Футбол

«Сассуоло» купил полузащитника «Вест Хэма» ОбиангаProstoProSport 17:55

Полузащитник «Вест Хэма» Педро Обианг стал игроком «Сассуоло». Детали трансфера 27-летнего игрока не уточняются ни на официальном сайте итальянского клуба, ни на сайте английской команды.
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