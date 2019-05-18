Футбол
Сассуоло — Рома 0:0Спорт-Экспресс 16:27
|40′
Николо Дзаньоло
Франческо Маньянелли
|41′
|49′
Федерико Фасио
|52′
Жуан Жезус
|65′
Николо Дзаньоло
Хавьер Пасторе
|65′
Дженгиз Ундер
Джастин Клюйверт
Филип Джуричич
Энрико Бриньола
|77′
|77′
Стефан Эль-Шаарави
Диего Перотти
Джереми Бога
Федерико Ди Франческо
|81′
|86′
Стивен Нзонзи
Мануэль Локателли
Клод Аджапонг
|90′+2′
Энрико Бриньола
|90′+6′
|55%
|Владение мячом
|45%
|83%
|Процент точных передач
|80%
|6
|Удары в сторону ворот
|13
|3
|Удары в створ ворот
|4
|4
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|3
|5
|Угловые
|5
|9
|Отборы
|11
|10
|Фолы
|10
|2
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Сассуоло
Расстановка 4‑3‑3
47
Консильи
21
Лирола
3
Демирал
31
Феррари
6
Рожерио
98
Аджапонг
4
Маньянелли
32
Данкан
25
Берарди
99
Бриньола
34
Ди Франческо
83
Миранте
24
Флоренци
20
Фасио
5
Жезус
11
Коларов
34
Клюйверт
4
Кристанте
27
Пасторе
42
Нзонзи
8
Перотти
9
Джеко
Рома
Расстановка 4‑5‑1
"Рома" и "Сассуоло" сыграли вничью в матче 37-го тура чемпионата Италии (0:0). Римляне набрали 63 очка и расположились на 5-м месте в турнирной таблице. Черно-зеленые с 43 баллами занимают 10-ю строчку.
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