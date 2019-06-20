Футбол
Сарри впервые побывал на базе «Ювентуса»Бомбардир.ру 00:38
В среду новый главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прилетел в Турин. 60-летний специалист из аэропорта отправился на базу команды. Соответствующий видеоотчет опубликовала клубная пресс-служба.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:33, Вашингтон
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Президент России Владимир Путин поручил правительству приравнять к ветеранам боевых действий ополченцев, которые сражались с боевиками на Северном Кавказе.
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В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
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Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма
Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.
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Политика
Владимир Зеленский показал журналистам «прикол» в своем кабинете
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Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье
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На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти
Польский оператор «Дружбы» компания PERN 19 июня приостанавливала поставки нефти на несколько часов по трубопроводу «с востока» (из Белоруссии) из-за превышения норм хлорорганических соединений в поставляемом сырье, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
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Завод Ford во Всеволожске официально прекращает работу
В четверг, 20 июня, стартовал последний рабочий день на заводе Ford во Всеволожске (Ленобласть).
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Биржевой курс доллара на старте торгов опустился более чем 0,5 процента к уровню закрытия предыдущего дня.
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На "Прямую линию с Владимиром Путиным" 20 июля 2019 года поступило более полутора миллионов обращений с вопросами, на которые президент России постарался ответить.
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СК предлагает новые уголовные наказания за врачебные ошибки
Разработанными изменениями в Уголовный кодекс вводятся новые статьи, которые предусматривают уголовную ответственность за врачебные ошибки.
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