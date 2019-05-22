Футбол
Сарри считает, что Канте сможет сыграть в финале Лиги ЕвропыСпорт-Экспресс 09:28
Есть шанс только на восстановление Канте. Финал Лиги Европы пройдет в Баку 29 мая.
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Маурицио Сарри: Если «Челси» выиграет Лигу Европы, сезон получится замечательным
Советский спорт11:37
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 13:27, Ашберн
Наука
Ученые выяснили, как слепые люди узнают о внешности животных
Для проведения исследования ученые выбрали 20 слепых и 20 зрячих людей и попросили их по-разному сгруппировать различных животных: от большего к меньшему, от высокого к низкому, по текстуре кожи (мех, чешуя и так далее), форме и цвету.
Обновлено в 08:23
Общество
Нижегородская ГИБДД разрешила права с дуршлагом на голове
Дорожная полиция Нижнего Новгорода не нашла контраргументов против желания местного жителя сфотографироваться на водительское удостоверение в головном уборе.
Обновлено в 13:03
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross
Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.
Обновлено в 02:17
Футбол
Локомотив — Урал 1:0
Московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал» объявили стартовые составы на финальный матч Кубка России, который пройдёт в Самаре.
Обновлено в 10:17
Армия и оружие
США выдвинули ультиматум Турции по С-400
По информации CNBC, США требуют, чтобы «к концу первой недели июня Турция отменила многомиллиардную сделку с Россией».
Обновлено вчера в 16:58
Кино
К 150-летию со дня рождения Распутина снимут «документальный детектив»
Документальный детектив об убийстве Григория Распутина собирается снять телеведущий, путешественник и историк Олег Шишкин к 150-летию со дня рождения одного из самых загадочных персонажей российской истории, которое отмечают в этом году.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Главу штаба ФБК Волкова арестовали на 20 суток
Глава штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков арестован на 20 суток.
Обновлено в 12:42
Здоровье
Срок освидетельствования инвалидности паллиативным пациентам сократят
Период освидетельствования инвалидности для паллиативных пациентов будет сокращен в десять раз - с 30 до трех дней.
Обновлено в 12:04
Происшествия
Грузовик с песком перевернулся в Подмосковье. Перекрыто Минское шоссе
На Минском шоссе перевернулся и загорелся грузовик с песком. Движение в обе стороны дороги перекрыто. Сведений о пострадавших пока нет.
Обновлено в 12:20
Общество
Личный самолет Аллы Пугачевой стал экспонатом новосибирского музея
Сегодня в новосибирском аэропорту Толмачево приземлился самолет Ту-134 авиакомпании «Алроса», который выполнил свой последний рейс по транспортировке пассажиров из якутского Мирного.
Обновлено в 05:03
Экономика
Госдума в первом чтении приняла законопроект о судьбе недостроев
В первом чтении принят законопроект, цель, которого - защита участников долевого строительства.
Обновлено в 10:18
Спорт
Исполком МОК рекомендует оставить бокс в программе ОИ-2020
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал сохранить бокс в программе Олимпиады-2020, Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) не будет проводить турнир по боксу на Играх в Токио, сообщается на сайте МОК.
Обновлено в 12:03
Общество
Игорь Морарь рассказал об изменениях на улице Орликовой
Вчера в средней школе № 50 на улице Капитана Орликовой состоялась встреча местных жителей с заместителем председателя Мурманского горсовета Игорем Морарем.
Обновлено в 09:00
Здоровье
Во владимирской больнице понизили зарплаты «до конца кризиса»
Во Владимирской области сотрудникам Курловской районной больницы на 10% понизили начисленную зарплату из-за финансовых проблем учреждения.
Обновлено в 12:59
Общество
Собянин открыл новый бассейн на северо-востоке Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый бассейн, построенный на территории Московского государственного строительного университета, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес
Яна Рудковская призналась в романе с Димой Биланом
Рудковская сотрудничает с Биланом с 2005 года. После рождения сына у Яны и Евгения певец стал крестным отцом ребенка.
Обновлено в 06:45
Космос
Российские ученые уличили Солнце в откачке воды с Марса
Обновлено в 04:25
Авто
Аналог кроссовера Hyundai Creta от Kia получил роскошный интерьер
Салон нового компактного кроссовера KIA на базе Hyundai Creta, который только недавно вышел на финальные тесты, рассекречен фотошпионами.
Обновлено вчера в 23:40
Политика
В Бишкеке началась встреча глав МИД государств-членов ШОС
В Бишкеке стартовало заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС, передает корреспондент УтроNеws.
Обновлено в 02:34
Армия и оружие
Болтон: США строят ледоколы для противостояния России в Арктике
Болтон подчеркнул, что "США - арктическая держава", поэтому страна должна находиться в этом регионе круглый год и противодействовать военному присутствию России, а также претензиям Китая на статус близкой к Арктике страны.
Обновлено в 13:08
Происшествия
Активиста «Голоса» Романа Удота отправили под домашний арест
Химкинский городской суд отправил под домашний арест до 16 июня члена совета движения «Голос» Романа Удота.
Обновлено в 12:37
Транспорт
Участок голубой линии московского метро закроют в выходные
Обновлено в 13:08
Общество
Глава столичного департамента предпринимательства Алексей Фурсин рассказал Daily Storm о конкурсе «Прорыв года»
В преддверии мероприятия руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин рассказал о том, как проводится отбор участников конкурса, ответил на вопросы о необычных номинациях и иностранных бизнесменах.
Обновлено в 10:15
Авто
Aston Martin показал джеймсбондовскую версию DBS Superleggera
Экстремальная двухдверка Aston Martin DBS Superleggera получила тематическую версию, посвященную 50-летнему юбилею фильма о Джеймсе Бонде «На секретной службе Её Величества» (1969).
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
Индия успешно запустила на орбиту новейший разведывательный спутник
Индийская организация космических исследований (ISRO) объявила об успешном запуске ракеты-носителя PSLV-C46 с новейшим разведывательным спутником RISAT-2B.
Обновлено в 01:55
Происшествия
В России наркоторговец впервые получил пожизненный срок
Обновлено в 04:41
Общество
Prada откажется от использования натурального меха
Модный дом Prada анонсировал, что отказывается от использования натурального меха в производстве, начиная с женской коллекции сезона весна—лето 2020.
Обновлено в 11:53
Здоровье
Центральной темой форума «Здоровье нации» станут нацпроекты
29–31 мая в Москве состоится Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России».
Обновлено в 07:41