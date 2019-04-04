Футбол

«Сассуоло» разгромил «Кьево» в матче Серии АЧемпионат 15:06

Последний гол забил нападающий Доменико Берарди на 57-й минуте. Для «Сассуоло» эта победа стала первой в последних девяти матчах в чемпионате Италии. Серия «Кьево» без побед достигла 11 встреч.
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«Сассуоло» забил 4 безответных мяча «Кьево»

Sportbox.RU15:14

«Сассуоло» забил 4 безответных мяча «Кьево»

Матч ТВ15:14

«Сассуоло» разгромил «Кьево» в матче чемпионата Италии по футболу

РИА Новости15:02

«Сассуоло» разгромил «Кьево» в матче Серии А

Чемпионат15:06

«Сассуоло» разгромил «Кьево»

Спорт-Экспресс14:55

«Сассуоло» разгромил «Кьево», прервав серию из восьми матчей без побед

Sport24.ru14:53

Серия А. «Сассуоло» разгромил «Кьево» и победил впервые с января

Бомбардир.ру14:54
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Кино

Скончался маэстро Георгий Данелия

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Политика

ЕСПЧ коммуницировал жалобу против России родственников погибших в авиакатастрофе МН17

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобы против России родственников людей, находивщихся на борту рейса Малайзийских авиалиний MH17 и погибших при падении самолета, сбитого над территорией восточной Украины 17 июля 2014 года.
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Футболисты Кокорин и Мамаев остались под арестом до осени

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Шоу-бизнес

Бывшая жена Джигарханяна пожалела актёра и согласилась приютить

Бывшая Супруга Армена Джигарханяна Виталина Цимбалюк-Романовская рассказала, что готова позволить пожилому актёру жить в её квартире, в которой он прописан.
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Футбол

Сборная России U17 узнала соперников по группе на Евро-2019

Сборная России на групповом этапе встретится с Исландией, Португалией и Венгрией. Полностью состав групп на Евро-2019 U17 выглядит так.
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Футбол

Раскрыты доходы «Спартака» от домашних матчей

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал, какой доход приносят клубу домашние матчи.
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Общество

Роструд напомнил о выходных днях в майские праздники

СМИ приводят слова заместителя главы Роструда: Иван Шкловец напомнил, что из-за переноса выходных с 5, 6 января и 23 февраля в мае россияне получат настоящие весенние каникулы — пишут «Аргументы и факты».
Обновлено вчера в 13:19
Общество

Представитель Норкина объяснил плохое самочувствие телеведущего

Телеведущий Андрей Норкин находится на больничном из-за переутомления, большой нагрузки и нервов, сообщил концертный директор журналиста Вячеслав Калашников.
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Армия и оружие

Ливийской национальной армии приказали идти в наступление на Триполи

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Политика

Порошенко пригласил Зеленского сдать анализы на алкоголь и наркотики

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Экономика

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Министерство строит ельства и ЖКХ Калининградской области подало иск о взыскании с АО «Крокус Интернэшнл» 105 млн руб. «за просрочку исполнения обязательств» по контракту, связанному со строительством стадиона к чемпионату мира 2018 года.
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Дамы хорошенько погуляли под прицелом камер, попарились в бане, обменялись одеждой и даже пачкой и пуантами.
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Диетологи определили продукты, которые мешают похудеть

Ольга Усенко диетолог и эксперт по правильному питанию рассказала, что может быть причиной задержки лишнего веса в организме.
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Олег Говорун уходит из администрации президента

Олег Говорун до осени 2011 года возглавлял управление президента по внутренней политике, затем работал полпредом президента по ЦФО, министром регионального развития.
Обновлено в 10:23
Хоккей

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче серии

Омский "Авангард" на выезде нанес поражение уфимскому "Салавату Юлаеву" в четвертом матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Владелец американской компании SpaceX и глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на NASDAQ потерял $1,1 млрд, после того как акции Tesla Inc. упали на 11%, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires, учитывающего размер состояний миллиардеров в реальном времени.
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"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
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Манджукич продлил контракт с «Ювентусом» до 2021 года

Обновлено в 06:50
Происшествия

В Барселоне задержаны 66 граждан Грузии

Испанские и грузинские сотрудники силовых ведомств задержали в Барселоне 66 граждан Грузии.
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В ВОЗ рассказали о росте средней продолжительности жизни в мире

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Заслуженный врач РФ не добился извинений от Елены Малышевой

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Ученые заявили о смертельном вреде куриных яиц

Ученые Северо-Западного университета США предупреждают: употребление 3-4 яиц в неделю повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 6%, материал опубликован на портале MedicalXpress.
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СК подключился к проверке инцидента с пенсионеркой в больнице на Урале

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Во время спектакля в Петербурге актриса дала пощечину зрительнице

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Актер Виктор Сухоруков сильно повредил руку во время спектакля "Встречайте, мы уходим" на сцене Театра имени Моссовета, из-за чего представление пришлось завершить досрочно, передает корреспондент РИА Новости.
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