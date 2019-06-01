Сарри видит Роналду на позиции центрфорвардаSports.ru 08:10

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Политика Минтранс приостановит полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ На территорию Российской Федерации уже с 8 июля текущего года будут приостановлены полеты грузинских авиакомпаний.

Общество Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.

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