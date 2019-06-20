Футбол

«Ювентус» провел презентацию нового главного тренера Маурицио СарриРБК 07:11

В Турине прошла официальная презентация нового главного тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри. 60-летний специалист назвал приглашение в клуб венцом своей карьеры.
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В «новой церкви» Украины считают, что Константинополь не отзовет томос

Замглавы пресс-службы "новой церкви" Украины, "архиепископ Черниговский и Нежинский" Евстратий Зоря считает, что Константинопольский патриархат не отзовет томос об автокефалии украинской церкви из-за заявлений раскольника Филарета Денисенко.
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Эмма Уотсон показала первые кадры из «Маленьких женщин»

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Китайский дрон обеспечит квантовую связь с воздуха

В рамках эксперимента авторы показали возможность распределения квантового состояния между двумя наземными станциями с 35-киллограммового дрона, поднимающегося на высоту в 100 метров.
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Путин прокомментировал расследование по MH17

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Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
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