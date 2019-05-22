Футбол

Сарри считает, что Канте сможет сыграть в финале Лиги ЕвропыСпорт-Экспресс 09:28

Есть шанс только на восстановление Канте. Финал Лиги Европы пройдет в Баку 29 мая.
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Сарри высказался об отсутствии Мхитаряна в финале Лиги Европы в Баку

Газета.Ru11:41

Сарри расстроен, что Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы в Баку

РИА Новости09:15

Сарри расстроился отсутствию Мхитаряна в финале Лиги Европы

Матч ТВ09:55

Сарри: моя судьба зависит от финала ЛЕ? Если это так, я хочу немедленно уйти

Чемпионат09:43

Сарри считает, что Канте сможет сыграть в финале Лиги Европы

Спорт-Экспресс09:28

Маурицио Сарри: Если «Челси» выиграет Лигу Европы, сезон получится замечательным

Советский спорт11:37

Сарри считает, что Канте успеет восстановиться к финалу Лиги Европы

Sport24.ru08:51
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 11:58, Ашберн
Общество

Prada откажется от использования натурального меха

Обновлено в 11:35
Энергетика

Цены на нефть стабилизировались

Торги по нефти 21 мая завершились практически без изменения. Цена на нефть стабилизировалась на уровне $71,95 за баррель.
Обновлено в 00:14
Гаджеты

Apple представила новый MacBook Pro

Apple на своем сайте представила новый MacBook Pro с процессорами Intel восьмого и девятого поколений.
Обновлено в 02:30
Космос

Предприятие «Роскосмоса» закупит 2 тысячи голодных пиявок

Компании «Информационные спутниковые системы» (ИСС) имени академика М. Ф. Решетнёва, входящей в госкорпорацию «Роскосмос» и занимающуюся разработкой спутников, потребовались голодные пиявки.
Обновлено в 10:59
Происшествия

В ДТП с автобусом в Италии пострадали 12 граждан России

В посольстве России в Италии подтвердили RT, что в ДТП с автобусом в итальянской Сиене пострадали российские граждане.
Обновлено в 10:21
Происшествия

Московское метро обнародовало детали происшествия в тоннеле

Сотрудники московского метро сделали все возможное, чтобы безопасно вывезти пассажиров из застрявших в тоннеле поездов.
Обновлено в 02:30
Политика

Зеленский отменил свой указ о назначении замглавы администрации

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 22 мая, отменил свой указ от 21 мая о назначении Елены Зеркаль замглавы президентской администрации.
Обновлено в 04:58
Происшествия

Строительный рынок горит в Дмитрове

"В городе Дмитрове Московской области на территории строительного рынка горят павильоны", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 08:40
Кино

«Союзмультфильм» оценил мемы по «Игре престолов»

Пользователи сетей стали активно распространять всевозможные картинки и мемы по мотивам сериала.
Обновлено в 09:54
Здоровье

В Кирове состоялась конференция по вакцинопрофилактике

Столичный эксперт на конференции в Кирове заявил о том, что в сложившейся ситуации порой виноваты сами медики.
Обновлено в 10:46
Футбол

Брандт перейдет в дортмундскую «Боруссию»

Соглашение Брандта с «Байером» рассчитано до 2021 года, но в нем прописана опция выкупа игрока за 25 миллионов евро.
Обновлено вчера в 14:38
Происшествия

Германия экстрадировала обвиняемую в крупном мошенничестве россиянку

Власти ФРГ экстрадировали в Россию по запросу Генеральной прокуратуры РФ Наталию Мадорскую, обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.
Обновлено в 10:01
Происшествия

Марадона был арестован за долг бывшей девушке

Обновлено в 09:09
Армия и оружие

Обнародованы подробности инцидента с пленением военных ВСУ силами ДНР в Донбассе

Обновлено в 08:33
Общество

Депутат Ивановской облдумы обматерила подписчиков в соцсети

Обновлено в 11:46
Транспорт

«Аэрофлот» начнет летать в Сеул два раза в день

С 1 июня компания «Аэрофлот» увеличит частоту полетов между Москвой и Сеулом до двух раз в день. Об этом говорится в сообщении перевозчика.
Обновлено в 10:04
Игры

В Origin бесплатно раздают The Sims 4

В Origin можно бесплатно получить The Sims 4. Акция продлится до 28 мая. Стандартное издание игры бесплатно можно получить по ссылке.
Обновлено вчера в 14:12
Футбол

Футболист Гризманн встал на защиту ЛГБТ

Футболист "Атлетико" Антуан Гризманн попал на обложку ЛГБТ-журнала Tetu.
Обновлено в 09:57
Здоровье

Летние лагеря получили несколько тысяч предписаний Роспотребнадзора

Летним лагерям предстоит выполнить 13 тысяч мероприятий перед началом сезона, которые касаются в основном организации питания детей.
Обновлено вчера в 18:47
Общество

Мэр Екатеринбурга назвал нерешающим опрос ВЦИОМа о храме

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в разговоре с РБК прокомментировал итоги опроса, который провел ВЦИОМ в Екатеринбурге в связи с планами построить храм в городском сквере.
Обновлено в 10:18
Общество

Улюкаев опроверг данные о разводе с женой

Обновлено в 10:36
Кино

HBO объявила, что прямых продолжений «Игры престолов» ждать не стоит

Накануне программный директор HBO Кейси Блойс пообщался с THR по поводу финала «Игры престолов».
Обновлено в 07:52
Здоровье

Ростовчане пожаловались на нечеловеческие условия в больнице

В Ростове-на-Дону состояние больницы № 4 находится в неудовлетворительном состоянии, сообщили жители города в социальной сети «ВКонтакте».
Обновлено в 02:03
Авто

Ford рассказал о судьбе дилеров в России

«После решения Ford сконцентрироваться на развитии сегмента коммерческого автотранспорта компания предложила дилерам продолжить сотрудничество по двум направлениям: продажа и обслуживание Ford Transit, а также сервисное обслуживание легковых автомобилей или только сервисное обслуживание», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:13
Политика

На Украине возбудили новое дело против Порошенко

21 мая стало известно, что Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении Порошенко.
Обновлено в 10:15
Футбол

37-летний Кабальеро продлил контракт с «Челси»

Голкипер Вилли Кабальеро продолжит сотрудничество с "Челси". Стороны заключили новое соглашение до лета 2020 года.
Обновлено в 11:04
Хоккей

Защитник Петров вернулся в ХК «Сочи»

Обновлено в 09:28
Политика

Путин назвал важнейший показатель зрелости общества

Президент заверил, что власти будут держать на постоянном контроле вопросы помощи людям с ограниченными возможностями здоровья.
Обновлено в 10:09
Футбол

«Локомотив» и «Урал» назвали составы на финал Кубка России

Московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал» объявили стартовые составы на финальный матч Кубка России, который пройдёт в Самаре.
Обновлено в 10:17
Экономика

S7 заявила об исчерпании возможности сдерживать рост цен на авиабилеты

Авиакомпания Utair закончила 2018 год с чистым убытком в 4,4 млрд руб. "На топливо Utair потратила на 3,9 млрд руб. больше, чем годом ранее, из которых 3,1 млрд руб. — следствие роста цен на топливо, а 0,8 млрд руб. — рост программы перевозок", — указывали в компании.
Обновлено в 10:46
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