Футбол
Сарри официально стал главным тренером «Ювентуса»Вести.Ru 09:49
На посту главного тренера самого титулованного клуба Италии Сарри сменил Массимилиано Аллегри, покинувшего команду после прошедшего чемпионата. Главной задачей нового наставника "Ювентуса" станет победа в Лиге чемпионов-2020.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:04, Вашингтон
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