Футбол

Сарри впервые побывал на базе «Ювентуса»Бомбардир.ру 00:38

В среду новый главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прилетел в Турин. 60-летний специалист из аэропорта отправился на базу команды. Соответствующий видеоотчет опубликовала клубная пресс-служба.
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Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
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