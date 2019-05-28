Футбол
Сарри ушел с тренировки «Челси» из-за ссоры игроковГазета.Ru 15:26
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри ушел с тренировки команды из-за ссоры двух футболистов - защитника Давида Луиса и форварда Гонсало Игуаина, сообщает РИА "Новости".
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