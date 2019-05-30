Футбол

Тренер «Челси» Сарри выиграл свой первый трофей в 60 летRT на русском 17:14

Челси — Арсенал
4 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Финал, сегодня
Бакинский олимпийский стадион
Оливье Жиру
49′
Педро Родригес
55′
Педро Родригес
60′
Эден Азар
65′
66′
Начо Монреаль
Маттео Гендузи
67′
Лукас Торрейра
Алекс Ивоби
Андреас Бодткер Кристенсен
68′
69′
Алекс Ивоби
Педро Родригес
Виллиан
71′
Эден Азар
72′
Матео Ковачич
Росс Баркли
76′
77′
Месут Озил
Джо Уиллок
Эден Азар
Давиде Цаппакоста
89′
Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри завоевал свой первый трофей за карьеру в возрасте 60 лет, победив в финале Лиги Европы «Арсенал».
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