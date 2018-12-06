Футбол

«Сассуоло» обыграл «Катанию» в Кубке Италии
Спорт-Экспресс
13:55

Сассуоло — Катания
2 – 1
Матч завершён
Кубок Италии, 1/16 Финала, сегодня
Стадион «Читта-дель-Триколоре»
Алессандро Матри
14′
41′
Фран Бродич
Мануэль Локателли
80′
В матче 1/16 финала Кубка Италии "Сассуоло" выиграл у "Катании" (2:1). В 1/8 финала команда сыграет с "Наполи".
Спорт-Экспресс13:55

Подробнее о событии

«Сассуоло» и «Кальяри» не без труда прошли в 1/8 финала Кубка Италии

Евро-футбол.ру16:40

«Кальяри» обыграл «Кьево» и вышел в 1/8 финала Кубка Италии

РИА Новости17:32

«Кальяри» обыграл «Кьево» и вышел в 1/8 финала Кубка Италии

Спорт-Экспресс16:54

Кубок Италии. «Кальяри», «Новара» и «Сассуоло» вышли в 1/8 финала

Бомбардир.ру16:48

«Сассуоло» обыграл «Катанию» и вышел в 1/8 финала Кубка Италии

Матч ТВ13:54

«Сассуоло» обыграл «Катанию» и вышел в 1/8 финала Кубка Италии

Sportbox.RU13:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 23:21, Ашберн
Футбол

Спартак — Урал 1:1

В матче первого четвертьфинала Кубка России по футболу «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Уралом» (1:1). Голы забили Софьян Ханни (48-я минута) — Владимир Ильин (67).
Обновлено в 22:39
Футбол

Защитник «Арсенала» прокомментировал ничью с «Манчестер Юнайтед»

Обновлено в 23:17
Футбол

Суботич получил серьезную травму головы и был госпитализирован

Обновлено в 22:46
Футбол

«Вильярреал» забил 8 мячей «Альмерии», Токо-Экамби сделал покер

"Вильярреал" в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании разгромил "Альмерию" - 8:0. Покер в этой игре сделал нападающий Карл Токо-Экамби.
Обновлено в 21:53
Футбол

ПСЖ потерял очки в матче со «Страсбургом»

В прошлом туре парижане на выезде сыграли вничью с «Бордо» (2:2), прервав победную серию из 14 матчей со старта этого сезона Лиги 1. «ПСЖ» с 44 очками продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции после 16 туров.
Обновлено в 17:36
Футбол

Маркизио: «Не жалею, что сменил „Ювентус“ на „Зенит“»

Обновлено в 21:51
Футбол

Сергей Паршивлюк: «Первые 30 минут „Ростов“ играл в непонятно что»

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк после ничьей с «Краснодаром» (2:2) в рамках первой игры ¼ финала Кубка России отметил, что у желто-синих взыграло самолюбие после пропущенных мячей, а также заявил, что его команда в этой игре показала максимум.
Обновлено в 15:47
Футбол

Ташаев: шокирован тем, что Кокорина и Мамаева не выпустили из СИЗО

Обновлено в 15:52
Футбол

Маурицио Сарри: «Я должен понять, почему команда вдруг стала другой»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал поражение команды от «Вулверхэмптона» (1:2) в 15-м туре АПЛ.
Обновлено в 21:38
Футбол

18-летний защитник «Галатасарая» попал в сферу интересов «МЮ»

Как сообщается, к 18-летнему футболисту проявляет интерес «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 21:08
Футбол

«Арсенал» согласился отпустить Уэлбека

Английская пресса сообщает, что нападающий «Арсенала» Дэнни Уэлбек, скорее всего, покинет лондонский клуб летом.
Обновлено в 20:46
Футбол

«Реал» и «Челси» согласовали условия трансфера Азара

Мадридский "Реал" и лондонский "Челси" согласовали трансфер полузащитника английского клуба Эдена Азара, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:59
Футбол

Пеле: в Европе про Мбаппе говорят больше, чем про Неймара

Легендарный футболист сборной Бразилии Пеле поделился мнением о нападающих «Пари Сен-Жермен» Неймаре и Килиане Мбаппе.
Обновлено в 19:03
Футбол

Рианчо оценил перспективы Лунина в «Реале»

Бывший тренер киевского «Динамо» и московского «Спартака» Рауль Рианчо поделился своим мнением об игре вратаря «Леганеса» Андрея Лунина, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу».
Обновлено в 19:20
Футбол

Полузащитник «Спартака» включен в команду недели FIFA 19

Компания EA Sports представила 12-ю команду недели FIFA 19, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team.
Обновлено в 18:47
Главное