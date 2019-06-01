Футбол
Сарри видит Роналду на позиции центрфорвардаSports.ru 08:10
В личной беседе 60-летний специалист рассказал игроку о своих планах на следующий сезон и о том, на какой позиции он видит португальца. Сарри хочет, чтобы Роналду взял на себя роль центрфорварда.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:57, Вашингтон
Происшествия
МВД Грузии возбудило дело из-за нападения на журналистов «России 24»
Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по факту нападения на съёмочную группу телеканала «Россия 24» в Тбилиси.
Обновлено в 12:36
Здоровье
Онкобольным тюменцам откладывают терапию из-за отсутствия лекарств
Онкобольным жителям Тюмени откладывают на длительный срок терапию из-за отсутствия лекарств, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Дудь поддержал находящихся под следствием сестер Хачатурян
Обновлено вчера в 14:22
Политика
Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России
Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес
Савичева не смогла приехать к маме в день ее рождения
22 июня день рождения празднует мама Савичевой Светлана Анатольевна.
Обновлено в 12:07
Политика
Симоньян ответила грузинскому президенту на негативное высказывание в адрес России
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с заявлением, что интерес во внутреннем противостоянии на территории кавказского государства якобы проявляет Москва.
Обновлено в 10:44
Футбол
«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира
Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
Обновлено в 13:41
Наука
Тюлени научились напевать мелодию из «Звёздных войн»
Учёные отслеживали, какие звуки тюлени могут издавать от природы, а затем учили их копировать новые звуки, сообщает СNN.
Обновлено вчера в 19:29
Армия и оружие
Иранские военные показали сбитый американский беспилотник
Генерал-майор КСИР Хосейн Салами подтвердил уничтожение американского шпионского беспилотника в районе южного побережья Ирана.
Обновлено вчера в 07:30
Шоу-бизнес
Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»
Обновлено в 11:36
Путешествия
Названы самые дорогие для путешествий на поезде города
Дорогую покупку железнодорожных билетов сделали и путешественники, которые проехали на поезде через всю Россию - от Москвы до Владивостока на поезде пара туристов из-за рубежа прокатилась за 90 тысяч рублей.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие
Танковый взвод Т-72Б3 впервые примет участие в показе техники на форуме «Армия-2019»
Танковый взвод Т-72Б3 в новой комплектации впервые будет задействован в динамическом показе техники в рамках форума «Армия-2019».
Обновлено в 10:09
Армия и оружие
Глава Военного комитета ЕС едет в Донбасс
Глава Военного комитета Евросоюза генерал Клаудио Грациано заявил, что собирается посетить самопровозглашенные ДНР И ЛНР.
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич облюбовала морковный Железный трон
Обновлено в 11:55
Происшествия
Бастрыкин поручил СК взять на контроль дело журналиста из Иванова
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ГСУ СК по Москве взять на контроль ход расследования уголовного дела по факту превышения должностных полномочий полицейских в отношении ивановского журналиста Андрея Евгеньева и московского студента Никиты Михеенко.
Обновлено в 08:28
Единоборства
Валуев заявил о смертельной опухоли мозга
Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес
Госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина
Народная артистка России Лидия Федосеева-Шукшина в ночь на субботу перенесла несколько приступов астмы и была доставлена в клинику.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Сбежавшего из Швеции с тремя детьми россиянина объявили в розыск
Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который забрал из приемной семьи трех своих детей и вывез их в Польшу.
Обновлено в 12:51
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию этапа «Формулы-1» во Франции
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Франции.
Обновлено в 10:28
Кино
Звезда «Мира Дикого Запада» сыграет в «Противостоянии» Стивена Кинга
Как утверждает издание Deadline, главную роль исполнит звезда вселенной "Люди Икс" и сериала "Мир дикого запада" Джеймс Мэрсден.
Обновлено в 05:21
Политика
В Грузии ответили на ультиматум Кадырова про «200 км до Тбилиси»
Рамзан Кадыров заявил, что обеспокоен событиями, которые в настоящее время происходят в Грузии и напомнил грузинам, что "до Тбилиси всего 200 км".
Обновлено в 10:53
Происшествия
В зоне «ООС» полковник ВСУ забил до смерти подчиненную
Командование операции оккупационных сил возбудило уголовное дело на полковника, который в приступе ярости забил женщину-военнослужащую.
Обновлено в 08:06
Политика
Грузинский банкир предложил платить за украинских туристов
Учредитель крупнейшего грузинского банка ТВС Мамука Хазарадзе заявил, что готов оплатить десять чартеров грузинских авиакомпаний из Киева в Тбилиси, чтобы завезти украинских туристов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 12:45
Футбол
«Спартак» забил семь мячей и одержал победу над «Сочи»
Московский "Спартак" одержал победу над командой "Сочи" в товарищеском матче, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:39
Авто
Представлен ТОП-5 советов по сохранению прохлады в авто жарким летом
Владельцы автомобилей с кожаным салоном прекрасно знают, как долго может удерживать жар такого рода отделка.
Обновлено в 01:12
Политика
Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным
Обновлено вчера в 04:44
Культура
Бойкотирующая Россию София Ротару едет в Витебск к Лукашенко
Обновлено в 01:30
Политика
Не менее 52 человек пострадали в ходе протестов в Грузии
Обновлено 20 июня в 17:07
Политика
Департамент туризма Грузии заверил в безопасности посещения страны
Все местные достопримечательности по-прежнему открыты для посещения.
Обновлено в 03:28