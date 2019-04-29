Футбол

«Сассуоло» обыграл «Фиорентину» в Серии АЧемпионат вчера в 16:59

В матче 34-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» уступила «Сассуоло» со счётом 0:1. Встреча состоялась во Флоренции на стадионе «Артемио Франки». Обслуживал матч арбитр Франческо Фурно. Единственный гол был забит на 37-й минуте.
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«Сассуоло» добился победы над «Фиорентиной» в матче чемпионата Италии

РИА Новостивчера в 17:22

«Сассуоло» обыграл «Фиорентину» в Серии А

Чемпионатвчера в 16:59

Серия А. «Сассуоло» обыграл «Фиорентину» благодаря голу Берарди

Бомбардир.рувчера в 17:06

«Сассуоло» на выезде обыграл «Фиорентину»

Матч ТВвчера в 16:58

«Сассуоло» на выезде обыграл «Фиорентину»

Sportbox.RUвчера в 16:58

«Фиорентина» дома уступила «Сассуоло»

ProstoProSportвчера в 16:59

Серия A. Прогноз эксперта Footballtips на матч Фиорентина – Сассуоло

Букмекеры.рфвчера в 08:02
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Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
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Армия и оружие

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Политика

Отдать Порошенко под международный трибунал призвали в бундестаге

Политик призвал отдать Порошенко под суд международного трибунала, пишет kp.ru.
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Экономика

Авиакомпания UTair может прекратить работу из-за долгов

UTair может прекратить работу из-за долгов. Авиакомпания разместила на своем сайте итоги аудиторской проверки за прошлый год.
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Футбол

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Обновлено вчера в 14:56
Общество

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В Японии проходит церемония отречения императора Акихито от престола.
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Политика

В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов

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Футбол

Фердинанд может стать спортивным директором «МЮ»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд может стать спортивным директором клуба.
Обновлено в 00:59
Происшествия

Один погиб, четверо ранены в ДТП в Ростовской области

В результате аварии «четырнадцатая» съехала в кювет и опрокинулась. От полученных травм её водитель скончался в больнице.
Обновлено в 01:43
Политика

Путин заявил об общем гражданстве для россиян и украинцев

Общее гражданство сделает россиян и украинцев намного сильнее и успешнее.
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Происшествия

Дети пострадали при пожаре в церкви Челябинской области

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Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать мясо для шашлыка

Роспотребнадзор в преддверии майских праздников рассказал, какое мясо или маринад из него нужно покупать, чтобы шашлык доставил наслаждение и не вызвал проблем с пищеварением.
Обновлено в 00:42
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Обновлено вчера в 11:49
Общество

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Названы новые профессии на рынке труда в России

Во ВНИИ труда составили список новых профессий, которые появились на рынке труда в России за последние годы.
Обновлено в 00:00
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Как сообщила во вторник пресс-служба Управления ФСБ России по РС(Я), преступную деятельность модератор радикальной исламистской идеологии осуществлял, проживая в Якутии.
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Наблюдая за черной дырой, поглощающей звезду, астрономы впервые увидели, как струи выбрасываемого ей вещества многократно изменяли свое направление в течение очень коротких промежутков времени, лучшим объяснением чему является вовлечение во вращение гравитационным монстром окружающего его пространства-времени.
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Полиция новозеландского Крайстчерча проверяет сообщение о возможном минировании в одном из районов города, где в марте произошли теракты в местных мечетях.
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Первый президент СССР Михаил Горбачев считает, что России и США нужно срочно наладить диалог о ядерном разоружении.
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