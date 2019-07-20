Сарри высказался о возможном трансфере Погба в «Ювентус»

Здоровье Когда совсем несладко. Сахарный диабет будет побеждён через 10 лет За 17 лет число пациентов с диабетом в России увеличилось в 2,5 раза. По официальным данным, в стране их 4,5 млн.

Космос «Союз МС-13» пристыковался к МКС «Пилотируемый корабль «Союз МС-13» пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции», — указывается в сообщении в Twitter.

Политика Зеленский потребовал освободить украинских моряков без обмена Ранее между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным состоялся первый телефонный разговор. Он продлился около 20-ти минут.

Политика Рябков встретился с Мадуро в Каракасе Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что провел встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе на полях министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения.

Недвижимость Государство может начать субсидировать первый взнос по ипотеке Правительство рассмотрит целесообразность предоставления россиянам субсидии на стартовый взнос по ипотеке или компенсации процентной ставки по ипотеке – соответствующая директива содержится в опубликованном на сайте Кремля документе «Перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства и решений Президента по вопросам жилищного строительства».

Политика На Украине впервые привлекут авиацию к обеспечению порядка на выборах Министерство внутренних дел Украины впервые в истории страны использует авиацию для обеспечения порядка на выборах в Верховную раду, которые состоятся 21 июля.

Футбол Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Политика Правительство одобрило создание единого ресурса с данными о россиянах Российский Кабмин одобрил законопроект о создании единого информационного ресурса, в котором будут содержаться сведения о населении.

Наука Новый метод быстро идентифицировал антигенспецифичные Т-клетки Ученые представили новую концепцию, которая позволяет точно и быстро выявлять антигенспецифичные Т-клетки в их больших популяциях, обходя имевшиеся ранее ограничения.

Авто Новый Kia KX1 обошёл в продажах Kia Sportage Напомним, модель Kia KX1 появилась на рынке летом прошлого года. Паркетник создан на той же платформе, что и российский Kia Rio.

Происшествия Под Выборгом поезд «Ласточка» насмерть сбил пешехода Под колеса электропоезда «Ласточка», следующий из Петербурга в Выборг, в Выборгском районе Ленинградской области сбил пешехода.

Происшествия В Польше нашли тело пропавшего пятилетнего россиянина Останки пятилетнего россиянина, пропавшего в Польше десять дней назад, найдены на трассе между Варшавой и городом Гродзиск-Мазовецкий.

Наука Создан новый материал для литиевых аккумуляторов Ученые из Бельгии смогли получить твердый электролит, обладающий самыми на данный момент высокими показателями подвижности ионов лития среди аналогичных твердых материалов.

Экономика Минпромторг разработал стратегию развития торговли до 2025 года Минпромторг России разработал проект стратегии развития торговли на 2019–2025 годы.

Наука Названы способные повлиять на появление рака события в жизни Американские ученые пришли к выводу, что на развитие рака может повлиять так называемый синдром такоцубо или синдром разбитого сердца.

Экономика Лучше всех обслуживают долги в МФО бюджетники и банкиры - исследование Самыми дисциплинированными заемщиками микрофинансовых организаций являются россияне, занятые в бюджетной и финансовой сфере, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое есть в распоряжении РИА Новости.

Армия и оружие Венесуэла обвинила США в нарушении своего воздушного пространства В минобороны Венесуэлы обвинили самолет американских ВВС в нарушении воздушного пространства. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Здоровье Новороссийский врач вылечил 4-летнего мальчика, которому не смогли помочь зарубежные медики Семья возила сына на обследование в лучшие клиники страны, четыре раза они ездили за границу, где медики все же выяснили, в чем причина приступов.