНР

Обновлено вчера в 22:35
Происшествия

В Китае женщина отдала за автомобиль 66 мешков с мелочью

Сообщается, что женщина для покупки автомобиля привезла в автосалон 66 мешков с мелочью на общую сумму в 131 492 юаня.
Обновлено вчера в 20:01
Общество

Количество овощей с нитратами в России выросло

Пресс-служба Роспортебнадзора проинформировала о том, что доля овощей с нитратами на территории России в прошлом году увеличилась.
Обновлено в 02:31
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересчитали участникам баллы

Баллы участников музыкального конкурса «Евровидение» скорректированы из-за допущенной во время шоу ошибки.
Обновлено в 00:39
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Общество

В Перми проверяют гимназию, где завысили проходной балл для девочек

Сотрудники прокуратуры начали проверку информации, что приемная комиссия гимназии №4 Перми утвердила разный проходной балл для мальчиков и девочек, поступающих в первый класс, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ведомства.
Обновлено в 02:10
Политика

Ведущий российского ТВ выгнал украинского эксперта

Обновлено вчера в 14:08
Общество

Владелец приморских косаток и белух не собирается их выпускать

Летом и осенью 2018 года в Охотском море выловили почти 100 косаток и белух. Они содержатся в вольерах бухты Средней в Приморье.
Обновлено вчера в 23:19
Авто

Рынок новых легковых автомобилей в Москве упал на 8%

На второе место опустился KIA Rio, который за отчетный период приобрели 960 москвичей (-33%).
Обновлено вчера в 03:57
Шоу-бизнес

Ирину Шейк и Брэдли Купера заметили вместе после слухов о расставании

Челябинскую супермодель Ирину Шейк увидели на прогулке вместе с голливудским актером Брэдли Купером. Ранее сообщалось об их расставании.
Обновлено в 00:39
Наука

Ученые: Мужские усы препятствуют появлению рака

Обновлено в 01:58
Авто

Составлен рейтинг лучших летних шин

Проведя специальный онлайн-опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг лучших летних шин на рынке.
Обновлено вчера в 09:36
Политика

Вступил в силу указ Зеленского о роспуске Рады

Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским указ о роспуске Верховной рады вступил в силу, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:11
Экономика

Пенсионный фонд РФ предлагают преобразовать в публичную компанию

Отмечается, что ранее идея преобразования ПФР в публично-правовую компанию уже обсуждалась в российском правительстве — ещё в декабре 2017 года.
Обновлено в 03:09
Экономика

Центробанк запретит банкноты «банка приколов»

Центробанк вернулся к идее наказания за производство банкнот и монет, которые имеют сходство с билетами ЦБ, пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:20
Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом в Италии погибла россиянка

В Италии туристический автобус попал в ДТП, в результате погиб один пассажир. Согласно последним данным, это женщина, гражданка России.
Обновлено вчера в 06:00
Политика

Вице-премьер Белоруссии 23 мая встретится в Москве с Козаком

Заместитель белорусского премьера Игорь Ляшенко в четверг, 23 мая, проведёт переговоры с вице-премьером России Дмитрием Козаком по нефтяным вопросам.
Обновлено в 02:54
Происшествия

Мать погибшей в «Зимней вишне» девочки потребовала 100 млн рублей

Обновлено в 02:31
Происшествия

В Пушкине обокрали больничный храм. Вор польстился на церковное золото

Домовой храм при горбольнице №38 имени Н. А. Семашко в Пушкине обокрали в ночь на 22 мая.
Обновлено в 02:07
Общество

Ольга Васильева поздравила выпускников с последним звонком

Министр просвещения РФ Ольга Васильева поздравила выпускников российских школ с последним звонком, отметив, что это важный день, открывающий дорогу в будущее.
Обновлено в 01:08
Политика

Германия отвергает санкции США против «Северного потока — 2»

Германия отвергает экстратерриториальные санкции, которые могут быть введены со стороны США в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».
Обновлено вчера в 15:05
Общество

Опубликованы снимки из удаленного Instаgrаm жены Зеленского

В Интернете обсуждают удаленные фотографии жены Зеленского. Елена Зеленская избавилась от старой страницы в Инстаграм.
Обновлено в 03:12
Экономика

Центробанк разрешил АвтоВАЗу не раскрывать информацию

Центробанк освободил АвтоВАЗ от необходимости раскрывать информацию. Об этом сообщается на сайте ЦБ.
Обновлено вчера в 14:50
Политика

Поставщика спецсвязи для Кремля объявили в международный розыск

Совладельца предприятия «Каскад», гражданина Израиля Чингиза Агаронова объявили в международный розыск по обвинению во взятках в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).
Обновлено в 02:58
Общество

Продажи поддельных документов в России выросли в пять раз

В российском сегменте интернета резко выросло количество сайтов, торгующих поддельными документами, рассказали «Известиям» в Роскомнадзоре.
Обновлено вчера в 18:25
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