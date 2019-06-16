Футбол

Сарри стал главным тренером «Ювентуса»Газета.Ru 09:35

Итальянский специалист Маурицио Сарри возглавил туринский "Ювентус", сообщает ТАСС. Об этом проинформировала пресс-служба итальянской команды. Сарри сменил на посту Массимилиано Аллегри, под руководством которого "Ювентус" стал чемпионом Италии в прошедшем сезоне.
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Болтон заявил, что Венесуэла заключила с Россией оборонный контракт

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Опубликована предсмертная записка Станислава Говорухина к жене

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Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына

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Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
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