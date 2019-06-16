Футбол

Сарри официально стал главным тренером «Ювентуса»Вести.Ru 09:49

На посту главного тренера самого титулованного клуба Италии Сарри сменил Массимилиано Аллегри, покинувшего команду после прошедшего чемпионата. Главной задачей нового наставника "Ювентуса" станет победа в Лиге чемпионов-2020.
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