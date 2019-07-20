Футбол

Сарри высказался о возможном трансфере Погба в «Ювентус»Газета.Ru 13:25

Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри поделился мнением об игре полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Сарри прокомментировал слухи о возможном переходе Погба в «Ювентус»

Спорт-Экспресс11:32

Маурицио Сарри: «Мне очень нравится Погба»

Sportbox.RU12:35

Маурицио Сарри: «Мне очень нравится Погба»

Матч ТВ12:35

Погба останется в МЮ на следующий сезон

Soccer.ru13:07

Сарри: «Мне нравится Погба»

Sport24.ru07:39

Сарри: мне очень нравится Погба

Чемпионат10:21

Маурицио Сарри: «Погба мне очень нравится, но он игрок „МЮ“»

Sports.ru07:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 21:17, Ашберн
Шоу-бизнес

Согдиана рассказала, где будет рожать третьего ребенка

Обновлено в 17:00
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено в 09:15
Здоровье

Когда совсем несладко. Сахарный диабет будет побеждён через 10 лет

За 17 лет число пациентов с диабетом в России увеличилось в 2,5 раза. По официальным данным, в стране их 4,5 млн.
Обновлено в 17:03
Кино

Первый тизер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети

Обновлено в 04:23
Космос

«Союз МС-13» пристыковался к МКС

«Пилотируемый корабль «Союз МС-13» пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции», — указывается в сообщении в Twitter.
Обновлено в 18:53
Политика

Зеленский потребовал освободить украинских моряков без обмена

Ранее между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным состоялся первый телефонный разговор. Он продлился около 20-ти минут.
Обновлено вчера в 05:45
Происшествия

У берегов Западной Африки горит украинский траулер, пропал моряк

Обновлено в 15:43
Армия и оружие

В Белоруссии отреагировали на данные о войсках России в Чернобыле

Обновлено в 20:16
Политика

Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Иркутской области

Обновлено вчера в 08:17
Политика

Рябков встретился с Мадуро в Каракасе

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что провел встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе на полях министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения.
Обновлено в 19:44
Недвижимость

Государство может начать субсидировать первый взнос по ипотеке

Правительство рассмотрит целесообразность предоставления россиянам субсидии на стартовый взнос по ипотеке или компенсации процентной ставки по ипотеке – соответствующая директива содержится в опубликованном на сайте Кремля документе «Перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства и решений Президента по вопросам жилищного строительства».
Обновлено в 11:59
Политика

На Украине впервые привлекут авиацию к обеспечению порядка на выборах

Министерство внутренних дел Украины впервые в истории страны использует авиацию для обеспечения порядка на выборах в Верховную раду, которые состоятся 21 июля.
Обновлено в 09:44
Футбол

Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева

Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 13:32
Политика

Правительство одобрило создание единого ресурса с данными о россиянах

Российский Кабмин одобрил законопроект о создании единого информационного ресурса, в котором будут содержаться сведения о населении.
Обновлено в 06:33
Наука

Новый метод быстро идентифицировал антигенспецифичные Т-клетки

Ученые представили новую концепцию, которая позволяет точно и быстро выявлять антигенспецифичные Т-клетки в их больших популяциях, обходя имевшиеся ранее ограничения.
Обновлено в 06:06
Авто

Новый Kia KX1 обошёл в продажах Kia Sportage

Напомним, модель Kia KX1 появилась на рынке летом прошлого года. Паркетник создан на той же платформе, что и российский Kia Rio.
Обновлено вчера в 21:48
Авто

Новый электрический Fiat 500 заметили во время дорожных испытаний

Обновлено в 00:48
Происшествия

Под Выборгом поезд «Ласточка» насмерть сбил пешехода

Под колеса электропоезда «Ласточка», следующий из Петербурга в Выборг, в Выборгском районе Ленинградской области сбил пешехода.
Обновлено в 15:16
Происшествия

В Польше нашли тело пропавшего пятилетнего россиянина

Останки пятилетнего россиянина, пропавшего в Польше десять дней назад, найдены на трассе между Варшавой и городом Гродзиск-Мазовецкий.
Обновлено в 14:29
Наука

Создан новый материал для литиевых аккумуляторов

Ученые из Бельгии смогли получить твердый электролит, обладающий самыми на данный момент высокими показателями подвижности ионов лития среди аналогичных твердых материалов.
Обновлено вчера в 08:55
Экономика

Минпромторг разработал стратегию развития торговли до 2025 года

Минпромторг России разработал проект стратегии развития торговли на 2019–2025 годы.
Обновлено вчера в 13:01
Политика

Петербург разделит с Челябинском саммиты ШОС и БРИКС

Обновлено вчера в 15:28
Наука

Названы способные повлиять на появление рака события в жизни

Американские ученые пришли к выводу, что на развитие рака может повлиять так называемый синдром такоцубо или синдром разбитого сердца.
Обновлено в 10:17
Армия и оружие

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Первомайска

Обновлено в 20:47
Экономика

Лучше всех обслуживают долги в МФО бюджетники и банкиры - исследование

Самыми дисциплинированными заемщиками микрофинансовых организаций являются россияне, занятые в бюджетной и финансовой сфере, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:15
Армия и оружие

Венесуэла обвинила США в нарушении своего воздушного пространства

В минобороны Венесуэлы обвинили самолет американских ВВС в нарушении воздушного пространства. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 17:16
Здоровье

Новороссийский врач вылечил 4-летнего мальчика, которому не смогли помочь зарубежные медики

Семья возила сына на обследование в лучшие клиники страны, четыре раза они ездили за границу, где медики все же выяснили, в чем причина приступов.
Обновлено в 09:26
Армия и оружие

Новый министр обороны Германии призвала увеличить военные расходы

Расходы на оборону ФРГ требуется увеличить до 2% ВВП, заявила новый министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр 20 июля в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
Обновлено в 20:46
Политика

Ruptly опубликовало видео задержания Ираном британского танкера

Обновлено в 16:39
Футбол

Фелиш получил травму в дебютном матче за «Атлетико»

Обновлено в 16:02
ещё по теме
Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий итальянский футбольный клуб «Ювентус».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное