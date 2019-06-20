Футбол
Сарри впервые побывал на базе «Ювентуса»Бомбардир.ру 00:38
В среду новый главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прилетел в Турин. 60-летний специалист из аэропорта отправился на базу команды. Соответствующий видеоотчет опубликовала клубная пресс-служба.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 07:02, Вашингтон
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Помпео обратился к России после обнародования дела MH17
Госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением после публикации итогов расследования авиакатастрофы Boeing в Донбассе в 2014 году.
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Дарио Срна вернется в «Шахтер» и войдет в тренерский штаб
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Специалисты пытались записать пение японского кита на протяжении семи лет.
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Черчесов и Дзюба пришли на прямую линию с Путиным
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Обновлено в 05:22
Происшествия
На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти
Загрязнение «Дружбы» хлорорганикой, обнаруженное в апреле, привело к приостановке прокачки российской нефти в европейские страны — Польшу, Украину, Германию, Венгрию и Словению.
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Путин заявил о выделении 300 миллиардов на переработку мусора
Что касается переработки мусора, Владимир Путин заявил о том, что согласно федеральной программе, в России будет построено 200 комплексов по переработке, на что будет выделено порядка 300 миллиардов рублей.
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Елена Малышева два часа шла по улице босиком ради «рекорда»
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В Москве в семнадцатый раз проходит "Прямая линия с Владимиром Путиным".
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Политика
Колл-центр «прямой линии» с Путиным подвергся DDoS-атаке
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Обновлено в 06:48
Политика
Оппозиция Грузии потребовала отставки спикера парламента
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Происшествия
Два человека погибли в ДТП на остановке в Сочи
В Лазаревском районе Сочи автомобиль «Нива» столкнулся с другим легковым автомобилем, в результате чего вылетел на остановку общественного транспорта и сбил людей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
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Шоу-бизнес
Сын Гуфа и Айзы Анохиной попал в больницу после сотрясения мозга
Девятилетний сын рэпера Гуфа и Айзы Анохиной попал в больницу с сотрясением мозга.
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Футбол
Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки
"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
Обновлено в 03:43
Экономика
Розничные продажи в Великобритании снизились второй месяц подряд
Объем розничных продаж в Великобритании в мае сократился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, показали данные Национального статистического управления (ONS).
Обновлено в 05:03
Армия и оружие
Минобороны намерено инвестировать более 18 млрд рублей в Сахалин
Министерство обороны России намерено в течение пяти лет выделить более 18 млрд рублей на развитие и строительство военной инфраструктуры на Сахалине.
Обновлено в 02:42
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Происшествия
На хакасского чиновника, напавшего на журналиста, завели новое дело
Против главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста в своем рабочем кабинете, возбудили новое уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.
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Филарет собрал поместный собор для восстановления Киевского патриархата
Лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) собрал поместный собор с целью восстановления КП.
Обновлено в 06:35
Политика
Путин ответил на обвинения в оккупации Донбасса
Президент России Владимир Путин считает, что обвинения в адрес Москвы в оккупации Донбасса — полная чушь и ложь.
Обновлено в 06:29
Политика
Путин ответил на вопрос девочки-блогера о мусорных кучах
Обновлено в 06:03
Общество
Алибасов заявил, что лишает сына наследства
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия
СМИ узнали о фабрикации уголовного дела в наркополиции Раменского
Следователи предъявили обвинение экс-начальнику отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков межмуниципального управления МВД России «Раменское» подполковнику Дмитрию Понкратову по делу об организации преступной группы.
Обновлено в 05:00
Политика
Депутат Госдумы Виктор Карамышев стал мэром Курска
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Андрей Чибис: В Мурманской области есть проблемы с зарплатами
В соцсетях врио губернатора Андрей Чибис прокомментировал обращение, поступившее на «Прямую линию» с Владимиром Путиным.
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Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия
Дисквалифицированная за допинг кенийская бегунья оказалась мужчиной
Кенийская бегунья Шиис Чепкосгей, дисквалифицированная в 2017 году антидопинговым агентством страны за использование запрещенных веществ, повышающих работоспособность, оказалась мужчиной, сообщает Nairobi News.
Обновлено в 04:24
Экономика
Путин усомнился в жалобах россиян на маленькие зарплаты
Президент России Владимир Путин заявил, что россияне, работающие на полную ставку, не могут получить зарплату меньше 11 тысяч рублей.
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Политика
Зеленский подписал первый закон
Глава администрации президента Андрей Богдан обратился к Зеленскому со словами: «Господин президент, позвольте вас попросить подписать первый закон в своей жизни».
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