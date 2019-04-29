«Сассуоло» обыграл «Фиорентину» в Серии АЧемпионат 16:59

В матче 34-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» уступила «Сассуоло» со счётом 0:1. Встреча состоялась во Флоренции на стадионе «Артемио Франки». Обслуживал матч арбитр Франческо Фурно. Единственный гол был забит на 37-й минуте.

«Сассуоло» обыграл «Фиорентину» в Серии А

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