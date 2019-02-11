Футбол

Роналду разозлился и отправил в нокдаун одноклубникаГазета.Ru 04:38

Сассуоло — Ювентус
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Читта-дель-Триколоре»
6′
Миралем Пьянич
23′
Сами Хедира
27′
Алекс Сандро
Джанджакомо Маньяни
30′
Мехди Бурабия
38′
Филип Джуричич
Алессандро Матри
56′
Хума Эль-Бабакар
Джереми Бога
59′
66′
Сами Хедира
Родриго Бентанкур
70′
Криштиану Роналду
Мехди Бурабия
Франческо Маньянелли
79′
83′
Федерико Бернардески
Пауло Дибала
85′
Блез Матюиди
Эмре Джан
86′
Эмре Джан
Поль Лирола
90′+4′
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду сбил с ног одноклубника Сами Хедиру в матче 23-го тура чемпионата Италии против "Сассуоло", сообщает "Советский спорт".
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