Футбол
Сарри считает, что Канте сможет сыграть в финале Лиги ЕвропыСпорт-Экспресс 09:28
Есть шанс только на восстановление Канте. Финал Лиги Европы пройдет в Баку 29 мая.
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Маурицио Сарри: Если «Челси» выиграет Лигу Европы, сезон получится замечательным
Советский спорт11:37
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 11:58, Ашберн
Общество
Prada откажется от использования натурального меха
Обновлено в 11:35
Энергетика
Цены на нефть стабилизировались
Торги по нефти 21 мая завершились практически без изменения. Цена на нефть стабилизировалась на уровне $71,95 за баррель.
Обновлено в 00:14
Гаджеты
Apple представила новый MacBook Pro
Apple на своем сайте представила новый MacBook Pro с процессорами Intel восьмого и девятого поколений.
Обновлено в 02:30
Космос
Предприятие «Роскосмоса» закупит 2 тысячи голодных пиявок
Компании «Информационные спутниковые системы» (ИСС) имени академика М. Ф. Решетнёва, входящей в госкорпорацию «Роскосмос» и занимающуюся разработкой спутников, потребовались голодные пиявки.
Обновлено в 10:59
Происшествия
В ДТП с автобусом в Италии пострадали 12 граждан России
В посольстве России в Италии подтвердили RT, что в ДТП с автобусом в итальянской Сиене пострадали российские граждане.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Московское метро обнародовало детали происшествия в тоннеле
Сотрудники московского метро сделали все возможное, чтобы безопасно вывезти пассажиров из застрявших в тоннеле поездов.
Обновлено в 02:30
Политика
Зеленский отменил свой указ о назначении замглавы администрации
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 22 мая, отменил свой указ от 21 мая о назначении Елены Зеркаль замглавы президентской администрации.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Строительный рынок горит в Дмитрове
"В городе Дмитрове Московской области на территории строительного рынка горят павильоны", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 08:40
Кино
«Союзмультфильм» оценил мемы по «Игре престолов»
Пользователи сетей стали активно распространять всевозможные картинки и мемы по мотивам сериала.
Обновлено в 09:54
Здоровье
В Кирове состоялась конференция по вакцинопрофилактике
Столичный эксперт на конференции в Кирове заявил о том, что в сложившейся ситуации порой виноваты сами медики.
Обновлено в 10:46
Футбол
Брандт перейдет в дортмундскую «Боруссию»
Соглашение Брандта с «Байером» рассчитано до 2021 года, но в нем прописана опция выкупа игрока за 25 миллионов евро.
Обновлено вчера в 14:38
Происшествия
Германия экстрадировала обвиняемую в крупном мошенничестве россиянку
Власти ФРГ экстрадировали в Россию по запросу Генеральной прокуратуры РФ Наталию Мадорскую, обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Марадона был арестован за долг бывшей девушке
Обновлено в 09:09
Армия и оружие
Обнародованы подробности инцидента с пленением военных ВСУ силами ДНР в Донбассе
Обновлено в 08:33
Общество
Депутат Ивановской облдумы обматерила подписчиков в соцсети
Обновлено в 11:46
Транспорт
«Аэрофлот» начнет летать в Сеул два раза в день
С 1 июня компания «Аэрофлот» увеличит частоту полетов между Москвой и Сеулом до двух раз в день. Об этом говорится в сообщении перевозчика.
Обновлено в 10:04
Игры
В Origin бесплатно раздают The Sims 4
В Origin можно бесплатно получить The Sims 4. Акция продлится до 28 мая. Стандартное издание игры бесплатно можно получить по ссылке.
Обновлено вчера в 14:12
Футбол
Футболист Гризманн встал на защиту ЛГБТ
Футболист "Атлетико" Антуан Гризманн попал на обложку ЛГБТ-журнала Tetu.
Обновлено в 09:57
Здоровье
Летние лагеря получили несколько тысяч предписаний Роспотребнадзора
Летним лагерям предстоит выполнить 13 тысяч мероприятий перед началом сезона, которые касаются в основном организации питания детей.
Обновлено вчера в 18:47
Общество
Мэр Екатеринбурга назвал нерешающим опрос ВЦИОМа о храме
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в разговоре с РБК прокомментировал итоги опроса, который провел ВЦИОМ в Екатеринбурге в связи с планами построить храм в городском сквере.
Обновлено в 10:18
Общество
Улюкаев опроверг данные о разводе с женой
Обновлено в 10:36
Кино
HBO объявила, что прямых продолжений «Игры престолов» ждать не стоит
Накануне программный директор HBO Кейси Блойс пообщался с THR по поводу финала «Игры престолов».
Обновлено в 07:52
Здоровье
Ростовчане пожаловались на нечеловеческие условия в больнице
В Ростове-на-Дону состояние больницы № 4 находится в неудовлетворительном состоянии, сообщили жители города в социальной сети «ВКонтакте».
Обновлено в 02:03
Авто
Ford рассказал о судьбе дилеров в России
«После решения Ford сконцентрироваться на развитии сегмента коммерческого автотранспорта компания предложила дилерам продолжить сотрудничество по двум направлениям: продажа и обслуживание Ford Transit, а также сервисное обслуживание легковых автомобилей или только сервисное обслуживание», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:13
Политика
На Украине возбудили новое дело против Порошенко
21 мая стало известно, что Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении Порошенко.
Обновлено в 10:15
Футбол
37-летний Кабальеро продлил контракт с «Челси»
Голкипер Вилли Кабальеро продолжит сотрудничество с "Челси". Стороны заключили новое соглашение до лета 2020 года.
Обновлено в 11:04
Хоккей
Защитник Петров вернулся в ХК «Сочи»
Обновлено в 09:28
Политика
Путин назвал важнейший показатель зрелости общества
Президент заверил, что власти будут держать на постоянном контроле вопросы помощи людям с ограниченными возможностями здоровья.
Обновлено в 10:09
Футбол
«Локомотив» и «Урал» назвали составы на финал Кубка России
Московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал» объявили стартовые составы на финальный матч Кубка России, который пройдёт в Самаре.
Обновлено в 10:17
Экономика
S7 заявила об исчерпании возможности сдерживать рост цен на авиабилеты
Авиакомпания Utair закончила 2018 год с чистым убытком в 4,4 млрд руб. "На топливо Utair потратила на 3,9 млрд руб. больше, чем годом ранее, из которых 3,1 млрд руб. — следствие роста цен на топливо, а 0,8 млрд руб. — рост программы перевозок", — указывали в компании.
Обновлено в 10:46