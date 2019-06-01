Футбол

Сарри видит Роналду на позиции центрфорвардаSports.ru 08:10

В личной беседе 60-летний специалист рассказал игроку о своих планах на следующий сезон и о том, на какой позиции он видит португальца. Сарри хочет, чтобы Роналду взял на себя роль центрфорварда.
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Сарри изменит позицию Роналду. Это будет уже не тот Криштиану, которого вы знаете

Sport24.ru13:30

Сарри видит Роналду на позиции центрфорварда

Sports.ru08:10

Сарри определился с основной позицией Роналду на поле

Спорт день за днем09:18

Сарри определил основную позицию на поле для Роналду

Чемпионат08:58

СМИ: Сарри посетил яхту Роналду и рассказал португальцу о его новой роли в «Ювентусе»

Матч ТВ08:12

Сарри определил позицию для Роналду

Нева Спорт09:15

Cарри ждет 40 голов от Роналду в новом сезоне

Soccer.ru09:04
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Происшествия

Конфликт Алибасова и Мухиной попал на видео

Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес

Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»

Обновлено в 11:36
Политика

Путин признался, куда пошли деньги обманутых стариков

Президент отметил, что говорит об этой теме «с болью в сердце». Но при этом министр не может получать те же деньги, что и рядовой сотрудник.
Обновлено в 16:30
Политика

Протестующие в Тбилиси направились к офису правящей партии

Обновлено в 17:28
Футбол

Бразилия разгромила Перу на Кубке Америки

В Сан-Паулу завершился матч третьего тура группового этапа Кубка Америки 2019 года между Бразилией и Перу, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:55
Политика

В Китае объяснили отказ Трампа бомбить Иран «эффектом Путина»

Президент США Дональд Трамп передумал наносить военный удар по Ирану из-за «эффекта (президента РФ Владимира) Путина».
Обновлено в 10:57
Политика

Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено в 14:50
Политика

Полеты в Россию авиакомпаниям из Грузии запретят с 8 июля

Минтранс РФ с 8 июля вводит запрет на полеты грузинских авиакомпаний в РФ, российским перевозчикам также запрещено летать в Тбилиси и курорты страны.
Обновлено в 11:56
Политика

Саакашвили обвинил россиян в крайней наглости

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала "112 Украина" обвинил россиян в "наглости", дошедшей до крайней степени.
Обновлено в 17:55
Происшествия

Полиция задержала участника пикета в защиту журналиста в Махачкале

Полиция в Махачкале задержала местного журналиста Шамиля Абашилова во время серии одиночных пикетов в поддержку коллеги Абдулмумина Гаджиева, отправленного в СИЗО за якобы «финансирование терроризма».
Обновлено в 08:19
Армия и оружие

МИД ответил на заявление США об «угрозе российского ядерного удара»

МИД прокомментировал заявления США об "угрозе российского ядерного удара" по американской территории.
Обновлено в 11:15
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Происшествия

На Волге загорелся следовавший из Москвы теплоход

Обновлено в 17:22
Политика

В Тбилиси напали на съемочную группу телеканала «Россия 24»

В Тбилиси националисты напали на съемочную группу телеканала "Россия 24" и пытались избить корреспондента и оператора, сообщается на портале Вести.ru.
Обновлено в 09:53
Общество

Минпромторг придумал, как справиться с недоливом бензина на АЗС

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, предлагается введение контрольной закупки топлива на АЗС, а также информирование, в том числе через СМИ, о выявленных нарушениях.
Обновлено в 09:52
Общество

Ilta-Sanomat (Финляндия): в финских домах с советскими военнопленными обычно обращались хорошо (Ilta-Sanomat)

С советскими военнопленными, занятыми у финнов на сельскохозяйственных работах, часто обращались лучше, чем предписывали строгие правила.
Обновлено в 17:01
Авто

УАЗ показал неизвестные версии «Хантера»

Baijah Taigah выпускались в самых разных исполнениях: от хорошо знакомой нам экспедиционной версии до кабриолета и даже специальной модификации для нужд миротворцев ООН.
Обновлено в 14:38
Политика

Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Обновлено в 17:42
Происшествия

В Кривом Роге мужчина бросил гранату в прохожего

"На одной из остановок общественного транспорта в Центрально-Городском районе произошел конфликт между мужчинами, в ходе которого один из них применил предмет, похожий на гранату РГД-5, в результате чего пострадал гражданин 1987 г. р.", - сообщили в полиции.
Обновлено в 11:43
Происшествия

Певец Сергей Пенкин решил подать в суд на авиакомпанию Utair

Обновлено в 13:19
Культура

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

Обновлено в 17:41
Общество

Инспекторам ГИБДД могут разрешить лишать водительских прав без суда

Еще одно предложение касается расширения полномочий инспекторов ГИБДД. Им хотят разрешить ограничивать действие водительских прав без суда.
Обновлено вчера в 02:36
Общество

Японские авиакомпании изменили маршруты из-за извержения на Курилах

Авиакомпании Японии изменили маршруты своих полетов в связи с извержением вулкана Райкоке на Курильских островах, сообщает NHK.
Обновлено в 11:30
Единоборства

Валуев сообщил о лечении опухоли головного мозга

Николай Валуев рассказал, что продолжает лечение из-за опухоли мозга, в 2010 году вынудившей его завершить спортивную карьеру.
Обновлено в 06:37
Гаджеты

В Китае началось производства восьмиядерного процессора Zhaoxin KX-6000, соответствующего по производительности Intel Core i5-7400

Еще во время анонса говорилось о том, что производительность этого CPU соответствует производительности Intel Core i5 седьмого поколения, а сейчас стало известно, о какой именно модели CPU Intel шла речь – Core i5-7400.
Обновлено в 15:39
Гаджеты

OPPO выпустит производительный смартфон Find Y

Обновлено в 09:58
Политика

В Москве пройдет очередной митинг против фабрикации уголовных дел и в поддержку журналиста Ивана Голунова

Грядущая столичная акция в поддержку Голунова является уже третьей по счету.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова начала экономить на гостиницах и авиаперелетах

Фото: Анастасия Волочкова с Николаем Челноковым в шоу "Клоун и балерина" в Анапе Пока неизвестно, будет ли продолжен тур по России, хотя есть большая вероятность того, что и в других городах пройдет показ этого шоу.
Обновлено в 03:12
Политика

Кадыров напомнил, что «от Грозного до Тбилиси всего 200 километров»

Обновлено в 07:50
Политика

В Иране казнили шпионившего в пользу США

В Иране был приведен в исполнение смертный приговор в отношении сотрудника оборонного сектора страны, который сотрудничал с ЦРУ, сообщили в судебной организации ВС Ирана.
Обновлено в 11:23
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Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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