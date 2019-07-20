Футбол
Сарри высказался о возможном трансфере Погба в «Ювентус»Газета.Ru 13:25
Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри поделился мнением об игре полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
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Шоу-бизнес
Согдиана рассказала, где будет рожать третьего ребенка
Обновлено в 17:00
Здоровье
Когда совсем несладко. Сахарный диабет будет побеждён через 10 лет
За 17 лет число пациентов с диабетом в России увеличилось в 2,5 раза. По официальным данным, в стране их 4,5 млн.
Обновлено в 17:03
Кино
Первый тизер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети
Обновлено в 04:23
Космос
«Союз МС-13» пристыковался к МКС
«Пилотируемый корабль «Союз МС-13» пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции», — указывается в сообщении в Twitter.
Обновлено в 18:53
Политика
Зеленский потребовал освободить украинских моряков без обмена
Ранее между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным состоялся первый телефонный разговор. Он продлился около 20-ти минут.
Обновлено вчера в 05:45
Политика
Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Иркутской области
Обновлено вчера в 08:17
Политика
Рябков встретился с Мадуро в Каракасе
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что провел встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе на полях министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения.
Обновлено в 19:44
Недвижимость
Государство может начать субсидировать первый взнос по ипотеке
Правительство рассмотрит целесообразность предоставления россиянам субсидии на стартовый взнос по ипотеке или компенсации процентной ставки по ипотеке – соответствующая директива содержится в опубликованном на сайте Кремля документе «Перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства и решений Президента по вопросам жилищного строительства».
Обновлено в 11:59
Политика
На Украине впервые привлекут авиацию к обеспечению порядка на выборах
Министерство внутренних дел Украины впервые в истории страны использует авиацию для обеспечения порядка на выборах в Верховную раду, которые состоятся 21 июля.
Обновлено в 09:44
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 13:32
Политика
Правительство одобрило создание единого ресурса с данными о россиянах
Российский Кабмин одобрил законопроект о создании единого информационного ресурса, в котором будут содержаться сведения о населении.
Обновлено в 06:33
Наука
Новый метод быстро идентифицировал антигенспецифичные Т-клетки
Ученые представили новую концепцию, которая позволяет точно и быстро выявлять антигенспецифичные Т-клетки в их больших популяциях, обходя имевшиеся ранее ограничения.
Обновлено в 06:06
Авто
Новый Kia KX1 обошёл в продажах Kia Sportage
Напомним, модель Kia KX1 появилась на рынке летом прошлого года. Паркетник создан на той же платформе, что и российский Kia Rio.
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия
Под Выборгом поезд «Ласточка» насмерть сбил пешехода
Под колеса электропоезда «Ласточка», следующий из Петербурга в Выборг, в Выборгском районе Ленинградской области сбил пешехода.
Обновлено в 15:16
Происшествия
В Польше нашли тело пропавшего пятилетнего россиянина
Останки пятилетнего россиянина, пропавшего в Польше десять дней назад, найдены на трассе между Варшавой и городом Гродзиск-Мазовецкий.
Обновлено в 14:29
Наука
Создан новый материал для литиевых аккумуляторов
Ученые из Бельгии смогли получить твердый электролит, обладающий самыми на данный момент высокими показателями подвижности ионов лития среди аналогичных твердых материалов.
Обновлено вчера в 08:55
Экономика
Минпромторг разработал стратегию развития торговли до 2025 года
Минпромторг России разработал проект стратегии развития торговли на 2019–2025 годы.
Обновлено вчера в 13:01
Политика
Петербург разделит с Челябинском саммиты ШОС и БРИКС
Обновлено вчера в 15:28
Наука
Названы способные повлиять на появление рака события в жизни
Американские ученые пришли к выводу, что на развитие рака может повлиять так называемый синдром такоцубо или синдром разбитого сердца.
Обновлено в 10:17
Экономика
Лучше всех обслуживают долги в МФО бюджетники и банкиры - исследование
Самыми дисциплинированными заемщиками микрофинансовых организаций являются россияне, занятые в бюджетной и финансовой сфере, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:15
Армия и оружие
Венесуэла обвинила США в нарушении своего воздушного пространства
В минобороны Венесуэлы обвинили самолет американских ВВС в нарушении воздушного пространства. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 17:16
Здоровье
Новороссийский врач вылечил 4-летнего мальчика, которому не смогли помочь зарубежные медики
Семья возила сына на обследование в лучшие клиники страны, четыре раза они ездили за границу, где медики все же выяснили, в чем причина приступов.
Обновлено в 09:26
Армия и оружие
Новый министр обороны Германии призвала увеличить военные расходы
Расходы на оборону ФРГ требуется увеличить до 2% ВВП, заявила новый министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр 20 июля в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
Обновлено в 20:46
Футбол
Фелиш получил травму в дебютном матче за «Атлетико»
Обновлено в 16:02