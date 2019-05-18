Сассуоло — Рома 0:0Спорт-Экспресс 16:27

"Рома" и "Сассуоло" сыграли вничью в матче 37-го тура чемпионата Италии (0:0). Римляне набрали 63 очка и расположились на 5-м месте в турнирной таблице. Черно-зеленые с 43 баллами занимают 10-ю строчку.

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