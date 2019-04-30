Футбол

«Сассуоло» обыграл «Фиорентину» в Серии АЧемпионат 16:59

В матче 34-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» уступила «Сассуоло» со счётом 0:1. Встреча состоялась во Флоренции на стадионе «Артемио Франки». Обслуживал матч арбитр Франческо Фурно. Единственный гол был забит на 37-й минуте.
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«Сассуоло» добился победы над «Фиорентиной» в матче чемпионата Италии

РИА Новости17:22

«Фиорентина» уступила «Сассуоло»

Спорт-Экспресс17:14

«Фиорентина» дома уступила «Сассуоло»

ProstoProSport16:59

«Сассуоло» обыграл «Фиорентину» в Серии А

Чемпионат16:59

«Сассуоло» на выезде обыграл «Фиорентину»

Матч ТВ16:58

«Сассуоло» на выезде обыграл «Фиорентину»

Sportbox.RU16:58

Серия А. «Сассуоло» обыграл «Фиорентину» благодаря голу Берарди

Бомбардир.ру17:06
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 19:55, Ашберн
Происшествия

TMZ: у Ларри Кинга остановилось сердце

Американский телеведущий Ларри Кинг перенес сердечный приступ.
Обновлено в 14:26
Общество

Минобороны показало неизвестные фото советских полководцев на парадах

Министерство обороны России опубликовало фотографии с военных парадов и репетиций, на которых изображены советские полководцы — участники Великой Отечественной войны.
Обновлено в 18:59
Политика

Варвара Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии

Осужденная за попытку уехать в Сирию и примкнуть к организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) экс-студентка МГУ Варвара Караулова рассказала об инциденте в колонии, который ее напугал.
Обновлено в 18:03
Политика

Климкин обвинил советское прошлое в несчастье украинцев

Климкин отметил, что причинами несчастий для его сограждан являются в том числе "российская агрессия", "российская оккупация" и "советское наследие".
Обновлено в 09:37
Общество

Император Японии Акихито покидает престол

Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.
Обновлено в 17:03
Происшествия

В Москве задержали таксиста, пытавшегося изнасиловать пассажирку

Таксист задержан в Москве по подозрению в попытке изнасиловать пассажирку, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Москве.
Обновлено в 15:46
Авто

Citroen отзывает в России кроссоверы Citroen C3 Aircross

Citroen отзывает в России кроссоверы Citroen C3 Aircross, реализованные в период с февраля прошлого года по март этого года.
Обновлено в 14:21
Происшествия

Суд арестовал бывшего руководителя головного предприятия «Роскосмоса»

Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 24 июня бывшего и. о. гендиректора НПО "Техномаш" (входит в "Роскосмос") Дмитрия Панова по делу о крупных хищениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес

Резко ухудшилось состояние звезды сериала «Склифосовский»

Состояние звезды сериалов "Кармелита: Цыганская страсть" и "Склифосовский" Ирины Сенотовой значительно ухудшилось.
Обновлено в 16:41
Шоу-бизнес

Лариса Маркова заявила, что отцом ее дочери является Алексей Куличков

Обновлено в 07:44
Кино

Вышел трейлер четвертой серии финала «Игры престолов»

Четвертную серию поставил Дэвид Наттер, снявший первый и второй эпизоды этого сезона.
Обновлено в 09:15
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Происшествия

Задержание по дороге на митинг признано незаконным

Истец вместе с друзьями направлялся с воздушными шарами в руках на Дворцовую площадь, где они планировали провести публичную акцию в рамках движения «Бессрочный протест», возникшего в сентябре после митинга против пенсионной реформы.
Обновлено в 16:37
Кино

Фестиваль «Кинотавр» объявил программу

Обновлено в 06:28
Армия и оружие

Появилось первое видео с лидером ИГ за пять лет

Первое с 2014 года видео с лидером террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакром аль-Багдади было распространено в понедельник в интернете информационным медиацентром террористов «Фуркан».
Обновлено в 13:46
Космос

Космические корабли могут оснастить «габаритными огнями»

Обновлено в 06:43
Авто

Продажи автомобилей KIA с пробегом в марте выросли на 28%

Российские дилеры KIA в рамках программы продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «KIA Уверен» по итогам марта реализовали 620 таких машин, что на 28% больше по сравнению с прошлым годом.
Обновлено в 00:57
Шоу-бизнес

Директор Лободы прокомментировала иск немецких промоутеров к певице

Обновлено в 15:59
Шоу-бизнес

В Малом театре прощаются с Элиной Быстрицкой

В Малом театре 29 апреля прощаются с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой.
Обновлено в 06:39
Кино

Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон

Обновлено в 17:04
Политика

Тачи призвал Сербию признать Косово

В начале марта президент Сербии Александр Вучич заявил, что парламент непризнанного государства Косово принятым недавно законом о переговорах Приштины и Белграда показал, что в действительности косовары не желают вести диалог с сербами.
Обновлено в 18:58
Экономика

Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов

Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Политика

Путин после слов об общем с Украиной гражданстве перешел на украинский

Президент России Владимир Путин после заявления о перспективах общего с Украиной гражданства попрощался с журналистами по-украински.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие

В Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы

В Москве на Красной площади прошла первая ночная репетиция парада, который посвящен 74-й годовщине победы в ВОВ.
Обновлено в 16:10
Армия и оружие

Россия отправила Китаю новые ракеты С-400 вместо поврежденных штормом

«В начале апреля несколько десятков новых ракет для С-400 морским транспортом были отправлены из Балтики в Китай для замены поврежденных во время шторма в проливе Ла-Манш», — рассказал собеседник агентства.
Обновлено в 18:48
Происшествия

СМИ сообщили о задержании планировавшего теракт в Калифорнии мужчины

Как пишет газета, 26-летний Марк Стивен Доминго намеревался совершить теракт при помощи самодельного взрывного устройства в южной части Калифорнии.
Обновлено в 17:57
Здоровье

Медиков уральской больницы уволили после жалоб на низкую зарплату

Обновлено в 09:09
Шоу-бизнес

За семью печатями: детали закрытой вечеринки в честь юбилея Аллы Пугачевой

Сама Алла Борисовна отметила 70-летие трижды — в узком семейном кругу 15 апреля, вместе с командой, готовившей ее кремлевский концерт, 17 апреля, и 20-го — с друзьями и коллегами в элитном ресторане на Рублевке.
Обновлено в 14:30
Технологии

Голосование в шоу «Голос» проверят на предмет фальсификации

Гендиректор компании Group-IB Илья Сачков сообщил, что будет проверена техническая возможность вмешательства в систему выборов победителя конкурса.
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес

Бывший муж Юлии Началовой оскорбил Ирину Салтыкову

Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой Дмитрий Ланской оскорбил артистку Ирину Салтыкову, которая утверждает, что мужчина унижал свою супругу из-за лишнего веса и буквально заставлял ее худеть.
Обновлено в 07:13
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Итальянский футбольный клуб из одноимённого города, в провинции Модена в регионе Эмилия-Романья. «Сассуоло» основан в 1920 году, домашние матчи проводит на стадионе «Мапеи», вмещающем 23 717 зрителей. Наивысшим достижением клуба вплоть до сезона 2012/13 стал выход в Серию B в сезоне 2007/08. Чемпион Серии B сезона 2012/13.
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Итальянский футболист, нападающий клуба «Сассуоло» и сборной Италии.
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