Футбол

Сарри высказался о возможном трансфере Погба в «Ювентус»Газета.Ru 13:25

Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри поделился мнением об игре полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
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Сарри высказался о возможном трансфере Погба в «Ювентус»

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Маурицио Сарри: «Мне очень нравится Погба»

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Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий итальянский футбольный клуб «Ювентус».
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