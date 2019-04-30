«Сассуоло» на выезде обыграл «Фиорентину»Матч ТВ 16:58

«Сассуоло» одержал победу над «Фиорентиной» в матче 34-го тура чемпионата Италии. Единственный гол на 37-й минуте встречи забил Доменико Берарди.

Экономика UC Rusal сменила руководителя американского подразделения UC Rusal назначила руководителем американского подразделения Rusal America бывшего вице-президента по продажам индийской компании Vedanta ltd Брайана Хесса, говорится в пресс-релизе металлургической компании.

Кино Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.

Происшествия Под Тулой кассира супермаркета убили на глазах покупателей В Тульской области задержан мужчина, подозреваемый в зверском убийстве женщины - кассира магазина.

Музыка Сын Газманова дал совет оскандалившейся дочери Алсу Сын известного музыканта Родион Газманов признался «Ридусу», что когда он стал делать первые шаги на российской сцене под фамилией знаменитого отцы Олега Газманова, неоднократно сталкивался с критикой.

Общество Варвара Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии Осужденная за попытку уехать в Сирию и примкнуть к организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) экс-студентка МГУ Варвара Караулова рассказала об инциденте в колонии, который ее напугал.

Происшествия Против эстонского министра возбудили дело о семейном насилии Возбуждено уголовное дело для проверки обвинений эстонского министра IT и внешней торговли в семейном насилии, сообщил в понедельник вечером министр юстиции Райво Аэг.

Общество Туристам теперь стало удобно искать реальное турагентство Общероссийский Каталог Турагентств, сформированный по инициативе АТОР и АТА на портале инфогруппы «Турпром», и поддержанный Роспотребнадзором, дополнился новыми сервисами.

Происшествия Таксист попытался изнасиловать титулованную гимнастку Таксист в Москве предпринял попытку изнасиловать мастера спорта России по художественной гимнастике, сообщает "Пятый канал".

Шоу-бизнес За семью печатями: детали закрытой вечеринки в честь юбилея Аллы Пугачевой Сама Алла Борисовна отметила 70-летие трижды — в узком семейном кругу 15 апреля, вместе с командой, готовившей ее кремлевский концерт, 17 апреля, и 20-го — с друзьями и коллегами в элитном ресторане на Рублевке.

Экономика Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.

Шоу-бизнес Нагиев назвал победу дочери Алсу ударом по репутации Дмитрий Нагиев посчитал, что такой резонанс в сети стал ударом по репутации шоу.

Политика Кремль отреагировал на заявление Зеленского о российских паспортах В Кремле прокомментировали заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского об упрощённой процедуре предоставления российского гражданства.

Футбол Софьян Ханни: «Хочу выиграть титул со „Спартаком“» Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни поговорил о своем будущем в составе московского клуба.

Шоу-бизнес Бывшая жена Валерия Меладзе благодарит певца за развод Бывшая жена Валерия Меладзе побывала в студии передачи "Звёзды сошлись", где рассказала телезрителям, чем для неё стал развод с мужем.

Общество Император Японии Акихито покидает престол Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.

Экономика Гендиректор Xiaomi проспорил 1 млрд юаней Основатель и генеральный директор производителя смартфонов Xiaomi Лэй Цзюнь проспорил 1 млрд юаней ($148,4 млн) главе крупнейшего в Китае производителя кондиционеров Gree Electric Appliances Inc. Дун Минчжу, сообщает Bloomberg.

Политика Социалисты победили на выборах в парламент Испании Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) премьер-министра Педро Санчеса одерживает победу на досрочных всеобщих выборах после обработки 99,99% протоколов.

Происшествия Пожар произошел в трансформаторе Ровенской АЭС на Украине В трансформаторе на Ровенской АЭС на Украине произошел пожар, спасатели его ликвидировали.

Здоровье Минздрав заключит контракты с госпиталем Тетюхина Минздрав Свердловской области заключит контракты с госпиталем Владислава Тетюхина на сумму 193,5 млн рублей.

Происшествия Артем Ткачук госпитализирован с ножевым ранением Дебют Артема Ткачука в мировом кинематографе состоялся в фильме «Пираньи Неаполя».

Общество Дмитрия Быкова выписали из больницы, и он приступил к работе Писателя и журналиста Дмитрия Быкова выписали из московского госпиталя имени Бурденко, куда его доставили в тяжёлом состоянии, и он уже приступил к работе.

Политика Украинский министр объяснил свои слова о «мразях» в ДНР и ЛНР Министр социальной политики Украины Андрей Рева попытался оправдаться за свое заявление о жителях ДНР и ЛНР, которых он ранее назвал "мразями".