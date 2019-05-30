Тренер «Челси» Сарри выиграл свой первый трофей в 60 летRT на русском 17:14

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри завоевал свой первый трофей за карьеру в возрасте 60 лет, победив в финале Лиги Европы «Арсенал».

Тренер «Челси» Сарри выиграл свой первый трофей в 60 лет

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Космос Космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце Российские космонавты Международной космической станции Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе провели операцию вне графика - забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, передает РИА "Новости".

Политика Парламент Израиля объявил о самороспуске В третьем чтении за самороспуск проголосовали 74 депутата из 120, против высказались 45.

Армия и оружие Эксперты генпрокуратуры Украины назвали войну в Донбассе незаконной Эксперты генпрокуратуры Украины признали незаконным использование Киевом Вооруженных сил в Донбассе.

Политика Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево в начале мая обозначило серьезные проблемы в авиационной отрасли России, сообщил генеральный прокурор Юрий Чайка, выступая в Госдуме.

Экономика Клиенты НПФ смогут получать выплаты по старому пенсионному возрасту Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.

Армия и оружие В Эстонии обнаружили сбитый советский самолёт времён войны Строители нашли под эстонским городом Тарту фрагменты сбитого советского самолета и останки лётчика.

Экономика США вводят антидемпинговые пошлины на китайские матрасы и пивные кеги США вводят антидемпинговые пошлины на матрасы и стальные бочонки для пива (кеги) из КНР, сообщило в пресс-релизе американское министерство торговли.

Здоровье Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от аномальной жары Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации, которым стоит следовать для защиты от аномальной жары.

Экономика СМИ сообщили о двукратном росте цен на плацкарт Наименьший рост цен отмечен на поездах из Москвы до Санкт-Петербурга, Смоленска и Пскова, но и тут стоимость выросла более чем на 60 процентов.

Футбол Главный тренер «Сочи» пригласил Дмитрия Комбарова в свою команду Наставник «Сочи» Александр Точилин оставил комментарий в Instagram защитника московского «Спартака» Дмитрия Комбарова.

Происшествия Охранник случайно выстрелил из пистолета в самолете премьера Чехии Один из охранников премьера Чехии Андрея Бабиша случайно выстрелил из пистолета в салоне самолета, на котором глава кабмина возвращался в Прагу с неформального саммита стран ЕС в Брюсселе.

Здоровье В России вводится новый порядок контроля за лечением онкобольных Минздрав вводит новую систему оказания онкологической помощи. Теперь все лечение входит в систему ОМС, сообщает «Российская газета».

Общество В WikiLeaks сообщили об ухудшении состояния здоровья Джулиана Ассанжа Состояние здоровья основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа ухудшилось за время, которое он провел в лондонской тюрьме Белмарш.

Политика Пушков назвал призыв Зеленского есть шаурму юмористическим концертом Российский сенатор Алексей Пушков 29 мая прокомментировал призыв украинского президента Владимира Зеленского есть шаурму, который он адресовал политикам с напряженным рабочим графиком.

Наука Проект Google почти исключил существование «холодного термояда» Масштабный проект Google по проверке всех заявлений о достижении холодного термоядерного синтеза завершился предсказуемым образом – его участники не смогли повторить ни одно из этих "открытий".

Космос Древнейшие на Земле метеориты найдены в пустыне Атакама Международная группа ученых обнаружила множество хорошо сохранившихся каменных метеоритов в чилийской пустыне Атакама.

Авто Власти Петербурга отказались от перезапуска General Motors в Шушарах Смольный отказался от соглашения с белорусско-британским предприятием "Юнисон" о перезапуске завода General Motors в Шушарах.

Политика Зеленский срочно созывает заседание СНБО Президент Украины Владимир Зеленский объявил о срочном созыве заседания СНБО из-за проблем в угольной промышленности страны.

Шоу-бизнес Ольга Бузова: «В 18 лет не получала удовольствие от секса» Ольга Бузова неоднократно признавалась: она уже два года обходится без физической близости с мужчинами, чего очень не хватает певице.

Политика Спецпрокурор США Роберт Мюллер ушел в отставку Расследование о вмешательстве России в ход президентских выборов в США завершилось ничем, и специальный офис при министерстве, который возглавлял Мюллер, упраздняется.

Авто BMW представила обновленный кроссовер X1 Компания BMW представила обновленный компактный кроссовер X1.

Наука В Jaguar Land Rover придумали сенсорный руль Jaguar Land Rover (JLR) представил новое рулевое колесо, призванное помочь водителям подсказывать путь, не отвлекая их от дороги.