Футбол
Сарри высказался о возможной работе в «Ювентусе» после «Наполи»Чемпионат 12:24
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри ответил на вопрос, сможет ли он возглавить «Ювентус» после того, как несколько лет работал с «Наполи».
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Культура
Собчак прокомментировала судебный иск к BadComedian
Ранее BadComedian сообщил о возможном закрытии своего канала из-за судебной тяжбы, которую начала против него кинокомпания Kinodanz в связи с «нарушением авторских прав».
Обновлено вчера в 22:41
Транспорт
Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков
В «Шереметьево» происходят задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта в понедельник.
Обновлено вчера в 15:23
Происшествия
Путин прокомментировал взрывы на заводе в Дзержинске
В результате взрывов на заводе в Дзержинске (Нижегородская область) пострадали 116 человек, были повреждены почти 800 зданий.
Обновлено в 10:26
Авто
Объявлены цены на кроссовер Citroen C5 Aircross для России
В независимости от силовой установки привод в кроссовере Citroen C5 Aircross будет только передний.
Обновлено в 11:04
Политика
НАТО и Украина проведут дополнительные учения в Чёрном море
Обновлено в 11:44
Экономика
Правительство утвердило программу комплексного развития села
На сайте правительства опубликовано постановление об утверждении госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».
Обновлено в 07:58
Общество
Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам
Обновлено в 08:52
Футбол
Британский портал Goal назвал трансфер Головина в «Монако» катастрофой
Приобретение полузащитника сборной России Александра Головина у московского ЦСКА летом прошлого года стало неудачным решением для клуба чемпионата Франции "Монако".
Обновлено в 10:45
Энергетика
В «Транснефти» прокомментировали слова Сечина о ситуации с «Дружбой»
"Транснефть" после слов главы "Роснефти" Игоря Сечина про ситуацию с загрязнением трубопровода "Дружба" просит "Роснефть" тщательнее и объективнее готовить информацию для его публичных выступлений, говорится в заявлении пресс-службы "Транснефти".
Обновлено в 11:14
Экономика
Мордашов завершил скупку бумаг у миноритариев сети «Лента»
Компания «Севергрупп» Алексея Мордашова выкупила 78,73% в крупном российском ритейлере «Лента».
Обновлено в 10:15
Авто
АвтоВАЗ раскрыл свежие подробности о новой LADA 4x4
По словам источника, LADA 4x4 нового поколения не превратится в кроссовер. Производитель работает над созданием современного внедорожника.
Обновлено в 10:07
Общество
Более 274 тыс. мусульман отпраздновали Ураза-байрам в Москве
Мусульманский праздник разговения Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), знаменующий окончание поста во время священного месяца Рамадан, отметили в Москве около 274 тыс. человек.
Обновлено в 10:02
Гаджеты
В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»
В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.
Обновлено в 09:13
Шоу-бизнес
Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»
Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
Дэвид Бекхэм выступил против романа сына с его девушкой
Портал напоминает, что это далеко не первый скандал Бруклина и Ханны, попавший на всеобщее обозрение.
Обновлено в 09:23
Политика
Мэр Харькова призвал украинцев вернуться к «здравому смыслу»
Мэр Харькова Геннадий Кернес прокомментировал снос памятника полководцу Георгию Жукову в городе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:19
Политика
Конституционный суд рассмотрит дело о законности роспуска Рады 11 июня
Конституционный суд Украины решил безотлагательно в устном режиме рассмотреть 11 июня дело о конституционности указа президента Владимира Зеленскогоо о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 11:16
Политика
Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского
Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено вчера в 07:32
Политика
Во время Ураза-байрама ВСУ обстреляли мечеть в Донецке
Украинские военные обстреляли северо-западную окраину Донецка, в результате чего под огонь попала мечеть, где собрались верующие для празднования одного из главных мусульманских праздников - Ураза-байрам.
Обновлено в 09:21
Политика
В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса с паспортами России
Украинский депутат Олег Мусий внес в Верховную раду законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса, которые получили гражданство России.
Обновлено в 11:56
Авто
Названы самые популярные в России китайские автомобили
Обновлено в 11:49
Авто
АвтоВАЗ отозвал в России более 900 автомобилей Lada Xray
Обновлено в 11:07
Политика
Трамп задремал во время речи Елизаветы II
Президент США Дональд Трамп задремал на банкете во время тоста королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает издание Mirror.
Обновлено в 11:53
Здоровье
Эксперты назвали лучший напиток для утоления жажды в жару
Стал известен напиток, который хорошо утоляет жажду в жару и восстанавливает баланс солей в организме. Об этом пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 23:43
Авто
Компания Kia представит в июне новый кроссовер Seltos
Никакой другой информации от Kia пока нет, хотя предыдущие тизеры немного проливают свет на эту новую модель.
Обновлено вчера в 23:20
Здоровье
Майский указ по повышению зарплат медикам не выполнили в 50 регионах
Майские указы президента 2012 года по повышению оплаты труда среднему и младшему медицинскому персоналу не выполнены в 50 из 85 российских регионов, говорится докладе Счётной палаты, обнародованном после проверки исполнения бюджета за прошлый год в сфере здравоохранения.
Обновлено вчера в 07:16
Политика
Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель 4 июня обсудит с высокопоставленными чиновниками Европейского союза и НАТО стратегию "возвращения Крыма".
Обновлено вчера в 23:21
Общество
МГУ возглавил два рейтинга российских вузов
В топ-30 вошли 17 вузов из Москвы и Московской области, четыре университета из Санкт-Петербурга два - из Томска, а также Новосибирский госуниверситет, ННГУ им. Лобачевского и пять федеральных университетов.
Обновлено в 08:25
Экономика
Зависимость парламентской оппозиции от бюджета достигла максимума
Оппозиционные парламентские партии в 2018 году установили новый исторический рекорд зависимости от федерального бюджета — 4,56 млрд руб. (около 90%).
Обновлено в 07:09