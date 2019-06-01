Футбол

Сарри видит Роналду на позиции центрфорвардаSports.ru 08:10

В личной беседе 60-летний специалист рассказал игроку о своих планах на следующий сезон и о том, на какой позиции он видит португальца. Сарри хочет, чтобы Роналду взял на себя роль центрфорварда.
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Сарри определил позицию для Роналду

Нева Спорт09:15

Сарри определился с основной позицией Роналду на поле

Спорт день за днем09:18

Сарри видит Роналду на позиции центрфорварда

Sports.ru08:10

СМИ: Сарри посетил яхту Роналду и рассказал португальцу о его новой роли в «Ювентусе»

Sportbox.RU08:12

СМИ: Сарри посетил яхту Роналду и рассказал португальцу о его новой роли в «Ювентусе»

Матч ТВ08:12

Сарри определил основную позицию на поле для Роналду

Чемпионат08:58

Cарри ждет 40 голов от Роналду в новом сезоне

Soccer.ru09:04
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Культура

Изможденная Марина Хлебникова набросилась на Алибасова на шоу Малахова

Как сообщает «Газета.ру», премьера шоу, в съемках которого приняла участие Хлебникова, состоится вечером в субботу, 22 июня, на канале «Россия 1». Андрей Малахов на этот раз решил собрать в студии коллег и друзей продюсера Бари Алибасова, недавно пережившего отравление.
Обновлено в 09:33
Политика

Грузинским авиакомпаниям запретят полеты в Россию

Полеты грузинских авиакомпаний в Россию приостановят с 8 июля, заявили в Минтрансе.
Обновлено в 10:28
Происшествия

Крупный пожар вспыхнул в Екатеринбурге

Площадь возгорания в екатеринбургском цехе лакокрасочных материалов увеличилась до 2,2 тысяч квадратных метров.
Обновлено в 09:57
Армия и оружие

Трамп отменил приказ о нанесении ударов по Ирану за 10 минут до атаки

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отозвал свой приказ о нанесении ударов по Ирану за 10 минут до запланированной атаки.
Обновлено вчера в 09:25
Происшествия

Пенкин подаст в суд на Utair из-за инцидента во «Внуково»

Певец Сергей Пенкин подаст в суд на авиакомпанию Utair из-за инцидента в аэропорту "Внуково", по итогам которого он не смог вылететь в пункт назначения.
Обновлено в 10:19
Политика

Кадыров напомнил, что «от Грозного до Тбилиси всего 200 километров»

Обновлено в 07:50
Политика

Президент Грузии обсудила протесты с послами США и ЕС

Дворец президента посетили послы европейских стран, исполняющий обязанности посла США и руководитель представительства ЕС.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия

В Москве проверят все аттракционы после инцидента в «Сокольниках»

Обновлено в 10:13
Армия и оружие

Сирийская армия сбила беспилотник террористов

Обновлено в 10:10
Происшествия

Назван виновный в накачивании Алибасова психотропными веществами

Обновлено в 10:23
Общество

В Башкирии стартовал инвестиционный сабантуй «Зауралье-2019»

Сегодня, 22 июня, в Сибае стартовал первый инвестиционный сабантуй «Зауралье-2019». Всего участие в форуме примут около 1200 человек.
Обновлено в 04:29
Единоборства

Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга

Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.
Обновлено в 08:16
Политика

На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси

Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:13
Космос

Компания Boeing на месяц перенесла запуск своих кораблей к МКС

По сведениям источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли, беспилотный вариант аппарата Starliner отправится на орбиту в середине сентября, а корабль с экипажем на борту – в конец ноября.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес

Кэти Холмс призналась дочери, что ее отец не Том Круз

Американская актриса Кэти Холмс на день рождения дочери Сури рассказала ей, кто ее настоящий отец.
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников

Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников чрезмерным проявлением сдержанности.
Обновлено в 10:40
Происшествия

В Дагестане в аварии с микроавтобусом пострадали 11 человек

В Бабаюртовском районе Дагестана в результате опрокидывания микроавтобуса пострадали 11 человек.
Обновлено в 10:34
Происшествия

В Петербурге при обрушении лесов пострадали трое рабочих

Обновлено в 07:55
Политика

Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси

Обновлено вчера в 21:13
Шоу-бизнес

Равшана Куркова прокомментировала свою «связь» с женатым режиссером

Известно, что Куркова несколько лет встречалась со Станиславом Румянцевым, но поклонники так и не дождались известия о свадьбе.
Обновлено в 09:09
Здоровье

Минздрав рассказал о статистике смертности от онкологических заболеваний

В Минздраве России рассказали RT о статистике смертности от онкологических заболеваний в прошлом году.
Обновлено вчера в 10:09
Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию на Гран-при Франции

В Франции на трассе "Поль Рикар" завершилась квалификация Формулы-1, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:42
Происшествия

Лидер System of a Down поддержал сестер Хачатурян

Обновлено в 06:21
Политика

Департамент туризма Грузии заверил в безопасности посещения страны

Все местные достопримечательности по-прежнему открыты для посещения.
Обновлено в 03:28
Происшествия

Полицейские изъяли детей из антисанитарных условий в Москве

Обновлено вчера в 15:53
Политика

Кремль назвал условия возобновления полетов в Грузию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости нормализации обстановки в Грузии для снятия запрета на авиасообщение.
Обновлено вчера в 15:08
Армия и оружие

Российский Су-24 пролетел вблизи авианосца Испании в Балтийском море

Обновлено в 06:12
Спорт

Россияне завоевали золото в стрельбе из винтовки на Европейских играх

Обновлено в 09:01
Политика

В России подняли вопрос о судьбе грузинских вин

Российское вино легко заменит грузинские, если его ввоз будет запрещен.
Обновлено в 07:55
Футбол

Ди Франческо возглавил «Сампдорию»

Пресс-служба "Сампдории" сообщает, что Эусебио Ди Франческо стал новым главным тренером команды, как это и ожидалось ранее.
Обновлено в 09:06
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Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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