Футбол

Сарри считает, что Канте сможет сыграть в финале Лиги ЕвропыСпорт-Экспресс 09:28

Есть шанс только на восстановление Канте. Финал Лиги Европы пройдет в Баку 29 мая.
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Сарри: «Я буду счастлив остаться в Премьер-Лиге»

Soccer.ru08:50

Сарри расстроился отсутствию Мхитаряна в финале Лиги Европы

Матч ТВ09:55

Сарри: моя судьба зависит от финала ЛЕ? Если это так, я хочу немедленно уйти

Чемпионат09:43

Сарри считает, что Канте сможет сыграть в финале Лиги Европы

Спорт-Экспресс09:28

Сарри расстроен, что Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы в Баку

РИА Новости09:15

Сарри считает, что Канте успеет восстановиться к финалу Лиги Европы

Sport24.ru08:51

Сарри расстроился отсутствию Мхитаряна в финале Лиги Европы

Sportbox.RU09:55
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 10:25, Ашберн
Общество

Большинство жителей Екатеринбурга поддержали строительство храма

Обновлено в 09:46
Армия и оружие

Масштабные антитеррористические учения прошли в Хабаровском крае

Обновлено в 00:25
Политика

Против Порошенко возбудили еще одно уголовное дело

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила уголовное дело в отношении экс-президента Петра Порошенко и ряда высших должностных лиц.
Обновлено в 10:01
Энергетика

Кавказ задолжал за газ миллиарды рублей

Просроченная задолженность конечных потребителей Северного Кавказа за газ на 1 января 2019 года составила 93,9 миллиарда рублей, передает «Интефакс» данные из доклада начальника департамента 314 (маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов) «Газпрома» Геннадия Сухова.
Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес

Виторган посмеялся над Собчак после ее высказывания о доброте и мести

Телеведущая Ксения Собчак в Instagram порассуждала о таких понятиях, как доброта и месть.
Обновлено в 01:18
Шоу-бизнес

Яна Поплавская пожалела о своих откровениях в шоу Бориса Корчевникова

Актриса Яна Поплавская, которая запомнилась всем по роли Красной Шапочки в студии у Бориса Корчевникова рассказала, как познакомилась со ставшим в последующем знаменитым режиссером Сергеем Гинзбургом.
Обновлено в 05:21
Экономика

Топилин рассказал о ситуации на рынке труда в России

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что ситуация на рынке труда в России остается стабильной, отмечается тренд на снижение безработицы.
Обновлено в 09:30
Политика

Зеленский назначил экс-министра финансов секретарем Совбеза Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны.
Обновлено в 09:59
ЖКХ

В Правительстве Тверской области подвели итоги отопительного сезона

22 мая на заседании регионального Правительства подвели итоги отопительного сезона 2018-2019 годов, а также обсудили подготовку объектов жилищно-коммунального комплекса и соцсферы к предстоящему сезону.
Обновлено в 08:15
Политика

В МВФ опровергли спешное завершение работы миссии на Украине

Как уточнил глава представительства МВФ на Украине Йости Люнгмана, миссия МВФ будет работать с украинскими властями с 21 мая в течение двух недель по вопросам очередного пересмотра действующей программы и восстановления ответственности за незаконное обогащение, введенной в рамках предыдущей программы, но отмененной в феврале решению Конституционного суда Украины.
Обновлено в 04:19
Здоровье

В РФ за последние 10 лет зафиксирован рост заболеваемости раком

Показатели заболеваемости от злокачественных новообразований в Российской Федерации выросли на 23,7% за последние 10 лет.
Обновлено вчера в 07:27
Общество

В США разрешили пускать умерших людей на удобрения

Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес

Модель Полина Диброва удивила ростовчан откровенным купальником

Жена известного телеведущего Дмитрия Диброва из Ростова-на-Дону опубликовала фото в откровенном купальнике, снимок появился в Instagram девушки.
Обновлено в 04:28
Общество

В Москве объявлен желтый уровень опасности

Синоптики объявили желтый уровень опасности в Москве на 23 мая.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие

РВСН начали получать ракетные комплексы «Авангард»

Обновлено в 07:33
Общество

Археологи нашли в Калининграде карманные солнечные часы конца XVI века

Карманные солнечные часы, изготовленные из кости неизвестного животного в конце XVI века, обнаружили археологи при раскопках в центральной части Калининграда, сообщила в среду журналистам пресс-служба областного историко-художественного музея.
Обновлено в 09:23
Футбол

«Локомотив» и «Урал» назвали составы на финал Кубка России

Московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал» объявили стартовые составы на финальный матч Кубка России, который пройдет в Самаре.
Обновлено в 10:17
Политика

Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского

Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:30
Экономика

Доля безналичных расчетов в России на начало мая выросла до 61%

Доля безналичных расчетов в розничном товарообороте в РФ на начало мая выросла до 61% с 53% на конец 2018 года, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в Госдуме.
Обновлено в 04:36
Происшествия

Более 300 литров топлива вытекло на МКАД

Обновлено в 09:50
Транспорт

РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками

"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) и группа "Трансмашхолдинг" в апреле 2019 года презентовали на Рижском вокзале новый вагон купе, в котором есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка.
Обновлено в 08:07
Экономика

ЦБ прокомментировал возможность запрета билетов «банка приколов»

Центробанк рассматривает возможность введения административной ответственности за незаконное изготовление билетов, внешне схожих с настоящими банкнотами Банка России, чтобы избежать мошеннических операций.
Обновлено в 08:07
Политика

Зеленский устроит референдум о переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский проведет референдум по вопросу переговорного процесса с Россией.
Обновлено вчера в 16:53
Общество

Россияне назвали лучших и худших соседей

Пожилой одинокий человек, семья с инвалидом и мать-одиночка с ребенком рассматриваются россиянами как наиболее желательные соседи.
Обновлено в 10:07
Авто

Новая Opel Corsa не дождалась премьеры

Премьера шестого поколения хэтчбека Opel Corsa состоится в ближайшее время, не далее как вчера, компания отчиталась о заключительных тестах и готовности презентовать новинку.
Обновлено в 09:49
Экономика

Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота Россией

Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.
Обновлено в 08:31
Происшествия

Впервые в России наркоторговец получил пожизненный срок

Обновлено в 06:16
Происшествия

В Ульяновске «заминировали» аэропорт, автовокзал и 5 торговых центров

Взрывчатку ищут в аэропорту имени Карамзина, на автовокзале, в торговых центрах «Аквамолл», «Вертикаль», «Пушкарёвское кольцо», «Сити» и «Лидер».
Обновлено в 09:49
Политика

Ляшко пообещал «дону Корлеону» Зеленскому, что тот плохо кончит

Как следует из трансляции "Страна.ua", политик заявил, что новый глава государства "посадил свое окружение на потоки", в связи с чем сравнил его с экс-президентом Виктором Януковичем, боссом мафии доном Корлеоне, а также назвал "агентом Москвы".
Обновлено в 06:44
Авто

АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross

Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.
Обновлено в 02:17
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