Saudi Aramco отказалась от участия в СПГ-проекте НоватэкаКоммерсантъ вчера в 20:44

Переговоры о вхождении Saudi Aramco в СПГ-проект НОВАТКа «Арктик СПГ-2» прекращены, сообщили «Ведомостям» четыре источника.

Saudi Aramco отказалась от участия в СПГ-проекте Новатэка

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