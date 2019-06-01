Сарри видит Роналду на позиции центрфорвардаSports.ru 08:10

В личной беседе 60-летний специалист рассказал игроку о своих планах на следующий сезон и о том, на какой позиции он видит португальца. Сарри хочет, чтобы Роналду взял на себя роль центрфорварда.

Спорт день за днем

Культура Изможденная Марина Хлебникова набросилась на Алибасова на шоу Малахова Как сообщает «Газета.ру», премьера шоу, в съемках которого приняла участие Хлебникова, состоится вечером в субботу, 22 июня, на канале «Россия 1». Андрей Малахов на этот раз решил собрать в студии коллег и друзей продюсера Бари Алибасова, недавно пережившего отравление.

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Происшествия Крупный пожар вспыхнул в Екатеринбурге Площадь возгорания в екатеринбургском цехе лакокрасочных материалов увеличилась до 2,2 тысяч квадратных метров.

Армия и оружие Трамп отменил приказ о нанесении ударов по Ирану за 10 минут до атаки Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отозвал свой приказ о нанесении ударов по Ирану за 10 минут до запланированной атаки.

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Политика Президент Грузии обсудила протесты с послами США и ЕС Дворец президента посетили послы европейских стран, исполняющий обязанности посла США и руководитель представительства ЕС.

Общество В Башкирии стартовал инвестиционный сабантуй «Зауралье-2019» Сегодня, 22 июня, в Сибае стартовал первый инвестиционный сабантуй «Зауралье-2019». Всего участие в форуме примут около 1200 человек.

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Космос Компания Boeing на месяц перенесла запуск своих кораблей к МКС По сведениям источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли, беспилотный вариант аппарата Starliner отправится на орбиту в середине сентября, а корабль с экипажем на борту – в конец ноября.

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