«Сассуоло» обыграл «Фиорентину» в Серии АЧемпионат вчера в 16:59

В матче 34-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» уступила «Сассуоло» со счётом 0:1. Встреча состоялась во Флоренции на стадионе «Артемио Франки». Обслуживал матч арбитр Франческо Фурно. Единственный гол был забит на 37-й минуте.

«Сассуоло» обыграл «Фиорентину» в Серии А

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