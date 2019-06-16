Футбол
Сарри стал главным тренером «Ювентуса»Газета.Ru 09:35
Итальянский специалист Маурицио Сарри возглавил туринский "Ювентус", сообщает ТАСС. Об этом проинформировала пресс-служба итальянской команды. Сарри сменил на посту Массимилиано Аллегри, под руководством которого "Ювентус" стал чемпионом Италии в прошедшем сезоне.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 16:04, Вашингтон
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Обновлено вчера в 18:31
Игры
Отсутствием Sony на Е3 поставили под сомнение актуальность победы издателей на выставке
По мнению некоторых игровых журналистов, отсутствие компании на выставке не позволяет ответить на вопрос, кто на самом деле победил на выставке.
Обновлено в 14:12
Футбол
Поляки обыграли сборную Бельгии в матче молодежного чемпионата Европы
Сборная Польши одержала волевую победу над сверстниками из Бельгии в первом матче группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Обновлено в 14:33
Технологии
Видео с ответом робота на издевательства людей появилось в Сети
Обновлено вчера в 12:13
Происшествия
В Крыму погиб спортсмен из Мурманска
Обновлено в 06:00
Спорт
Власти Москвы потратили почти 40 млн руб. на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек
Власти Москвы потратили почти 40 миллионов рублей на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек.
Обновлено в 07:31
Политика
В Аргентине начали восстанавливать подачу электричества
Сбой в системе энергоснабжения в воскресенье утром оставил Аргентину и Уругвай без электричества, в Уругвае энергоснабжение начало восстанавливаться.
Обновлено в 09:17
Политика
В Польше раскритиковали Дуду за слова о превосходстве над русскими
"Дуда пытается убедить Трампа в том, что США вполне могут рассчитывать на сражение с русскими до последнего поляка, и в этом самопожертвовании собственным населением Дуда готов идти до конца, ведь он смелый парень, что, как ему кажется, должно понравиться Трампу", - отметил эксперт.
Обновлено в 09:50
Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык»
Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.
Обновлено в 13:53
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл выложили в Сеть фото сына в День отца
День отца отмечается в третье воскресенье июня не только в России, но и в Великобритании.
Обновлено в 15:50
Гаджеты
Слайдер Xiaomi Mi Mix 3 серьезно подешевел до 332 долларов
Подешевеет ли устройство на российском рынке сейчас неизвестно.
Обновлено в 15:08
Армия и оружие
ВСУ обстреливают территорию аэропорта. Идёт бой — Безсонов
ВСУ обстреливает территорию аэропорта.
Обновлено в 15:44
Происшествия
Момент ДТП с 8 погибшими под Воронежем попал на видео
Полиция предоставила видео момента лобового столкновения автомобиля Ford Focus и микроавтобуса Volkswagen Transporter в Хохольском районе, при котором погибли восемь человек и пострадала десятилетняя девочка, в субботу, 15 июня.
Обновлено в 09:59
Общество
Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве
В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено в 08:37
Общество
К прямой линии с Путиным поступило почти 600 тысяч обращений
Почти 600 тысяч обращений поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным по состоянию на 15.00 16 июня, сообщили в эфире телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные колл-центров.
Обновлено в 12:06
Происшествия
Названа предполагаемая причина взрыва в центре Киева
Взрыв прогремел вечером в субботу, 15 июня, в Шевченковском районе Киева. Причиной взрыва на улице Тургеневской мог стать бытовой газ.
Обновлено вчера в 18:16
Музыка
Умер барабанщик группы «Машина времени» Остроумов
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес
Ведущий программы «Мир наизнанку» женился на «Мисс Украина-2016»
Ранее автор программы «Мир наизнанку» не афишировал свои отношения. Однако накануне в его профиле появилось фото с возлюбленной.
Обновлено в 14:21
Политика
Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина
Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
В Дагестане детей кормили пальмовым маслом вместо сливочного
В ходе проведения совместно с УФСБ РФ по республике Дагестан оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в период с 2016 по 2018 годы под видом сливочного масла в школьные и дошкольные образовательные учреждение осуществлялась поставки продукта с наличием пальмового масла, вредного для организма и значительно дешевого по стоимости.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес
С банковского счёта Жанны Фриске исчезло 20 миллионов рублей
Отец Жанны Фриске рассказал об исчезновении с банковского счёта певицы 20 миллионов рублей.
Обновлено в 06:30
Политика
В ДНР установили организаторов убийства Захарченко
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) установили организаторов убийства первого главы ДНР Александра Захарченко.
Обновлено в 15:51
Футбол
«Динамо» забило 11 мячей в ворота словенского «Дравограда»
Обновлено в 13:59
Политика
В Уфу на форум по безопасности приедет представитель США
По словам заместителя секретаря Совбеза РФ, США не участвовали в форуме в последние годы Приезд одного из представителей Совета национальной безопасности США ожидается в Уфе с 18 по 20 июня, сообщил в интервью "Российской газете" заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов.
Обновлено в 13:37