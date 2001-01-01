Футбол

Сарри сравнил «Наполи» с бывшей женойСпорт-Экспресс 09:17

5 фото
Галвный тренер "Челси" Маурицио Сарри признался, что практически не спит в последние годы и чувствует себя чужим в Италии, потому что редко бывает дома, сообщает Vanity Fair.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Маурицио Сарри: «У нас, итальянцев, соблазн возвращаться домой очень силен»

Sportbox.RU08:43

Сарри высказался о возможной работе в «Ювентусе» после «Наполи»

Чемпионат12:24

Маурицио Сарри: «Я уехал в АПЛ, чтобы не тренировать другую итальянскую команду»

Матч ТВ10:06

Сарри — о возможном переходе в «Ювентус»: Зов дома силён

Нева Спорт13:28

Сарри сравнил «Наполи» с бывшей женой

Спорт-Экспресс09:17

Сарри: «Когда вы начинаете побеждать, вы перестаете быть суеверным»

Soccer.ru07:13

Сарри о работе в «Юве» после «Наполи»: «Нужно ли хранить верность жене, с которой ты развелся?»

Sports.ru08:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 18:43, Ашберн
Происшествия

Бари Алибасова госпитализировали

Обновлено в 14:58
Экономика

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.
Обновлено в 16:07
Кино

Мединский назвал законным вырезание сцен из фильма «Рокетмен»

Глава министерства культуры РФ Владимир Мединский прокомментировал удаление ряда провокационных сцен из фильма «Рокетмен», посвященного жизни и творчеству музыканта Элтона Джона.
Обновлено в 16:47
Происшествия

Пенсионерка погибла под колесами поезда метро в Москве

Ранее сообщалось, что восемнадцатилетний молодой человек упал на путь на станции метро "Арбатская" в Москве перед приходящим поездом и смог выжить.
Обновлено в 17:25
Происшествия

Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ

Обновлено в 04:46
Хоккей

Агент: Дацюк с большой вероятностью перейдет в «Автомобилист»

Российский хоккеист Павел Дацюк с большой долей вероятности продолжит карьеру в екатеринбургском "Автомобилисте", сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.
Обновлено в 17:45
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC

Российский чемпион легкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с промоушеном, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:16
Музыка

Jay-Z стал первым рэпером, заработавшим более $1 млрд

Forbes проинформировал о том, что американский рэпер Jay-Z стал первым хип-хоп артистом, чье состояние превысило $1 млрд.
Обновлено вчера в 15:46
Энергетика

В «Роснефти» прокомментировали критику «Транснефти» по поводу «Дружбы»

Ранее глава «Роснефти» подчеркивал, что инцидент с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба» негативно повлиял не только на имидж компании, но и на репутацию России.
Обновлено в 15:29
Происшествия

На съемках бондианы произошел взрыв

Контролируемый взрыв на съемках 25-го фильма о Джеймсе Бонде частично разрушил декорации и ранил одного из членов съемочной группы.
Обновлено в 16:58
Политика

Зеленский объявил о готовности к переговорам с Россией

Украина готова к контактам с Россией и выполнению Минских договоренностей для достижения мира в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 12:24
Политика

Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления

Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.
Обновлено в 17:52
Общество

Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку

Обновлено в 07:09
Политика

Зеленский выступил против «Северного потока-2»

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 17:57
Шоу-бизнес

Внебрачный сын Спартака Мишулина станет ведущим Первого канала

Тимур Еремеев, неоднократно пытавшийся доказать, что является сыном актера Спартака Мишулина, станет ведущим нового шоу на Первом канале, сообщает StarHit.
Обновлено в 01:31
Гаджеты

В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»

Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Кино

«Чернобыль» стал самым рейтинговым сериалом всех времен на IMDb

Обновлено в 16:50
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в Москве

Обновлено в 07:04
Транспорт

Глава Тюмени Руслан Кухарук проверил, как строят и ремонтируют дороги

Несмотря на непогоду, 4 июня глава Тюмени Руслан Кухарук проехал по дорожным объектам, где ведутся работы.
Обновлено в 10:17
Культура

Юлия Меньшова станет ведущей нового авторского шоу на Первом канале

Отечественная телеведущая, актриса театра и кино Юлия Меньшова вскоре появится в эфире Первого канала с новым авторским шоу.
Обновлено в 11:00
Общество

Зачем беспилотники слетаются на дачные участки россиян

Летом 2019-го Росреестр активно начал использовать дроны для выявления нарушений земельного законодательства — некоторые дачники уже могли заметить беспилотники над своими участками.
Обновлено в 17:05
Кино

Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»

Обновлено вчера в 10:17
Политика

Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов

«Политбюро 2.0» – неформальная структура принятия решений, сложившаяся вокруг Владимира Путина, – в 2018–2019 гг. продолжало функционировать как самый влиятельный политический институт, говорится в публикуемом в среду докладе «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна» компании «Минченко консалтинг».
Обновлено в 17:53
Происшествия

На Кубани четыре человека пострадали при взрыве гранаты

Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в городе Гулькевичи Краснодарского края в результате взрыва гранаты, полиция организовала проверку, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 15:13
Религия

Мусульмане празднуют Ураза-байрам

Мусульмане во всем мире отмечают 4 июня один из главных праздников - Ураза-байрам.
Обновлено в 02:23
Космос

Получен первый прямой снимок далекой системы молодых экзопланет

Обновлено в 02:59
Политика

Эксперты Счетной палаты признали прозрачными лишь четыре министерства

Наиболее высокие результаты министерства и федеральные службы показали по открытости информации.
Обновлено в 17:00
Теннис

Хачанов провел тренировку с Кафельниковым и Сафиным

Обновлено в 17:33
Технологии

Twitter приобретает Fabula AI для борьбы с фейковыми новостями

Как сообщает Twitter в своём официальном блоге, компания приобрела Fabula AI, лондонский стартап, который использует машинное обучение для выявления случаев распространения ложных новостей в социальных сетях.
Обновлено в 05:39
Происшествия

Во Внуково экстренно сел Boeing 737

Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 компании "ЮТэйр" совершил экстренную посадку во Внуково, сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.
Обновлено в 06:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Наполи
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из Неаполя, основан в 1926 году. В настоящее время играет в Серии А. Цвета клуба - лазурно-белые. Домашний стадион - «Сан-Паоло».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное