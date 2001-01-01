Футбол
«Ювентус» согласовал с Сарри контракт по схеме «2+1»Sports.ru 14:22
По итогам переговоров стороны согласовали контракт по схеме «2+1». Ранее сообщалось, что 60-летний специалист будет зарабатывать в «Ювентусе» 6-7 миллионов евро в год. «Ювентус» и «Челси» договорились о переходе Сарри за более чем 5 млн фунтов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 15:28, Вашингтон
Происшествия
В Ростовской области мужчину обвинили в убийстве сорокалетней давности
Мужчине предъявлено обвинение в убийстве сторожа, совершенном в 1979 году в Ростовской области, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 11:37
Происшествия
В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого
Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Певец Макс Корж во второй раз стал отцом
Сегодня, 14 июня, у артиста родился сын. Об этом на своей странице в Instagram сообщила супруга Макса Коржа Татьяна.
Обновлено в 11:11
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Армия и оружие
Минометы ВСУ разбили очистные сооружения в Горловке
Обновлено в 13:09
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Происшествия
Задержан экс-замглавы ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти
Обновлено в 13:05
Армия и оружие
Эрдоган пообещал отомстить войскам Асада
Турецкая сторона заявила, что атака была намеренной: на наблюдательный пункт обрушилось 35 снарядов.
Обновлено в 13:01
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено в 12:46
Кино
«История игрушек 4» получила 100-процентное одобрение критиков
Обновлено в 03:40
Религия
Православные 15 июня отметят Троицкую родительскую субботу
На Троицкую родительскую субботу принято поминать покойных родственников.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено в 14:51
Футбол
ЦСКА заинтересован в подписании бразильского форварда
Московский ЦСКА рассматривает вариант с приобретением нападающего бразильского клуба "Васко Да Гама" Маррони.
Обновлено в 15:20
Энергетика
«Нафтогаз» отреагировал на предложение «Газпрома» о мировом соглашении
Витренко написал на своей странице в Facebook, что российский министр, скорее всего, имел в виду заключение мирового соглашения, при котором решения предыдущих арбитражей по контрактам на поставку и транзит газа не будут применяться.
Обновлено в 02:55
Экономика
Силуанов предложил открыть отделения МСП банка на Северном Кавказе
Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов предложил открыть отделения МСП банка в городах Северного Кавказа.
Обновлено в 08:00
Энергетика
В Киеве рассказали об угрозе для украинской ГТС
В "Укртрансгазе" рассказали, что объемов газа для обеспечения работы ГТС хватит только до 24 июня.
Обновлено в 14:00
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес
«Ноги от ушей»: Ляйсан Утяшева поразила поклонников идеальной фигурой
Гимнастка Ляйсан Утяшева опубликовала в Instagram летнее фото в коротких шортах, чем вызвала бурную реакцию у подписчиков.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Иван Голунов назвал имя избившего его полицейского
Обновлено в 11:17
Музыка
Little Big выпустили новый клип I’M OK
Режиссерами выступили фронтмен Little Big Илья Прусикин и режиссер Алина Пязок, знакомая многим по клипу Skibidi.
Обновлено в 07:07
Футбол
Россиянки уступили Чехии в товарищеском матче
Женская сборная России проиграла Чехии в товарищеском матче.
Обновлено в 13:52
Политика
Путин прибыл в Душанбе на саммит СВМДА
Обновлено в 11:26
Происшествия
Задержан бывший табачный дистрибьютор Альберт Худоян
Московская полиция задержала бывшего владельца табачной дистрибьюторской компании "Оптима" Альберта Худояна по обвинению в хищении трех земельных участков у одной из компаний.
Обновлено в 14:55
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 07:53
Общество
Умерла самая старая британка, выпивавшая виски каждый день
Самая старая жительница Великобритании Грейс Джонс умерла в возрасте 112 лет, сообщает "Би-би-си".
Обновлено в 06:45