Сарри выиграл первый трофей в карьере, победив с «Челси» в Лиге ЕвропыМатч ТВ вчера в 17:09

«Челси» в финальном матче Лиги Европы крупно обыграл «Арсенал» и стал обладателем трофея. Эта победа является первым триумфом в карьере для главного тренера «синих» Маурицио Сарри.

Сарри выиграл первый трофей в карьере, победив с «Челси» в Лиге Европы

Футбол Сарри отреагировал на победу «Челси» в финале Лиги Европы Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри поделился эмоциями от победы своей команды над «Арсеналом» в финале футбольной Лиги Европы.

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