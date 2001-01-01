Сарри высказался о возможной работе в «Ювентусе» после «Наполи»Чемпионат 12:24

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри ответил на вопрос, сможет ли он возглавить «Ювентус» после того, как несколько лет работал с «Наполи».

Сарри высказался о возможной работе в «Ювентусе» после «Наполи»

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