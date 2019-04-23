Футбол

Сарри удалили в концовке матча «Челси» – «Бернли»Бомбардир.ру вчера в 17:15

Челси — Бернли
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Стэмфорд Бридж»
8′
Джеффри Хендрик
Н'Голо Канте
12′
Гонсало Игуаин
14′
24′
Эшли Барнс
32′
Томас Хитон
Каллум Хадсон-Одои
Педро Родригес
41′
Н'Голо Канте
Матео Ковачич
46′
Гонсало Игуаин
Оливье Жиру
77′
Педро Родригес
90′+2′
Матео Ковачич
90′+4′
"Челси" потерял очки в домашнем матче 35-го тура АПЛ, сыграв вничью с "Бернли" – 2:2. Главный тренер лондонцев Маурицио Сарри был удален в концовке встречи. Итальянский специалист высказывал претензии судьям, он был недоволен тем, что игроки «Бернли» умышленно тянули время.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Daily Mail: Сарри со скамейки «Бернли» назвали «сраным итальяшкой»

Sports.ru06:25

СМИ: Сарри оскорбили перед удалением во время матча с «Бернли»

Матч ТВ07:50

Тренерский штаб «Бёрнли» оскорблял Сарри во время матча

Чемпионат07:08

«Сраный итальянец». В матче с «Бернли» Сарри оскорбили со скамейки соперника

Бомбардир.ру07:30

Тренеры «Бернли» называли Сарри «сраным итальяшкой». Фанаты «Наполи» зовут его обратно

Sport24.ru10:45

Тренер «Челси» отказался общаться со СМИ после ничьи с «Бернли»

Газета.Ru01:24

Джанфранко Дзола: Сарри разочарован игрой с «Бернли» и своим удалением

Советский спортвчера в 19:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 13:15, Ашберн
Общество

КС Латвии одобрил перевод русских школ на латышский язык

Конституционный суд (КС) Латвии признал соответствующим главному закону страны решение о переводе школ национальных меньшинств, в том числе русских, на латышский язык обучения.
Обновлено в 05:24
Общество

Минпросвещения предложило разделить учителей на старших и ведущих

Минпросвещения подготовило и опубликовало проект постановления о введении в школах двух новых должностей — старший учитель и ведущий учитель .
Обновлено в 11:51
Армия и оружие

В Москве почтили память начальника нелегальной разведки КГБ СССР Дроздова

Торжественная церемония, посвященная памяти легендарного советского разведчика, начальника нелегальной разведки КГБ СССР и создателя спецназа внешней разведки "Вымпел" Юрия Дроздова, прошла во вторник в Москве в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
Обновлено в 13:07
Армия и оружие

Носитель «Посейдона» спущен на воду

Атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 «Белгород» спущена на воду в «Севмаше» (Северодвинск), сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:54
Общество

ГИБДД выступила против деления водителей на профессионалов и любителей

ГИБДД России выступает против предложения Министерства транспорта разделить водителей на профессионалов и любителей.
Обновлено в 04:36
Транспорт

В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах

Обновлено в 10:24
Гаджеты

Xiaomi представила электровелосипед с запасом хода в 120 километров

Xiaomi HIMO electric bicycle T1 сейчас доступен только на платформе коллективного финансирования Xiaomi, и его цена составляет $445.
Обновлено в 11:50
Происшествия

Собор Парижской Богоматери накроют брезентом для защиты от дождя

Брезентом Собор Парижской Богоматери накроют лишь на некоторое время.
Обновлено в 11:12
Авто

Haval сертифицировал кроссовер F7 для России

Компания Haval сертифицировала новый кроссовер F7 для российского рынка, получив на него одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Обновлено в 10:03
Политика

ЦИК объявил о победе Зеленского на выборах президента Украины

Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес

Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП

Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено в 12:45
Политика

В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе

Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия

Могилу Евгения Осина восстановили после возгорания

Сотрудники ГБУ "Ритуал" восстановили и благоустроили могилу Евгения Осина на Троекуровском кладбище после возгорания, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе организации.
Обновлено в 12:30
Кино

«Я плакал пять-шесть раз»: первые отзывы о финальных «Мстителях»

Зрители плакали, снова смеялись и снова плакали. Накануне Крис Эванс признался, что во время просмотра «Финала» плакал шесть раз.
Обновлено в 04:38
Экономика

Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей

Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Происшествия

В Казани при пожаре в жилом доме погибли три человека

В Кировском районе Казани при пожаре в одном из жилых домов погибли три человека.
Обновлено в 12:15
Энергетика

Белоруссия хочет отказаться от российской нефти

В правительстве Белоруссии признают, что пока российская нефть остается более дешевым сырьем, однако в условиях, когда Россия отказалась компенсировать Белоруссии потери от налогового маневра в нефтяной сфере, цена российской нефти будет постепенно приближаться к мировой.
Обновлено в 12:11
Здоровье

Известная блогер своими советами едва не убила своих пациентов

Известная блогер своими советами едва не убила своих пациентов Блогер Елена Корнилова дает опасные советы.
Обновлено в 07:46
Культура

Более 5 млн человек приняли участие в акции «Библионочь» в России

Более 5 млн человек стали участниками социально-культурной акции "Библионочь", которая прошла во всех регионах России с 20 на 21 апреля, сообщается во вторник на сайте Минкультуры РФ.
Обновлено в 12:45
Политика

Путин наградил Усманова и расписался на глобусе

Обновлено в 11:45
Политика

В Верховной раде собирают подписи за отставку спикера Андрея Парубия

В Верховной раде Украины инициировали сбор подписей для снятия с должности главы парламента Андрея Парубия.
Обновлено в 09:28
Происшествия

В Париже вспыхнул пожар возле Версаля

Обновлено в 12:58
Происшествия

В Москве из-за взрыва электросамоката в доме образовалась трещина

Обновлено в 12:22
Общество

На месте судебного квартала в Петербурге появится Арт-парк

Владимир Путин инициативу Александра Беглова поддержал Теперь на этом месте появится Арт-парк - новый многоуровневый комплекс, сочетающий в себе парк, лаборатории и мастерские, кинотеатр, художественные галереи, арт-биржи и гастрономический кластер.
Обновлено в 10:17
Происшествия

В Германии пациентка очнулась после 27 лет комы

Обновлено в 10:24
Общество

Бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети совместного имущества

Обновлено в 11:03
Политика

Во Владивосток доставили бронированный лимузин Ким Чен Ына

Сегодня, 23 апреля, во Владивосток доставили бронированный лимузин северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Обновлено в 04:05
Политика

Пашинян дал Зеленскому советы по общению с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, как новому президенту Украины Владимиру Зеленскому следует выстраивать отношения с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:50
Политика

Украинские социалисты хотят национализировать Roshen

Глава украинской социалистической партии Илья Кива призвал национализировать киевскую кондитерскую фабрику, которая принадлежит Петру Порошенко.
Обновлено в 11:24
Армия и оружие

Сержанты США оказались не подготовлены к ведению ближнего боя

В результате сержантам не достает навыков ведения ближнего боя.
Обновлено в 10:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное