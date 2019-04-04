Футбол

«Сассуоло» разгромил «Кьево» в матче Серии АЧемпионат 15:06

Последний гол забил нападающий Доменико Берарди на 57-й минуте. Для «Сассуоло» эта победа стала первой в последних девяти матчах в чемпионате Италии. Серия «Кьево» без побед достигла 11 встреч.
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«Сассуоло» забил 4 безответных мяча «Кьево»

Матч ТВ15:14

«Сассуоло» разгромил «Кьево», прервав серию из восьми матчей без побед

Sport24.ru14:53

«Сассуоло» разгромил «Кьево» в матче чемпионата Италии по футболу

РИА Новости15:02

«Сассуоло» разгромил «Кьево»

Спорт-Экспресс14:55

«Сассуоло» разгромил «Кьево» в матче Серии А

Чемпионат15:06

Демирал из «Сассуоло» – первый турецкий защитник, забивший гол в серии А. Он сделал дубль

Sports.ru15:38

Серия А. «Сассуоло» разгромил «Кьево» и победил впервые с января

Бомбардир.ру14:54
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 17:41, Ашберн
Армия и оружие

Пионерлагерь на полигоне: как Россия прячет секретную армию

Судебные документы показывают, что Мегалайн перевел 86 миллионов рублей (в то время около $1,4 миллиона) подрядчику Севзапстрой за строительство трех зданий в Молькино.
Обновлено в 10:03
Политика

Зеленскому и Порошенко напомнили о законном месте для дебатов

Определять правила проведения дебатов между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, согласно закону, будет Национальная общественная телерадиокомпания (НОТУ).
Обновлено в 17:15
Общество

Безос сохранил при разводе с женой 75% акций Amazon

Обновлено в 17:19
Политика

Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»

Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».
Обновлено вчера в 14:30
Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи.
Обновлено в 13:33
Происшествия

В Дзержинске произошел взрыв на заводе

В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено в 10:20
Политика

ЕСПЧ уведомил Россию о жалобе 380 родных жертв крушения Boeing в Донбассе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил уведомить правительство России о жалобе 380 родственников погибших при крушении рейса MH17 на востоке Украины.
Обновлено в 12:13
Общество

Стартап не выдержал автобусов

В свою очередь, «Фри Сити» заявляет о готовности обеспечить Wi-Fi лишь на 35% городских автобусов из-за нехватки средств.
Обновлено в 14:52
Политика

Что делать с авианосцем: «Адмирал Кузнецов» может не вернуться в строй

Докование — важная часть восстановления технической готовности корабля, без чего «Кузнецов» не сможет вернуться в строй, хотя бы потому, что только в доке можно заново установить на корабль снятые ранее в процессе ремонта гребные винты.
Обновлено вчера в 17:02
Футбол

«Аль-Садд» Хави стал чемпионом Катара

Победителем чемпионата Катара стал клуб "Аль-Садд".
Обновлено в 14:35
Кино

Актер Алексей Булдаков умер во сне

Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни.
Обновлено вчера в 08:00
Политика

Путин и Нетаньяху поблагодарили поисковиков

Обновлено в 06:16
Гаджеты

Новый планшет iPad mini достаточно легко гнётся, хотя ситуация не столь плачевная, как у нового iPad Pro

Достаточно вспомнить новый iPad Pro, который гнётся буквально при минимальном приложении силы, причём ещё и сразу трескается.
Обновлено в 11:42
Происшествия

Глава Boeing признал, что сбой MCAS сыграл роль в крушении 737 Max

Генеральный директор Boeing Деннис Меленберг заявил, что сбой в системе MCAS сыграл роль в катастрофе 737 Max.
Обновлено в 17:04
Шоу-бизнес

Бывшая жена Джигарханяна пожалела актёра и согласилась приютить

Бывшая Супруга Армена Джигарханяна Виталина Цимбалюк-Романовская рассказала, что готова позволить пожилому актёру жить в её квартире, в которой он прописан.
Обновлено в 10:19
Космос

Инструмент для изучения темной энергии сделал первый снимок

Инструмент Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) получил свой первый снимок 1 апреля: он смог заснять галактику Водоворот (Messier 51), находящуюся в созвездии Гончие Псы, в 23 миллионах световых лет от Земли.
Обновлено в 06:55
Общество

В России отменен бумажный СНИЛС

Как сообщили в Пенсионном фонде все информация о тех, кто уже есть в системе будет храниться только в электронном виде.
Обновлено вчера в 03:17
Политика

Украинский министр пообещал приехать на танке в Москву

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал въехать в Москву на танке. Соответствующее заявление он сделал у себя на фейсбуке.
Обновлено в 16:41
Театры

Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля

После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено в 16:23
Единоборства

Менеджер бойца UFС Волкова надеется на возвращение Александра к лету

В среду стало известно, что Волков не сможет принять участие по состоянию здоровья и его заменит другой россиянин Алексей Олейник.
Обновлено в 11:20
Футбол

Фанаты клубов РПЛ проведут митинг в поддержку Кокориных

Кокорина и Мамаева обвиняют в участии в двух драках в центре Москвы осенью 2018 года.
Обновлено вчера в 14:42
Армия и оружие

Захарова усомнилась в западном образовании после слов генсека НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку «Исламское государство»*, указала на «большой миф о качестве западного образования».
Обновлено в 09:30
Общество

Ученые посчитали стоимость выпуска косаток из «китовой тюрьмы»

Стоимость выпуска на волю каждой косатки из "китовой тюрьмы" в Приморье составит до 3 миллионов рублей, так как для каждого животного нужна индивидуальная транспотировочная ванна, сообщает пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Обновлено в 07:05
Политика

Европарламент утвердил Газовую директиву ЕС

Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности «Северного потока – 2».
Обновлено в 06:35
Политика

Зеленский отказался сдавать анализы в «Олимпийском»

Лидер первого тура президентских выборов Владимир Зеленский отказался сдавать анализы в медицинском пункте в киевском «Олимпийском», где пройдут его дебаты с президентом Украины Петром Порошенко, сообщило агентство УНН.
Обновлено в 12:47
Единоборства

Описана реакция Нурмагомедова на оскорбления Макгрегора

Менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз описал реакцию своего клиента на оскорбления со стороны ирландца Конора Макгрегора.
Обновлено в 16:53
Шоу-бизнес

Софья Каштанова показала стройную фигуру через месяц после родов

Сегодня, 4 апреля, знаменитость продемонстрировала стройную фигуру в купальнике.
Обновлено в 07:54
Авто

Leap Motor готовит кроссовер C-More

Китайский стартап Leap Motor стал одним из немногих молодых проектов, сумевших довести свои разработки до стадии серийного производства.
Обновлено в 14:19
Кино

Скончался режиссер Георгий Данелия

Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Здоровье

Росстат: медики едут к каждому десятому россиянину более 40 минут

Каждый десятый россиянин старше 15 лет, который звонил по номеру «03», ждал врачей скорой помощи более 40 минут.
Обновлено в 13:35
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Итальянский футбольный клуб из одноимённого города, в провинции Модена в регионе Эмилия-Романья. «Сассуоло» основан в 1920 году, домашние матчи проводит на стадионе «Мапеи», вмещающем 23 717 зрителей. Наивысшим достижением клуба вплоть до сезона 2012/13 стал выход в Серию B в сезоне 2007/08. Чемпион Серии B сезона 2012/13.
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