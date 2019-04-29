Футбол
«Сассуоло» обыграл «Фиорентину» в Серии АЧемпионат вчера в 16:59
В матче 34-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» уступила «Сассуоло» со счётом 0:1. Встреча состоялась во Флоренции на стадионе «Артемио Франки». Обслуживал матч арбитр Франческо Фурно. Единственный гол был забит на 37-й минуте.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 02:01, Ашберн
Шоу-бизнес
Виктория Боня назвала основные правила красивой женщины
Обновлено в 00:51
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено вчера в 03:41
Армия и оружие
ВКС России активизировали удары по позициям боевиков в Сирии
Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла точечные удары по позициям террористов в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 11:52
Армия и оружие
В Дамаске показали копию уничтоженного боевиками потолка храма Баала
Национальный музей Дамаска получил в подарок от итальянских скульпторов копию части потолочного свода древнего храма Баала в Пальмиры, длиной в четыре метра и шириной в полтора метра.
Обновлено в 01:46
Политика
Отдать Порошенко под международный трибунал призвали в бундестаге
Политик призвал отдать Порошенко под суд международного трибунала, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 08:00
Экономика
Авиакомпания UTair может прекратить работу из-за долгов
UTair может прекратить работу из-за долгов. Авиакомпания разместила на своем сайте итоги аудиторской проверки за прошлый год.
Обновлено в 01:05
Футбол
Агент: Бэйл предан «Реалу» на 100%
Джонатан Барнетт, агент валлийского нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла, сообщил, что мысли его клиента связаны только с мадридским клубом.
Обновлено вчера в 14:56
Общество
В Японии проходит церемония отречения императора от престола
В Японии проходит церемония отречения императора Акихито от престола.
Обновлено вчера в 23:19
Политика
В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
Обновлено вчера в 06:35
Футбол
Фердинанд может стать спортивным директором «МЮ»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд может стать спортивным директором клуба.
Обновлено в 00:59
Происшествия
Один погиб, четверо ранены в ДТП в Ростовской области
В результате аварии «четырнадцатая» съехала в кювет и опрокинулась. От полученных травм её водитель скончался в больнице.
Обновлено в 01:43
Политика
Путин заявил об общем гражданстве для россиян и украинцев
Общее гражданство сделает россиян и украинцев намного сильнее и успешнее.
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия
Дети пострадали при пожаре в церкви Челябинской области
Обновлено вчера в 07:36
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать мясо для шашлыка
Роспотребнадзор в преддверии майских праздников рассказал, какое мясо или маринад из него нужно покупать, чтобы шашлык доставил наслаждение и не вызвал проблем с пищеварением.
Обновлено в 00:42
Гаджеты
Samsung представила вертикальный телевизор
Южнокорейский гигант Samsung выпустил 43-дюймовый телевизор, получивший название The Sero с вертикальной ориентацией.
Обновлено вчера в 11:49
Общество
Издательство «Эксмо» подало в суд на социальную сеть «ВКонтакте»
Мосгорсуд 8 апреля уже вынес определение о принятии обеспечительных мер, обязав Роскомнадзор «прекратить создание технических условий, обеспечивающих распространение» аудиокниги в сети «ВКонтакте».
Обновлено в 00:00
Технологии
Названы новые профессии на рынке труда в России
Во ВНИИ труда составили список новых профессий, которые появились на рынке труда в России за последние годы.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Якутии осужден вербовщик террористической организации
Как сообщила во вторник пресс-служба Управления ФСБ России по РС(Я), преступную деятельность модератор радикальной исламистской идеологии осуществлял, проживая в Якутии.
Обновлено вчера в 23:05
Космос
Астрономы впервые увидели, как черная дыра «вращает» пространство
Наблюдая за черной дырой, поглощающей звезду, астрономы впервые увидели, как струи выбрасываемого ей вещества многократно изменяли свое направление в течение очень коротких промежутков времени, лучшим объяснением чему является вовлечение во вращение гравитационным монстром окружающего его пространства-времени.
Обновлено вчера в 11:00
Армия и оружие
В команде Зеленского противникам Украины пригрозили неожиданным ударом
Иван Апаршин, советник победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны, заявил о готовности Киева «нанести удар там», где его не ожидают.
Обновлено в 01:17
Происшествия
Полиция Крайстчерча проверяет сообщение о бомбе в районе города
Полиция новозеландского Крайстчерча проверяет сообщение о возможном минировании в одном из районов города, где в марте произошли теракты в местных мечетях.
Обновлено в 01:42
Политика
Горбачев посоветовал России и США «остановиться и подумать»
Первый президент СССР Михаил Горбачев считает, что России и США нужно срочно наладить диалог о ядерном разоружении.
Обновлено в 01:39
Армия и оружие
Россия отправила в Китай новые ракеты для С-400 взамен поврежденных
Россия отправила в Китай несколько десятков новых ракет для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 взамен боеприпасов, которые были повреждены в море во время доставки.
Обновлено в 01:35
Кино
Павел Лунгин представил зрителям свой фильм «Братство»
Обновлено вчера в 14:18
Политика
Власти Венесуэлы хотят вдвое повысить минимальную зарплату
Власти Венесуэлы решили увеличить минимальную зарплату с 18 тыс. до 40 тыс. боливаров, сообщает El Nacional.
Обновлено в 01:36
Культура
Стас Садальский уверен: результаты конкурса «Голос. Дети» накручены
Обновлено вчера в 01:10
Наука
Ученые рассказали о сроках наступления глобальной катастрофы
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
На украинской Ровенской АЭС произошел пожар
На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.
Обновлено вчера в 18:27
Наука
Таяние шельфового ледника Росса ускорила тёплая полынья океана
Таяние шельфового ледника Росса ускорила тёплая полынья океана и активность солнца.
Обновлено вчера в 15:28
Политика
В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР
В городе Новошахтинск Ростовской области в тестовом режиме начал работу центр выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
Обновлено вчера в 06:14