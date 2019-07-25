Футбол
«Сассуоло» купил полузащитника «Вест Хэма» ОбиангаProstoProSport 17:55
Полузащитник «Вест Хэма» Педро Обианг стал игроком «Сассуоло». Детали трансфера 27-летнего игрока не уточняются ни на официальном сайте итальянского клуба, ни на сайте английской команды.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 22:32, Вашингтон
Происшествия
Суд арестовал Навального на 30 суток за призывы к митингу
Алексей Навальный получил 30 суток ареста за призыв к участию в несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 16:12
Интернет
Microsoft случайно раскрыла новый дизайн кнопки «Пуск» в Windows 10
Компания Microsoft случайно раскрыла новый дизайн кнопки «Пуск» в Windows 10, раньше срока выпустив следующее обновление своей операционной системы.
Обновлено в 21:29
Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
Обновлено в 18:34
Общество
Психологи рассказали о плюсах работы летом
Психологи рассказали о положительных сторонах работы в разгар летних отпусков. Позиции специалистов по данному вопросу приводит РИА Новости.
Обновлено в 21:40
Политика
На Украине заикнулись об историческом союзе с «независимым Крымом»
Советник украинского президента по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев заявил, что во время нахождения у власти Владимира Зеленского в текст Конституции страны может быть включен пункт о "национальной автономии" Крыма.
Обновлено в 22:16
Происшествия
Предполагаемому виновнику ДТП, в котором погибла беременная, предъявили обвинение
Водителю скорой, из-за действий которого погибла беременная женщина, предъявили обвинение.
Обновлено в 21:10
Происшествия
В ГВСУ назвали сумму хищений в деле поставщика энергии для Минобороны
ОАО «Оборонэнергосбыт» было создано в 2010 году по распоряжению правительства как единственный поставщик энергии для нужд Минобороны.
Обновлено в 22:20
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
Обновлено в 13:30
Политика
BuzzFeed: генпрокуроры Украины подсказали Трампу, как избавиться от Байдена
Бывший и действующий украинские прокуроры Виктор Шокин и Юрий Луценко предложили предоставить команде президента США Дональда Трампа информацию для проведения информационной кампании против кандидата в президенты Джо Байдена.
Обновлено в 19:45
Здоровье
Болезни, которые вызывают рак, назвали медицинские специалисты
Болезни, которые вызывают рак (онкологические заболевания), назвали медицинские специалисты.
Обновлено в 15:22
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента
Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:25
Баскетбол
Гобер: «Опыт Мозгова пригодился бы многим командам НБА»
Центровой «Юты» и сборной Франции Руди Гобер оценил шансы российского баскетболиста Тимофея Мозгова найти себе команду в НБА.
Обновлено в 17:21
Происшествия
К недопущенным на выборы в Москве оппозиционерам пришли с обысками
У ряда независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым отказали в регистрации на выборах, прошли обыски, другие заявили, что их вызвали на допрос в Следственный комитет.
Обновлено в 15:33
Политика
Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате Помпео
Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.
Обновлено в 17:28
Политика
Экс-министр ВВС США рассказала о «сводящем врагов с ума» мини-шаттле
Необычные маневренные возможности американского секретного мини-шаттла X-37B в космосе сводят врагов с ума, заявила экс-министр ВВС США Хизер Уилсон на форуме по безопасности.
Обновлено в 19:50
Авто
Названы автомобили, которые чаще всего разбивают в «тотал»
Автомобили Renault, Lada и Kia возглавили список машин, которые чаще всего экономически нецелесообразно восстанавливать после аварии.
Обновлено в 08:04
Экономика
В правительство внесли законопроект о нефинансовой отчетности компаний
Минэкономразвития подготовило законопроект «О публичной нефинансовой отчетности» (ПНО), документ внесли в правительство 19 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя министерства.
Обновлено в 19:59
Гаджеты
Стал известен виновник неудачи смартфона RED Hydrogen One
Основатель RED Джим Дженнард рассказал, почему камера смартфона Hydrogen One не смогла произвести революцию.
Обновлено в 14:31
Культура
Определен лонг-лист Букеровской премии
В Лондоне опубликовали длинный список претендентов на получение Букеровской премии, которая считается одной из самых престижных наград в мире английской литературы.
Обновлено в 21:48
Единоборства
Нурмагомедов прокомментировал смерть Дадашева
Обновлено в 20:09
Политика
Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17
Обновлено в 11:11
Кино
Опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль»
Обновлено в 16:30
Армия и оружие
В сирийском городе Кара провели фестиваль черешни
Посвящённый окончанию сбора урожая черешни фестиваль провели в сирийском городе Кара.
Обновлено в 22:03