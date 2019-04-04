«Сассуоло» разгромил «Кьево» в матче Серии АЧемпионат 15:06

Последний гол забил нападающий Доменико Берарди на 57-й минуте. Для «Сассуоло» эта победа стала первой в последних девяти матчах в чемпионате Италии. Серия «Кьево» без побед достигла 11 встреч.

«Сассуоло» разгромил «Кьево» в матче Серии А

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