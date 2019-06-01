Футбол
Сарри видит Роналду на позиции центрфорвардаSports.ru 08:10
В личной беседе 60-летний специалист рассказал игроку о своих планах на следующий сезон и о том, на какой позиции он видит португальца. Сарри хочет, чтобы Роналду взял на себя роль центрфорварда.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 10:48, Вашингтон
Культура
Изможденная Марина Хлебникова набросилась на Алибасова на шоу Малахова
Как сообщает «Газета.ру», премьера шоу, в съемках которого приняла участие Хлебникова, состоится вечером в субботу, 22 июня, на канале «Россия 1». Андрей Малахов на этот раз решил собрать в студии коллег и друзей продюсера Бари Алибасова, недавно пережившего отравление.
Обновлено в 09:33
Политика
Грузинским авиакомпаниям запретят полеты в Россию
Полеты грузинских авиакомпаний в Россию приостановят с 8 июля, заявили в Минтрансе.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Крупный пожар вспыхнул в Екатеринбурге
Площадь возгорания в екатеринбургском цехе лакокрасочных материалов увеличилась до 2,2 тысяч квадратных метров.
Обновлено в 09:57
Армия и оружие
Трамп отменил приказ о нанесении ударов по Ирану за 10 минут до атаки
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отозвал свой приказ о нанесении ударов по Ирану за 10 минут до запланированной атаки.
Обновлено вчера в 09:25
Происшествия
Пенкин подаст в суд на Utair из-за инцидента во «Внуково»
Певец Сергей Пенкин подаст в суд на авиакомпанию Utair из-за инцидента в аэропорту "Внуково", по итогам которого он не смог вылететь в пункт назначения.
Обновлено в 10:19
Политика
Президент Грузии обсудила протесты с послами США и ЕС
Дворец президента посетили послы европейских стран, исполняющий обязанности посла США и руководитель представительства ЕС.
Обновлено вчера в 17:40
Армия и оружие
Сирийская армия сбила беспилотник террористов
Обновлено в 10:10
Общество
В Башкирии стартовал инвестиционный сабантуй «Зауралье-2019»
Сегодня, 22 июня, в Сибае стартовал первый инвестиционный сабантуй «Зауралье-2019». Всего участие в форуме примут около 1200 человек.
Обновлено в 04:29
Единоборства
Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга
Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.
Обновлено в 08:16
Политика
На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси
Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:13
Космос
Компания Boeing на месяц перенесла запуск своих кораблей к МКС
По сведениям источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли, беспилотный вариант аппарата Starliner отправится на орбиту в середине сентября, а корабль с экипажем на борту – в конец ноября.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Кэти Холмс призналась дочери, что ее отец не Том Круз
Американская актриса Кэти Холмс на день рождения дочери Сури рассказала ей, кто ее настоящий отец.
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников
Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников чрезмерным проявлением сдержанности.
Обновлено в 10:40
Происшествия
В Дагестане в аварии с микроавтобусом пострадали 11 человек
В Бабаюртовском районе Дагестана в результате опрокидывания микроавтобуса пострадали 11 человек.
Обновлено в 10:34
Происшествия
В Петербурге при обрушении лесов пострадали трое рабочих
Обновлено в 07:55
Политика
Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси
Обновлено вчера в 21:13
Шоу-бизнес
Равшана Куркова прокомментировала свою «связь» с женатым режиссером
Известно, что Куркова несколько лет встречалась со Станиславом Румянцевым, но поклонники так и не дождались известия о свадьбе.
Обновлено в 09:09
Здоровье
Минздрав рассказал о статистике смертности от онкологических заболеваний
В Минздраве России рассказали RT о статистике смертности от онкологических заболеваний в прошлом году.
Обновлено вчера в 10:09
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию на Гран-при Франции
В Франции на трассе "Поль Рикар" завершилась квалификация Формулы-1, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:42
Происшествия
Лидер System of a Down поддержал сестер Хачатурян
Обновлено в 06:21
Политика
Департамент туризма Грузии заверил в безопасности посещения страны
Все местные достопримечательности по-прежнему открыты для посещения.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Полицейские изъяли детей из антисанитарных условий в Москве
Обновлено вчера в 15:53
Политика
Кремль назвал условия возобновления полетов в Грузию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости нормализации обстановки в Грузии для снятия запрета на авиасообщение.
Обновлено вчера в 15:08
Политика
В России подняли вопрос о судьбе грузинских вин
Российское вино легко заменит грузинские, если его ввоз будет запрещен.
Обновлено в 07:55
Футбол
Ди Франческо возглавил «Сампдорию»
Пресс-служба "Сампдории" сообщает, что Эусебио Ди Франческо стал новым главным тренером команды, как это и ожидалось ранее.
Обновлено в 09:06