Футбол
Сарри видит Роналду на позиции центрфорвардаSports.ru 08:10
В личной беседе 60-летний специалист рассказал игроку о своих планах на следующий сезон и о том, на какой позиции он видит португальца. Сарри хочет, чтобы Роналду взял на себя роль центрфорварда.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:22, Вашингтон
Армия и оружие
Ми-28 показал новейшую фигуру высшего пилотажа
Обновлено в 11:57
Политика
МИД потребовал обеспечить безопасность российских журналистов в Грузии
МИД России потребовал от грузинских властей обеспечить безопасность журналистов, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 12:14
Армия и оружие
Сирийская армия сбила беспилотник террористов
Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес
Алена Шишкова рассказала об отношениях с Анастасией Решетовой
Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, Алена Шишкова, которая родила ему дочь, приподняла завесу тайны над отношениями с его нынешней пассией – Анастасией Решетовой.
Обновлено в 05:43
Путешествия
АТОР объяснила порядок возврата денег за туры в Грузию
Туристы, купившие путевку в Грузию, могут требовать полного возврата денежных средств.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля
Президент РФ Владимир Путин в 78-ю годовщину нападения гитлеровских войск на СССР почтил память павших в Великой Отечественной войне советских воинов, возложив венок к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата.
Обновлено в 05:35
Политика
Президент Грузии обвинила Россию в беспорядках в Тбилиси
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации беспорядков в Тбилиси.
Обновлено вчера в 00:30
Происшествия
На берегу реки в Москве нашли мертвого младенца
В Москве прохожие, гулявшие вдоль берега реки Норишка на севере столицы, обнаружили страшную находку — тело новорожденного младенца со следами пуповины.
Обновлено в 11:52
Единоборства
Валуев заявил о смертельной опухоли мозга
Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием.
Обновлено в 03:16
Игры
Steam распродаёт Mortal Kombat 11 и Tomb Raider с большими скидками
Сервис дистрибуции игр Steam объявил о начале очередной акции: со скидками до 85% распродаются игры серий Mortal Kombat (в том числе последняя часть), Injustice, Tomb Raider и многих других.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Швеция объявила в розыск сбежавшего с детьми россиянина
Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который покинул королевство и направился в Польшу с тремя детьми.
Обновлено в 11:58
Автоспорт
Квят на «Гран-при Франции» стартует предпоследним
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят стартует 19-м на "Гран-при Франции".
Обновлено в 10:38
Космос
Curiosity запечатлел загадочную белую вспышку на Марсе
Обновлено в 09:44
Авто
Тест Chery Tiggo 7 и Geely Emgrand X7 — в погоне за репутацией
Emgrand X7 представляет очень перспективный китайский бренд, работающий в кооперации с Volvo.
Обновлено в 07:36
Политика
Посол ФРГ заявил о фатальных последствиях признания Крыма частью РФ
Завершающий свою миссию посол Германии в РФ Рюдигер фон Фрич заявил, что Берлин не должен отказываться от своей позиции по вопросу принадлежности Крыма.
Обновлено в 06:06
Политика
Трамп заявил о подготовке новых санкций против Ирана
США разрабатывают новые санкции в отношении Ирана, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 11:17
Шоу-бизнес
Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»
Обновлено в 11:36
Происшествия
В Москве трое детей выпали с аттракциона
Обновлено в 07:06
Общество
Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда
Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.
Обновлено вчера в 04:03
Общество
В Минобороны раскрыли потери Советской армии при освобождении Польши
Более 477 тысяч советских военных погибли при освобождении Польши в 1944-1945 годах, рассказал начальник Центрального архива Минобороны Игорь Пермяков в эфире радио "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:00
Происшествия
Массовая драка призывников в Татарстане попала на видео
Обновлено в 08:49
Происшествия
Крупный пожар возник в цеху лакокрасочных материалов в Екатеринбурге
Возгорание произошло в цеху лакокрасочных материалов, который расположен на улице Труда. Площадь пожара составляет 600 кв. метров.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Дудь поддержал находящихся под следствием сестер Хачатурян
Обновлено вчера в 14:22
Футбол
Тарасов перенес операцию и выбыл на два месяца
Обновлено в 10:45
Политика
В Иране казнен американский шпион
В Иране приведен в исполнение смертный приговор в отношении сотрудника оборонного сектора страны, сотрудничавшего с ЦРУ.
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников
Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников чрезмерным проявлением сдержанности.
Обновлено в 10:40
Футбол
«Все мои мысли с ЦСКА. И всегда были здесь». Алан Дзагоев остается
В течение прошлого сезона Виктор Гончаренко много раз повторял, что ЦСКА не хватало именно Дзагоева (последние полгода полузащитник пропустил из-за травмы «крестов»).
Обновлено в 09:00
Политика
В Петербурге началась проверка видео о поддельных подписях за Беглова
Петербургская полиция проверяет видео о возможных фальсификациях подписей в поддержку исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова.
Обновлено в 09:44
Происшествия
В Москве прошли задержания в общественном пространстве «Яма»
Обновлено вчера в 16:10