Футбол
Сарри сравнил «Наполи» с бывшей женойСпорт-Экспресс 09:17
Галвный тренер "Челси" Маурицио Сарри признался, что практически не спит в последние годы и чувствует себя чужим в Италии, потому что редко бывает дома, сообщает Vanity Fair.
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Происшествия
Бари Алибасова госпитализировали
Обновлено в 14:58
Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.
Обновлено в 16:07
Кино
Мединский назвал законным вырезание сцен из фильма «Рокетмен»
Глава министерства культуры РФ Владимир Мединский прокомментировал удаление ряда провокационных сцен из фильма «Рокетмен», посвященного жизни и творчеству музыканта Элтона Джона.
Обновлено в 16:47
Происшествия
Пенсионерка погибла под колесами поезда метро в Москве
Ранее сообщалось, что восемнадцатилетний молодой человек упал на путь на станции метро "Арбатская" в Москве перед приходящим поездом и смог выжить.
Обновлено в 17:25
Хоккей
Агент: Дацюк с большой вероятностью перейдет в «Автомобилист»
Российский хоккеист Павел Дацюк с большой долей вероятности продолжит карьеру в екатеринбургском "Автомобилисте", сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.
Обновлено в 17:45
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC
Российский чемпион легкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с промоушеном, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:16
Музыка
Jay-Z стал первым рэпером, заработавшим более $1 млрд
Forbes проинформировал о том, что американский рэпер Jay-Z стал первым хип-хоп артистом, чье состояние превысило $1 млрд.
Обновлено вчера в 15:46
Энергетика
В «Роснефти» прокомментировали критику «Транснефти» по поводу «Дружбы»
Ранее глава «Роснефти» подчеркивал, что инцидент с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба» негативно повлиял не только на имидж компании, но и на репутацию России.
Обновлено в 15:29
Происшествия
На съемках бондианы произошел взрыв
Контролируемый взрыв на съемках 25-го фильма о Джеймсе Бонде частично разрушил декорации и ранил одного из членов съемочной группы.
Обновлено в 16:58
Политика
Зеленский объявил о готовности к переговорам с Россией
Украина готова к контактам с Россией и выполнению Минских договоренностей для достижения мира в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 12:24
Политика
Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления
Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.
Обновлено в 17:52
Общество
Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
Обновлено в 07:09
Политика
Зеленский выступил против «Северного потока-2»
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 17:57
Шоу-бизнес
Внебрачный сын Спартака Мишулина станет ведущим Первого канала
Тимур Еремеев, неоднократно пытавшийся доказать, что является сыном актера Спартака Мишулина, станет ведущим нового шоу на Первом канале, сообщает StarHit.
Обновлено в 01:31
Гаджеты
В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»
Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Кино
«Чернобыль» стал самым рейтинговым сериалом всех времен на IMDb
Обновлено в 16:50
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Москве
Обновлено в 07:04
Транспорт
Глава Тюмени Руслан Кухарук проверил, как строят и ремонтируют дороги
Несмотря на непогоду, 4 июня глава Тюмени Руслан Кухарук проехал по дорожным объектам, где ведутся работы.
Обновлено в 10:17
Культура
Юлия Меньшова станет ведущей нового авторского шоу на Первом канале
Отечественная телеведущая, актриса театра и кино Юлия Меньшова вскоре появится в эфире Первого канала с новым авторским шоу.
Обновлено в 11:00
Общество
Зачем беспилотники слетаются на дачные участки россиян
Летом 2019-го Росреестр активно начал использовать дроны для выявления нарушений земельного законодательства — некоторые дачники уже могли заметить беспилотники над своими участками.
Обновлено в 17:05
Кино
Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»
Обновлено вчера в 10:17
Политика
Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов
«Политбюро 2.0» – неформальная структура принятия решений, сложившаяся вокруг Владимира Путина, – в 2018–2019 гг. продолжало функционировать как самый влиятельный политический институт, говорится в публикуемом в среду докладе «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна» компании «Минченко консалтинг».
Обновлено в 17:53
Происшествия
На Кубани четыре человека пострадали при взрыве гранаты
Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в городе Гулькевичи Краснодарского края в результате взрыва гранаты, полиция организовала проверку, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 15:13
Религия
Мусульмане празднуют Ураза-байрам
Мусульмане во всем мире отмечают 4 июня один из главных праздников - Ураза-байрам.
Обновлено в 02:23
Политика
Эксперты Счетной палаты признали прозрачными лишь четыре министерства
Наиболее высокие результаты министерства и федеральные службы показали по открытости информации.
Обновлено в 17:00
Теннис
Хачанов провел тренировку с Кафельниковым и Сафиным
Обновлено в 17:33
Технологии
Twitter приобретает Fabula AI для борьбы с фейковыми новостями
Как сообщает Twitter в своём официальном блоге, компания приобрела Fabula AI, лондонский стартап, который использует машинное обучение для выявления случаев распространения ложных новостей в социальных сетях.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Во Внуково экстренно сел Boeing 737
Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 компании "ЮТэйр" совершил экстренную посадку во Внуково, сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.
Обновлено в 06:03