Футбол
«Сассуоло» разгромил «Кьево» в матче Серии АЧемпионат 15:06
Последний гол забил нападающий Доменико Берарди на 57-й минуте. Для «Сассуоло» эта победа стала первой в последних девяти матчах в чемпионате Италии. Серия «Кьево» без побед достигла 11 встреч.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 17:41, Ашберн
Армия и оружие
Пионерлагерь на полигоне: как Россия прячет секретную армию
Судебные документы показывают, что Мегалайн перевел 86 миллионов рублей (в то время около $1,4 миллиона) подрядчику Севзапстрой за строительство трех зданий в Молькино.
Обновлено в 10:03
Политика
Зеленскому и Порошенко напомнили о законном месте для дебатов
Определять правила проведения дебатов между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, согласно закону, будет Национальная общественная телерадиокомпания (НОТУ).
Обновлено в 17:15
Общество
Безос сохранил при разводе с женой 75% акций Amazon
Обновлено в 17:19
Политика
Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»
Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».
Обновлено вчера в 14:30
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи.
Обновлено в 13:33
Происшествия
В Дзержинске произошел взрыв на заводе
В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено в 10:20
Политика
ЕСПЧ уведомил Россию о жалобе 380 родных жертв крушения Boeing в Донбассе
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил уведомить правительство России о жалобе 380 родственников погибших при крушении рейса MH17 на востоке Украины.
Обновлено в 12:13
Общество
Стартап не выдержал автобусов
В свою очередь, «Фри Сити» заявляет о готовности обеспечить Wi-Fi лишь на 35% городских автобусов из-за нехватки средств.
Обновлено в 14:52
Политика
Что делать с авианосцем: «Адмирал Кузнецов» может не вернуться в строй
Докование — важная часть восстановления технической готовности корабля, без чего «Кузнецов» не сможет вернуться в строй, хотя бы потому, что только в доке можно заново установить на корабль снятые ранее в процессе ремонта гребные винты.
Обновлено вчера в 17:02
Футбол
«Аль-Садд» Хави стал чемпионом Катара
Победителем чемпионата Катара стал клуб "Аль-Садд".
Обновлено в 14:35
Кино
Актер Алексей Булдаков умер во сне
Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни.
Обновлено вчера в 08:00
Политика
Путин и Нетаньяху поблагодарили поисковиков
Обновлено в 06:16
Гаджеты
Новый планшет iPad mini достаточно легко гнётся, хотя ситуация не столь плачевная, как у нового iPad Pro
Достаточно вспомнить новый iPad Pro, который гнётся буквально при минимальном приложении силы, причём ещё и сразу трескается.
Обновлено в 11:42
Происшествия
Глава Boeing признал, что сбой MCAS сыграл роль в крушении 737 Max
Генеральный директор Boeing Деннис Меленберг заявил, что сбой в системе MCAS сыграл роль в катастрофе 737 Max.
Обновлено в 17:04
Шоу-бизнес
Бывшая жена Джигарханяна пожалела актёра и согласилась приютить
Бывшая Супруга Армена Джигарханяна Виталина Цимбалюк-Романовская рассказала, что готова позволить пожилому актёру жить в её квартире, в которой он прописан.
Обновлено в 10:19
Космос
Инструмент для изучения темной энергии сделал первый снимок
Инструмент Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) получил свой первый снимок 1 апреля: он смог заснять галактику Водоворот (Messier 51), находящуюся в созвездии Гончие Псы, в 23 миллионах световых лет от Земли.
Обновлено в 06:55
Общество
В России отменен бумажный СНИЛС
Как сообщили в Пенсионном фонде все информация о тех, кто уже есть в системе будет храниться только в электронном виде.
Обновлено вчера в 03:17
Политика
Украинский министр пообещал приехать на танке в Москву
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал въехать в Москву на танке. Соответствующее заявление он сделал у себя на фейсбуке.
Обновлено в 16:41
Театры
Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля
После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено в 16:23
Единоборства
Менеджер бойца UFС Волкова надеется на возвращение Александра к лету
В среду стало известно, что Волков не сможет принять участие по состоянию здоровья и его заменит другой россиянин Алексей Олейник.
Обновлено в 11:20
Футбол
Фанаты клубов РПЛ проведут митинг в поддержку Кокориных
Кокорина и Мамаева обвиняют в участии в двух драках в центре Москвы осенью 2018 года.
Обновлено вчера в 14:42
Армия и оружие
Захарова усомнилась в западном образовании после слов генсека НАТО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку «Исламское государство»*, указала на «большой миф о качестве западного образования».
Обновлено в 09:30
Общество
Ученые посчитали стоимость выпуска косаток из «китовой тюрьмы»
Стоимость выпуска на волю каждой косатки из "китовой тюрьмы" в Приморье составит до 3 миллионов рублей, так как для каждого животного нужна индивидуальная транспотировочная ванна, сообщает пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Обновлено в 07:05
Политика
Европарламент утвердил Газовую директиву ЕС
Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности «Северного потока – 2».
Обновлено в 06:35
Политика
Зеленский отказался сдавать анализы в «Олимпийском»
Лидер первого тура президентских выборов Владимир Зеленский отказался сдавать анализы в медицинском пункте в киевском «Олимпийском», где пройдут его дебаты с президентом Украины Петром Порошенко, сообщило агентство УНН.
Обновлено в 12:47
Единоборства
Описана реакция Нурмагомедова на оскорбления Макгрегора
Менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз описал реакцию своего клиента на оскорбления со стороны ирландца Конора Макгрегора.
Обновлено в 16:53
Шоу-бизнес
Софья Каштанова показала стройную фигуру через месяц после родов
Сегодня, 4 апреля, знаменитость продемонстрировала стройную фигуру в купальнике.
Обновлено в 07:54
Авто
Leap Motor готовит кроссовер C-More
Китайский стартап Leap Motor стал одним из немногих молодых проектов, сумевших довести свои разработки до стадии серийного производства.
Обновлено в 14:19
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Здоровье
Росстат: медики едут к каждому десятому россиянину более 40 минут
Каждый десятый россиянин старше 15 лет, который звонил по номеру «03», ждал врачей скорой помощи более 40 минут.
Обновлено в 13:35