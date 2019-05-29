Сарри выиграл первый трофей в карьере, победив с «Челси» в Лиге ЕвропыМатч ТВ вчера в 17:09

«Челси» в финальном матче Лиги Европы крупно обыграл «Арсенал» и стал обладателем трофея. Эта победа является первым триумфом в карьере для главного тренера «синих» Маурицио Сарри.

Сарри выиграл первый трофей в карьере, победив с «Челси» в Лиге Европы

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