Сарри завоевал первый трофей в карьереSoccer.ru вчера в 17:32

«Челси» в финале Лиги Европы крупно обыграл «Арсенал». Таким образом, эта победа стала первым триумфом в карьере главного тренера «синих» Маурицио Сарри.

Сарри завоевал первый трофей в карьере

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