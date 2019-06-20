Футбол
«Ювентус» провел презентацию нового главного тренера Маурицио СарриРБК 07:11
В Турине прошла официальная презентация нового главного тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри. 60-летний специалист назвал приглашение в клуб венцом своей карьеры.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:08, Вашингтон
Политика
Зеленский отменил указ о школьной форме
Украинский президент Владимир Зеленский отменил указ о введении школьной формы, который был подписан бывшим главой государства Леонидом Кучмой в 1996 году.
Обновлено в 09:44
Политика
Стартовала прямая линия с Путиным
Стартовала прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер ответит на вопросы граждан в прямом эфире.
Обновлено в 05:08
Политика
Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии
Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Энергетика
В нефтепроводе «Дружба» вновь нашли загрязненную нефть
Обновлено в 06:48
Финансы
Курс доллара опустился до минимума с августа 2018 года
В четверг, 20 июня, курс доллара опустился до 63,2 рубля — впервые с августа 2018 года.
Обновлено в 07:04
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Армия и оружие
ВС Ирана сообщили о сбитом беспилотнике США
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
В Кузбассе курсантов ФСИН признали виновными в покушении на убийство
Центральный районный суд Новокузнецка с участием шести присяжных заседателей вынес обвинительный вердикт в отношении трех курсантов ФСИН, обвиняемых в покушении на убийство однокурсницы.
Обновлено в 06:00
Экономика
Скончался владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Основной владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган скончался после продолжительной болезни.
Обновлено в 09:02
Политика
В «новой церкви» Украины считают, что Константинополь не отзовет томос
Замглавы пресс-службы "новой церкви" Украины, "архиепископ Черниговский и Нежинский" Евстратий Зоря считает, что Константинопольский патриархат не отзовет томос об автокефалии украинской церкви из-за заявлений раскольника Филарета Денисенко.
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес
Сергей Безруков показал, как проводит время на даче с женой и детьми
У ребенка есть старшая сестра Маша, которую Сергей и Анна тоже обожают. Сегодня актер решил устроить выходной и вывез семью на дачу.
Обновлено в 04:13
Экономика
Путин заявил о росте зарплат россиян
Среднее денежное довольствие в 2017 году составляло по стране 33,2 тыс. рублей, а в 2018 достигла почти 44-45 тыс. При этом Путин попросил зрителей, у кого зарплата ниже, не сердиться на средний показатель, уточнив, что в разных отраслях и регионах зарплаты могут значительно разниться.
Обновлено в 06:18
Игры
Игроки Assassin’s Creed Odyssey создают миссии для быстрой прокачки
С помощью редактора игроки создают легкие для прохождения задания, за которые получают награды.
Обновлено в 07:34
Политика
Путин заявил, что ему не надоело быть президентом
Владимир Путин сообщил, что ему не надоело быть президентом.
Обновлено в 09:54
Кино
Начались съемки приквела «Игры престолов»
В Северной Ирландии стартовали съемки сериала "Долгая ночь", события которого предшествуют сюжету знаменитой киносаги "Игра престолов", сообщает Belfast Telegraph.
Обновлено вчера в 08:44
Кино
Эмма Уотсон показала первые кадры из «Маленьких женщин»
Эмма Уотсон опубликовала в Instagram первые кадры из фильма «Маленькие женщины» Греты Гервиг.
Обновлено в 04:48
Политика
Путин оценил вероятность возвращения социализма в Россию
Президент Владимир Путин заявил, что в полном объеме социализм вряд ли вернется в Россию.
Обновлено в 08:58
Экономика
Совет директоров Ак Барс Банка обновился на треть
Акционеры Ак Барс Банка на своем годовом собрании проголосовали за внесение изменений в список членов совета директоров организации, в который ходит 12 человек.
Обновлено в 06:47
Футбол
Сульшер получил 100 миллионов фунтов на летние трансферы
Стала известна сумма, которую «Манчестер Юнайтед» выделил главному тренеру Уле Гуннару Сульшеру на летние трансферы, сообщает ESPN.
Обновлено в 09:57
Происшествия
В Ленинградской области на дорогу обрушилась скала
Скала обрушилась на участке автодороги Выборг – Светогорск в Ленинградской области при буровзрывных работах, связанных с проведением капитального ремонта, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Обновлено в 07:58
Наука
Китайский дрон обеспечит квантовую связь с воздуха
В рамках эксперимента авторы показали возможность распределения квантового состояния между двумя наземными станциями с 35-киллограммового дрона, поднимающегося на высоту в 100 метров.
Обновлено в 08:51
Политика
Путин отверг вероятность «большой сделки с США»
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ни о какой «большой сделке с США» не может быть и речи.
Обновлено в 08:43
Музыка
Ушедший из Black Star Егор Крид заключил контракт с Warner Music
Знаменитый исполнитель Егор Крид, ушедший весной из Black Star, подписал новый контракт.
Обновлено вчера в 21:02
Политика
Путин прокомментировал расследование по MH17
Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 09:37
Экономика
Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню
Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню и указывать их в приоритетном порядке.
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия
СК начал проверки после заданных Путину в ходе прямой линии вопросов
Следственный комитет начал проводить проверки по обращениям, поступившим на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:01
Политика
Владимир Зеленский показал журналистам «прикол» в своем кабинете
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 20 июня, провел экскурсию для журналистов по своему кабинету.
Обновлено в 07:04
Общество
Жительница Красноярска дозвонилась на прямую линию президенту России
Почти к концу второго часа прямой линии президента Владимира Путина с жителями России, свой вопрос удалось задать и красноярке Ксении Бессоновой, которая проживает в микрорайоне Солнечный.
Обновлено в 08:53