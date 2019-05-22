Энергетика
Saudi Aramco отказалась от участия в СПГ-проекте НоватэкаКоммерсантъ вчера в 20:44
Saudi Aramco не устроили предлагаемые НОВАТЭКом условия сделки, саудитов беспокоили возможные санкционные риски, сообщил другой источник. НОВАТЭК не комментирует ход конкретных переговоров. В Saudi Aramco не ответили на запрос газеты.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 03:38, Ашберн
Происшествия
Заклинивший аппарат лучевой терапии убил пациентку в Воронеже
Причиной гибели женщины в Воронежском областном онкодиспансере стал сбой подъемного механизма у аппарата лучевой терапии.
Обновлено в 02:47
Армия и оружие
Восемь украинских военных попали в плен к противнику в Донбассе
Обновлено вчера в 06:31
Происшествия
В Хакасии на площадке детсада мужчина пытался задушить девочку
Как сообщили в пресс-службе ведомства, днем 22 мая подозреваемый возле дошкольного учреждения схватил незнакомую 7-летнюю девочку, принудительно привел на веранду игровой площадки детсада и руками сдавил ей шею, причинив телесные повреждения.
Обновлено в 02:47
Общество
Российский Forbes назвал 20 самых богатых наследников
Самым богатым наследником по версии журнала Forbes четвертый год подряд признается сын президента "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуф.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Самолет экстренно сел в Сыктывкаре из-за отказа генератора
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Сыктывкара из-за отказа генератора.
Обновлено в 02:33
Политика
Первый приговор причастному к убийству Гиви вынесли в ДНР
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия
В Китае женщина отдала за автомобиль 66 мешков с мелочью
Сообщается, что женщина для покупки автомобиля привезла в автосалон 66 мешков с мелочью на общую сумму в 131 492 юаня.
Обновлено вчера в 20:01
Общество
Количество овощей с нитратами в России выросло
Пресс-служба Роспортебнадзора проинформировала о том, что доля овощей с нитратами на территории России в прошлом году увеличилась.
Обновлено в 02:31
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересчитали участникам баллы
Баллы участников музыкального конкурса «Евровидение» скорректированы из-за допущенной во время шоу ошибки.
Обновлено в 00:39
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Общество
В Перми проверяют гимназию, где завысили проходной балл для девочек
Сотрудники прокуратуры начали проверку информации, что приемная комиссия гимназии №4 Перми утвердила разный проходной балл для мальчиков и девочек, поступающих в первый класс, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ведомства.
Обновлено в 02:10
Политика
Ведущий российского ТВ выгнал украинского эксперта
Обновлено вчера в 14:08
Общество
Владелец приморских косаток и белух не собирается их выпускать
Летом и осенью 2018 года в Охотском море выловили почти 100 косаток и белух. Они содержатся в вольерах бухты Средней в Приморье.
Обновлено вчера в 23:19
Авто
Рынок новых легковых автомобилей в Москве упал на 8%
На второе место опустился KIA Rio, который за отчетный период приобрели 960 москвичей (-33%).
Обновлено вчера в 03:57
Шоу-бизнес
Ирину Шейк и Брэдли Купера заметили вместе после слухов о расставании
Челябинскую супермодель Ирину Шейк увидели на прогулке вместе с голливудским актером Брэдли Купером. Ранее сообщалось об их расставании.
Обновлено в 00:39
Наука
Ученые: Мужские усы препятствуют появлению рака
Обновлено в 01:58
Авто
Составлен рейтинг лучших летних шин
Проведя специальный онлайн-опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг лучших летних шин на рынке.
Обновлено вчера в 09:36
Политика
Вступил в силу указ Зеленского о роспуске Рады
Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским указ о роспуске Верховной рады вступил в силу, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:11
Экономика
Пенсионный фонд РФ предлагают преобразовать в публичную компанию
Отмечается, что ранее идея преобразования ПФР в публично-правовую компанию уже обсуждалась в российском правительстве — ещё в декабре 2017 года.
Обновлено в 03:09
Экономика
Центробанк запретит банкноты «банка приколов»
Центробанк вернулся к идее наказания за производство банкнот и монет, которые имеют сходство с билетами ЦБ, пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:20
Происшествия
В ДТП с туристическим автобусом в Италии погибла россиянка
В Италии туристический автобус попал в ДТП, в результате погиб один пассажир. Согласно последним данным, это женщина, гражданка России.
Обновлено вчера в 06:00
Политика
Вице-премьер Белоруссии 23 мая встретится в Москве с Козаком
Заместитель белорусского премьера Игорь Ляшенко в четверг, 23 мая, проведёт переговоры с вице-премьером России Дмитрием Козаком по нефтяным вопросам.
Обновлено в 02:54
Происшествия
В Пушкине обокрали больничный храм. Вор польстился на церковное золото
Домовой храм при горбольнице №38 имени Н. А. Семашко в Пушкине обокрали в ночь на 22 мая.
Обновлено в 02:07
Общество
Ольга Васильева поздравила выпускников с последним звонком
Министр просвещения РФ Ольга Васильева поздравила выпускников российских школ с последним звонком, отметив, что это важный день, открывающий дорогу в будущее.
Обновлено в 01:08
Политика
Германия отвергает санкции США против «Северного потока — 2»
Германия отвергает экстратерриториальные санкции, которые могут быть введены со стороны США в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».
Обновлено вчера в 15:05
Общество
Опубликованы снимки из удаленного Instаgrаm жены Зеленского
В Интернете обсуждают удаленные фотографии жены Зеленского. Елена Зеленская избавилась от старой страницы в Инстаграм.
Обновлено в 03:12
Экономика
Центробанк разрешил АвтоВАЗу не раскрывать информацию
Центробанк освободил АвтоВАЗ от необходимости раскрывать информацию. Об этом сообщается на сайте ЦБ.
Обновлено вчера в 14:50
Политика
Поставщика спецсвязи для Кремля объявили в международный розыск
Совладельца предприятия «Каскад», гражданина Израиля Чингиза Агаронова объявили в международный розыск по обвинению во взятках в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).
Обновлено в 02:58
Общество
Продажи поддельных документов в России выросли в пять раз
В российском сегменте интернета резко выросло количество сайтов, торгующих поддельными документами, рассказали «Известиям» в Роскомнадзоре.
Обновлено вчера в 18:25