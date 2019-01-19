Футбол

Сарри заявил, что футболистов «Челси» трудно мотивироватьРИА Новости вчера в 17:26

Арсенал — Челси
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Эмирейтс»
Александр Ляказетт
14′
37′
Давид Луиз
Лоран Косельни
39′
63′
Матео Ковачич
Росс Баркли
Аарон Рэмзи
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
67′
Александр Ляказетт
Алекс Ивоби
68′
68′
Виллиан
Оливье Жиру
Эктор Бельерин
Мохамед Эль-Ненни
72′
80′
Педро Родригес
Каллум Хадсон-Одои
90′+5′
Росс Баркли
Главный тренер лондонского футбольного клуба "Челси" Маурицио Сарри после поражения от лондонского "Арсенала" раскритиковал игроков, отметив, что у них вновь возникли проблемы с мотивацией. "Синие" в субботу проиграл "канонирам" в выездном матче 23-го тура чемпионата Англии - 0:2.
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