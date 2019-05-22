Футбол
Сарри считает, что Канте сможет сыграть в финале Лиги ЕвропыСпорт-Экспресс 09:28
Есть шанс только на восстановление Канте. Финал Лиги Европы пройдет в Баку 29 мая.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 10:25, Ашберн
Политика
Против Порошенко возбудили еще одно уголовное дело
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила уголовное дело в отношении экс-президента Петра Порошенко и ряда высших должностных лиц.
Обновлено в 10:01
Энергетика
Кавказ задолжал за газ миллиарды рублей
Просроченная задолженность конечных потребителей Северного Кавказа за газ на 1 января 2019 года составила 93,9 миллиарда рублей, передает «Интефакс» данные из доклада начальника департамента 314 (маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов) «Газпрома» Геннадия Сухова.
Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес
Виторган посмеялся над Собчак после ее высказывания о доброте и мести
Телеведущая Ксения Собчак в Instagram порассуждала о таких понятиях, как доброта и месть.
Обновлено в 01:18
Шоу-бизнес
Яна Поплавская пожалела о своих откровениях в шоу Бориса Корчевникова
Актриса Яна Поплавская, которая запомнилась всем по роли Красной Шапочки в студии у Бориса Корчевникова рассказала, как познакомилась со ставшим в последующем знаменитым режиссером Сергеем Гинзбургом.
Обновлено в 05:21
Экономика
Топилин рассказал о ситуации на рынке труда в России
Министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что ситуация на рынке труда в России остается стабильной, отмечается тренд на снижение безработицы.
Обновлено в 09:30
Политика
Зеленский назначил экс-министра финансов секретарем Совбеза Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны.
Обновлено в 09:59
ЖКХ
В Правительстве Тверской области подвели итоги отопительного сезона
22 мая на заседании регионального Правительства подвели итоги отопительного сезона 2018-2019 годов, а также обсудили подготовку объектов жилищно-коммунального комплекса и соцсферы к предстоящему сезону.
Обновлено в 08:15
Политика
В МВФ опровергли спешное завершение работы миссии на Украине
Как уточнил глава представительства МВФ на Украине Йости Люнгмана, миссия МВФ будет работать с украинскими властями с 21 мая в течение двух недель по вопросам очередного пересмотра действующей программы и восстановления ответственности за незаконное обогащение, введенной в рамках предыдущей программы, но отмененной в феврале решению Конституционного суда Украины.
Обновлено в 04:19
Здоровье
В РФ за последние 10 лет зафиксирован рост заболеваемости раком
Показатели заболеваемости от злокачественных новообразований в Российской Федерации выросли на 23,7% за последние 10 лет.
Обновлено вчера в 07:27
Общество
В США разрешили пускать умерших людей на удобрения
Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес
Модель Полина Диброва удивила ростовчан откровенным купальником
Жена известного телеведущего Дмитрия Диброва из Ростова-на-Дону опубликовала фото в откровенном купальнике, снимок появился в Instagram девушки.
Обновлено в 04:28
Общество
В Москве объявлен желтый уровень опасности
Синоптики объявили желтый уровень опасности в Москве на 23 мая.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие
РВСН начали получать ракетные комплексы «Авангард»
Обновлено в 07:33
Общество
Археологи нашли в Калининграде карманные солнечные часы конца XVI века
Карманные солнечные часы, изготовленные из кости неизвестного животного в конце XVI века, обнаружили археологи при раскопках в центральной части Калининграда, сообщила в среду журналистам пресс-служба областного историко-художественного музея.
Обновлено в 09:23
Футбол
«Локомотив» и «Урал» назвали составы на финал Кубка России
Московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал» объявили стартовые составы на финальный матч Кубка России, который пройдет в Самаре.
Обновлено в 10:17
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского
Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:30
Экономика
Доля безналичных расчетов в России на начало мая выросла до 61%
Доля безналичных расчетов в розничном товарообороте в РФ на начало мая выросла до 61% с 53% на конец 2018 года, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в Госдуме.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Более 300 литров топлива вытекло на МКАД
Обновлено в 09:50
Транспорт
РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками
"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) и группа "Трансмашхолдинг" в апреле 2019 года презентовали на Рижском вокзале новый вагон купе, в котором есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка.
Обновлено в 08:07
Экономика
ЦБ прокомментировал возможность запрета билетов «банка приколов»
Центробанк рассматривает возможность введения административной ответственности за незаконное изготовление билетов, внешне схожих с настоящими банкнотами Банка России, чтобы избежать мошеннических операций.
Обновлено в 08:07
Политика
Зеленский устроит референдум о переговорах с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский проведет референдум по вопросу переговорного процесса с Россией.
Обновлено вчера в 16:53
Общество
Россияне назвали лучших и худших соседей
Пожилой одинокий человек, семья с инвалидом и мать-одиночка с ребенком рассматриваются россиянами как наиболее желательные соседи.
Обновлено в 10:07
Авто
Новая Opel Corsa не дождалась премьеры
Премьера шестого поколения хэтчбека Opel Corsa состоится в ближайшее время, не далее как вчера, компания отчиталась о заключительных тестах и готовности презентовать новинку.
Обновлено в 09:49
Экономика
Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота Россией
Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.
Обновлено в 08:31
Происшествия
Впервые в России наркоторговец получил пожизненный срок
Обновлено в 06:16
Происшествия
В Ульяновске «заминировали» аэропорт, автовокзал и 5 торговых центров
Взрывчатку ищут в аэропорту имени Карамзина, на автовокзале, в торговых центрах «Аквамолл», «Вертикаль», «Пушкарёвское кольцо», «Сити» и «Лидер».
Обновлено в 09:49
Политика
Ляшко пообещал «дону Корлеону» Зеленскому, что тот плохо кончит
Как следует из трансляции "Страна.ua", политик заявил, что новый глава государства "посадил свое окружение на потоки", в связи с чем сравнил его с экс-президентом Виктором Януковичем, боссом мафии доном Корлеоне, а также назвал "агентом Москвы".
Обновлено в 06:44
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross
Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.
Обновлено в 02:17