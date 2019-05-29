Футбол

Сарри завоевал первый трофей в карьереSoccer.ru вчера в 17:32

Челси — Арсенал
4 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Финал, вчера
Бакинский олимпийский стадион
Оливье Жиру
49′
Педро Родригес
55′
Педро Родригес
60′
Эден Азар
65′
66′
Начо Монреаль
Маттео Гендузи
67′
Лукас Торрейра
Алекс Ивоби
Андреас Бодткер Кристенсен
68′
69′
Алекс Ивоби
Педро Родригес
Виллиан
71′
Эден Азар
72′
Матео Ковачич
Росс Баркли
76′
77′
Месут Озил
Джо Уиллок
Эден Азар
Давиде Цаппакоста
89′
«Челси» в финале Лиги Европы крупно обыграл «Арсенал». Таким образом, эта победа стала первым триумфом в карьере главного тренера «синих» Маурицио Сарри.
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