Футбол
Сарри видит Роналду на позиции центрфорвардаSports.ru 08:10
В личной беседе 60-летний специалист рассказал игроку о своих планах на следующий сезон и о том, на какой позиции он видит португальца. Сарри хочет, чтобы Роналду взял на себя роль центрфорварда.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:27, Ашберн
Происшествия
Конфликт Алибасова и Мухиной попал на видео
Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес
Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»
Обновлено в 11:36
Политика
Путин признался, куда пошли деньги обманутых стариков
Президент отметил, что говорит об этой теме «с болью в сердце». Но при этом министр не может получать те же деньги, что и рядовой сотрудник.
Обновлено в 16:30
Политика
Протестующие в Тбилиси направились к офису правящей партии
Обновлено в 17:28
Футбол
Бразилия разгромила Перу на Кубке Америки
В Сан-Паулу завершился матч третьего тура группового этапа Кубка Америки 2019 года между Бразилией и Перу, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:55
Политика
В Китае объяснили отказ Трампа бомбить Иран «эффектом Путина»
Президент США Дональд Трамп передумал наносить военный удар по Ирану из-за «эффекта (президента РФ Владимира) Путина».
Обновлено в 10:57
Политика
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено в 14:50
Политика
Полеты в Россию авиакомпаниям из Грузии запретят с 8 июля
Минтранс РФ с 8 июля вводит запрет на полеты грузинских авиакомпаний в РФ, российским перевозчикам также запрещено летать в Тбилиси и курорты страны.
Обновлено в 11:56
Политика
Саакашвили обвинил россиян в крайней наглости
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала "112 Украина" обвинил россиян в "наглости", дошедшей до крайней степени.
Обновлено в 17:55
Происшествия
Полиция задержала участника пикета в защиту журналиста в Махачкале
Полиция в Махачкале задержала местного журналиста Шамиля Абашилова во время серии одиночных пикетов в поддержку коллеги Абдулмумина Гаджиева, отправленного в СИЗО за якобы «финансирование терроризма».
Обновлено в 08:19
Армия и оружие
МИД ответил на заявление США об «угрозе российского ядерного удара»
МИД прокомментировал заявления США об "угрозе российского ядерного удара" по американской территории.
Обновлено в 11:15
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Происшествия
На Волге загорелся следовавший из Москвы теплоход
Обновлено в 17:22
Политика
В Тбилиси напали на съемочную группу телеканала «Россия 24»
В Тбилиси националисты напали на съемочную группу телеканала "Россия 24" и пытались избить корреспондента и оператора, сообщается на портале Вести.ru.
Обновлено в 09:53
Общество
Минпромторг придумал, как справиться с недоливом бензина на АЗС
По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, предлагается введение контрольной закупки топлива на АЗС, а также информирование, в том числе через СМИ, о выявленных нарушениях.
Обновлено в 09:52
Общество
Ilta-Sanomat (Финляндия): в финских домах с советскими военнопленными обычно обращались хорошо (Ilta-Sanomat)
С советскими военнопленными, занятыми у финнов на сельскохозяйственных работах, часто обращались лучше, чем предписывали строгие правила.
Обновлено в 17:01
Авто
УАЗ показал неизвестные версии «Хантера»
Baijah Taigah выпускались в самых разных исполнениях: от хорошо знакомой нам экспедиционной версии до кабриолета и даже специальной модификации для нужд миротворцев ООН.
Обновлено в 14:38
Политика
Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Обновлено в 17:42
Происшествия
В Кривом Роге мужчина бросил гранату в прохожего
"На одной из остановок общественного транспорта в Центрально-Городском районе произошел конфликт между мужчинами, в ходе которого один из них применил предмет, похожий на гранату РГД-5, в результате чего пострадал гражданин 1987 г. р.", - сообщили в полиции.
Обновлено в 11:43
Культура
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Обновлено в 17:41
Общество
Инспекторам ГИБДД могут разрешить лишать водительских прав без суда
Еще одно предложение касается расширения полномочий инспекторов ГИБДД. Им хотят разрешить ограничивать действие водительских прав без суда.
Обновлено вчера в 02:36
Общество
Японские авиакомпании изменили маршруты из-за извержения на Курилах
Авиакомпании Японии изменили маршруты своих полетов в связи с извержением вулкана Райкоке на Курильских островах, сообщает NHK.
Обновлено в 11:30
Единоборства
Валуев сообщил о лечении опухоли головного мозга
Николай Валуев рассказал, что продолжает лечение из-за опухоли мозга, в 2010 году вынудившей его завершить спортивную карьеру.
Обновлено в 06:37
Гаджеты
В Китае началось производства восьмиядерного процессора Zhaoxin KX-6000, соответствующего по производительности Intel Core i5-7400
Еще во время анонса говорилось о том, что производительность этого CPU соответствует производительности Intel Core i5 седьмого поколения, а сейчас стало известно, о какой именно модели CPU Intel шла речь – Core i5-7400.
Обновлено в 15:39
Гаджеты
OPPO выпустит производительный смартфон Find Y
Обновлено в 09:58
Политика
В Москве пройдет очередной митинг против фабрикации уголовных дел и в поддержку журналиста Ивана Голунова
Грядущая столичная акция в поддержку Голунова является уже третьей по счету.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова начала экономить на гостиницах и авиаперелетах
Фото: Анастасия Волочкова с Николаем Челноковым в шоу "Клоун и балерина" в Анапе Пока неизвестно, будет ли продолжен тур по России, хотя есть большая вероятность того, что и в других городах пройдет показ этого шоу.
Обновлено в 03:12
Политика
В Иране казнили шпионившего в пользу США
В Иране был приведен в исполнение смертный приговор в отношении сотрудника оборонного сектора страны, который сотрудничал с ЦРУ, сообщили в судебной организации ВС Ирана.
Обновлено в 11:23