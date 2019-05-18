Футбол

Сассуоло — Рома 0:0Спорт-Экспресс 16:27

Сассуоло — Рома
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Читта-дель-Триколоре»
40′
Николо Дзаньоло
Франческо Маньянелли
41′
49′
Федерико Фасио
52′
Жуан Жезус
65′
Николо Дзаньоло
Хавьер Пасторе
65′
Дженгиз Ундер
Джастин Клюйверт
Филип Джуричич
Энрико Бриньола
77′
77′
Стефан Эль-Шаарави
Диего Перотти
Джереми Бога
Федерико Ди Франческо
81′
86′
Стивен Нзонзи
Мануэль Локателли
Клод Аджапонг
90′+2′
Энрико Бриньола
90′+6′
"Рома" и "Сассуоло" сыграли вничью в матче 37-го тура чемпионата Италии (0:0). Римляне набрали 63 очка и расположились на 5-м месте в турнирной таблице. Черно-зеленые с 43 баллами занимают 10-ю строчку.
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